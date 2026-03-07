Colombia

42 años de cárcel para alias Pipe por el feminicidio y desmembramiento de una menor de edad en Barrancabermeja

La Fiscalía logró judicializar a los tres implicados en el crimen; dos de ellos ya permanecen detenidos mientras avanza el proceso penal

Guardar
Iván Felipe Zambrano Galvis, conocido
Iván Felipe Zambrano Galvis, conocido como Pipe o Duende, presunto integrante de la banda Los Búcaros, fue enviado a prisión acusado de feminicidio agravado y porte ilegal de armas - crédito Policía de Santander

Un juez de Barrancabermeja dictó una condena de 42 años de prisión contra Iván Felipe Zambrano Galvis, conocido como Pipe o Duende, tras reconocer su responsabilidad en el feminicidio y desmembramiento de Carolina Alejandra Vitola Cuello, una joven deportista de 17 años.

El fallo, logrado mediante un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía General de la Nación, representa uno de los castigos más severos impuestos en la ciudad en casos de violencia de género y refleja la respuesta judicial ante la exigencia social de justicia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La víctima, estudiante del colegio El Castillo y destacada practicante de taekwondo, fue asesinada la noche del 7 de mayo de 2025.

Según investigaciones de la Fiscalía Seccional de Barrancabermeja y la Policía Metropolitana del Magdalena Medio, Carolina Alejandra fue interceptada en el asentamiento El Centenario, comuna 7, por cuatro integrantes de la estructura criminal Los Búcaros, entre ellos Zambrano Galvis, Keiner Arrieta Geney (alias Alianza) y Lizney Xiomara Arenas Cabrera (alias La Champetua).

El informe judicial detalla que la joven recibió cuatro impactos de bala, dos de ellos en el rostro. Posteriormente, los responsables trasladaron su cuerpo hasta una zona boscosa donde fue desmembrado con un machete, en un intento de ocultar el crimen.

Alias Pipe, señalado por las
Alias Pipe, señalado por las autoridades como autor del feminicidio y desmembramiento de la joven Carolina Alejandra Vitola - crédito Policía de Santander

Días más tarde, habitantes del sector encontraron los restos humanos, un hallazgo que generó consternación en la comunidad educativa y deportiva de la ciudad.

La investigación, que combinó interceptaciones telefónicas, análisis de llamadas, entrevistas y peritajes forenses de campo, permitió identificar y vincular a los responsables.

Según el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, “Tres meses de trabajo intenso por parte de nuestros hombres y mujeres de la Policía y el Ejército permitieron que hoy la justicia actúe contra estos tres sujetos”.

Zambrano Galvis fue capturado durante un operativo de inteligencia en Bucaramanga y notificado por los delitos de feminicidio agravado, ocultamiento y destrucción de material probatorio, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.

El acusado ya contaba con antecedentes judiciales por porte ilegal de armas, lo que agravó su situación judicial.

Condenas históricas para los integrantes de Los Búcaros

La sentencia contra Zambrano Galvis se suma a la condena de 45 años y cuatro meses de prisión impuesta a Keiner Arrieta Geney por su participación en el mismo crimen.

Carolina Alejandra Vitola Cuello, de
Carolina Alejandra Vitola Cuello, de 17 años, fue víctima de un brutal feminicidio en Barrancabermeja. Su asesinato conmocionó a la comunidad educativa y deportiva de la ciudad - credito Notipublique/Facebook

Por su parte, Lizney Xiomara Arenas Cabrera, alias La Champetua, enfrenta cargos y permanece c medida de prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

Las autoridades también investigan la participación de un cuarto implicado, mientras que la Alcaldía de Barrancabermeja ofreció una recompensa de 15 millones de pesos por información que permitiera dar con los responsables.

Impacto del crimen en la comunidad

El asesinato de Carolina Alejandra Vitola Cuello no solo conmovió a su familia y amigos, también generó un impacto profundo en la sociedad barranqueña.

Una tía de la joven declaró: “Se nos salió de las manos, pero no fue por falta de intentos”, expresando la frustración familiar ante la violencia que terminó con la vida de la adolescente.

La presidenta de la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género, Tania Andrea Mogollón Zapata, condenó públicamente el crimen: “Rechazamos de manera enérgica y categórica el asesinato de una adolescente en nuestra ciudad. Este crimen no puede quedar impune”.

