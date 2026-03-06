Westcol reveló el tenso momento en que tuvo que demostrarle a Luisa Castro que no le estaba siendo infiel: “¿Con quién estás chateando?"

Westcol y Luisa Castro enfrentan una noche digna de telenovela por culpa de un bloqueo en X - crédito @westcol/IG

Un episodio doméstico terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más comentadas por los seguidores del creador de contenido Westcol.

El influencer reveló durante una transmisión reciente el incómodo momento que vivió en su casa junto a su pareja, la también influencer Luisa Castro, cuando tuvo que demostrar que no estaba hablando con otra persona.

Según relató el streamer, todo ocurrió una noche mientras él seguía despierto utilizando su celular, revisando redes sociales y resolviendo algunos asuntos de trabajo. En ese momento Castro ya estaba dormida, pero despertó al notar que él seguía activo en el teléfono en horas de la madrugada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Vea esta historia... Luisa estaba dormida hace rato. Se levanta Luisa y me dice: ‘Amor, ya está muy tarde’. Y me dice: ‘¿Con quién estás chateando?’. Yo le dije: ‘No, estoy aquí con Carlos y estoy aquí hablando con...’. Porque yo estaba hablando con Carlos... tuve una llamada con la gente de Kick y yo le dije: ‘No, estoy aquí solucionando unos problemas’”, explicó primero Westcol.

Una clave en X casi mete en problemas a Westcol con Luisa Castro y el internet no para de reír - crédito @luisacastrooo/IG

El streamer aseguró que en ese primer momento la situación no pasó a mayores, ya que su pareja decidió volver a dormir. Sin embargo, horas después el episodio tomó un giro inesperado cuando Castro despertó nuevamente y notó que él seguía utilizando el teléfono.

“Pero ¿por qué tan tarde?, pero bueno se volvió a acostar a dormir... hasta que se vuelve a levantar como a las dos de la mañana y seguía yo ahí en Twitter, papi, cagado de la risa y me dijo: ‘Amor’, y yo le digo: ‘Mira, bebé, estoy aquí’”, contó el streamer.

Fue en ese momento cuando, según relató Westcol, ocurrió una situación que él mismo describió como “surrealista”, ya que al intentar mostrarle a su pareja los mensajes en su cuenta de X, se encontró con un bloqueo que no sabía cómo quitar.

“Bro, vea, se lo juro, literalmente, es como si el destino hubiera querido algo, yo no sé. Le muestro yo mi Twitter y tenía una clave o bloqueo en los mensajes. Se puso ahí en una clave de bloqueo. Yo no sabía nada... La intento desbloquear y no me desbloquea. Y yo: ‘Ay, qué gonorrea’. Yo le digo: ‘Ay, no me sé esto, no sé cómo desbloquearlo’”, relató entre risas y preocupación.

Westcol relata la surrealista batalla nocturna para demostrarle a Luisa Castro que no ocultaba nada - crédito @dxclipx/tiktok

La escena generó tensión entre ambos, ya que Castro no entendía por qué él no podía acceder a una función de su propio teléfono.

“Y obviamente ella ya se para del sueño y me dice: ‘¿Cómo así?’. Y yo: ‘No, no, no’, pero ¿cómo no vas a saber desbloquear tu propio celular?... Yo le decía: ‘Yo no uso los mensajes de Twitter, yo estoy es tuiteando, yo no uso los mensajes de Twitter’”, explicó el streamer.

Ante el momento incómodo, Westcol aseguró que intentó mantener la calma y propuso resolver el asunto frente a ella porque para él era importante aclarar la situación, que no escalara y que su nueva pareja no se llevara una mala imagen.

“Entonces yo le dije, de una: ‘Amor, yo entiendo, ¿ok? Yo entiendo. Vamos a desbloquear eso entre los dos, listo. No te vayas a alarmar’. Porque era muy random el escenario. Imagínese usted se levanta, quiere mostrar algo y supuestamente hay un código en su celular y usted no se lo sabe”, comentó Westcol en el live.

El código misterioso que casi complica a Westcol con su pareja - crédito @sofia.clips1/tiktok

El creador de contenido describió cómo la tensión aumentó mientras intentaba desbloquear la cuenta, ya que el sistema solo permitía un número limitado de intentos.

“Salía ahí que tenía 15 intentos y yo poniendo todas mis contraseñas y no me daba ninguna y cada vez estaba la tensión más gonorrea”, dijo.

Ante la desesperación, decidió escribirle a un amigo cercano, identificado como Carlos, para pedir ayuda.

“Cogí y le escribí a Carlos cuando me quedaban cuatro intentos y le dije: ‘Carlos, bro, ¿vos sabés eso qué es, qué es eso de los códigos privados de Twitter en mensajes? Que no me sé mi código’. Y me dice: ‘Ah, cabrón, un día me equivoqué y me metí en tu cuenta sin culpa y yo le puse ese código. Ensaya con este código’. Y me mandó tres”, narró Westcol.

El desenlace llegó en el último intento disponible, lo que, según él, evitó que la situación escalara aún más.

“Yo cojo los primeros tres, papi, ya literalmente pasó así: tan, no dio, no dio. Y el último... ¡bum!, me funcionó. Y yo: ‘¡Ay, Dios! Mi amor, mira, mira’”, recordó entre risas.

Una llave olvidada y un malentendido viral: la historia de Westcol y Luisa Castro - crédito @westcol/IG

Finalmente, el streamer aseguró que su pareja pudo comprobar que no había nada extraño en su cuenta y decidió volver a dormir.

“Y ya se acostó a dormir... pero si no me puede haber pasado la peor, bro, me iba a pasar la peor de todas. Menos mal lo logré desbloquear, le logré mostrar. Menos mal, porque yo me pongo en el caso al revés y no, esa yo no me la creo ni por el hijueputa”, concluyó.

La anécdota rápidamente generó comentarios entre sus seguidores, quienes reaccionaron con humor ante el episodio que, según el propio streamer, pudo haberse convertido en un malentendido mucho mayor dentro de su relación.