Vista de Barrancabermeja, ciudad que
Vista de Barrancabermeja, ciudad que se ha visto golpeada por una ola de homicidios y feminicidios en lo que va del año - crédito Alcladía de Barrancabermeja

Este caso también motivó movilizaciones y reforzó la demanda de acciones efectivas por parte de las autoridades locales para prevenir la violencia contra las mujeres.

Recientemente, la Fiscalía General de la Nación también judicializó a Anderson Stiven Acosta Chávez, que fue condenado a 36 años y 6 meses de prisión por el asesinato del vigilante Henry Salazar durante un robo en la estación de servicio La Bendecida, en la vereda Peroles.

Acosta Chávez, identificado como exintegrante del Clan del Golfo, actuó junto a otros dos sujetos, disparando contra la víctima y sustraendo sus pertenencias.

La condena incluyó cargos por homicidio agravado, porte ilegal de armas agravado y hurto calificado y agravado, y aunque la defensa presentó apelación, el fallo constituye un precedente en la persecución de delitos violentos.

Temas Relacionados

Alias PipeAlias DuendeFiscalía GeneralAsesinato menor de edadCarolina VitolaJoven deportistaDesmembradaLos BúcarosColombia-Noticias

Más Noticias

Con fusiles y uniformes, grupo de encapuchados le declaró la guerra a alias Poporro en Bucaramanga: se hacen llamar Comandos de Santander

Nelson Enrique Bautista Reátiga, alias Poporro, señalado como líder de la organización delincuencial Los del Sur, sería el enemigo de Óscar Camargo, alias Pichi, considerado también como el “Pablo Escobar uruguayo”

Con fusiles y uniformes, grupo

Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez a los que les ofreció trabajo tras la muerte del cantante: “Quieren estar juntos”

Durante un podcast, el intérprete de ‘La Chismofilia’ reveló que algunos de los integrantes de la agrupación Jiménez decidieron tomar otros caminos

Luis Alfonso reveló qué pasó

Se prepara Colombia para las elecciones del Congreso- EN VIVO: Ideam reportó lluvias en la tarde, planee con anterioridad

El proceso habilita a más de 41 millones de personas para ejercer su derecho al voto. Dentro de este universo, 21.236.349 mujeres y 20.050.735 hombres figuran en los registros oficiales como aptos

Se prepara Colombia para las

La Policía y la Fiscalía descubren 20 toneladas de ácido clorhídrico en una finca ligada a extinción de dominio del exnarcotraficante alias Pacho Herrera

Esta actuación permitió descubrir el ácido en un inmueble que integra más de 600 activos vinculados a procesos de extinción relacionados con el clan de Hélmer Herrera Buitrago

La Policía y la Fiscalía

Procuraduría descarta trampas en el software electoral para elecciones del 8 de marzo y les hizo una petición a los colombianos

El procurador general Gregorio Eljach Pacheco aseguró que la infraestructura digital para votar el domingo no presenta errores ni motivos de sospecha, apostando por la transparencia electoral

Procuraduría descarta trampas en el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército y ELN se enfrentan

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso reveló qué pasó

Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez a los que les ofreció trabajo tras la muerte del cantante: “Quieren estar juntos”

Marcelo Cezán y Carla Giraldo revelaron por qué no intervienen en el cruce de palabras de las celebridades en ‘La casa de los famosos Colombia’

Mabel Cartagena se ganó un viaje con Netflix a un concierto y ahora denuncia ser víctima de odio en las redes sociales

Diego Trujillo y Levy Rincón se sacaron los trapitos al sol, se insultaron y salieron graves acusaciones hacia SAI en el intercambio de mensajes públicos

Westcol le confesó a Kris R que considera las letras de sus canciones “muy groseras”: así reaccionó el cantante

Deportes

Dimayor sancionó al presidente de

Dimayor sancionó al presidente de Santa Fe Eduardo Méndez luego del polémico arbitraje ante Atlético Nacional

Richard Ríos se perfila como un fuerte candidato para ser titular con el Benfica en el clásico de Portugal ante el Oporto

Colombia vs. Estados Unidos EN VIVO SheBelieves Cup: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Luis Díaz iguala récord histórico de James Rodríguez en la Bundesliga: así quedaron los registros

Luis Díaz ya palpita el Mundial 2026 con la selección Colombia tras la goleada del Bayern Múnich: “Se viene lo bueno”