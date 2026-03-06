Colombia

Un mexicano probó la changua con desconfianza y este fue el resultado: “Que mala idea”

El creador de contenido Joe, de la cuenta Ale&Joe, se enfrentó por primera vez a este tradicional desayuno colombiano y su reacción quedó registrada en un video que ya circula con fuerza en redes

El video viral de Ale&Joe muestra la primera reacción de un creador extranjero al probar changua, la tradicional sopa colombiana - crédito Ale&Joe/Instagram

Lo que comenzó como una reacción espontánea frente a un plato desconocido terminó convirtiéndose en uno de esos momentos virales que internet sabe amplificar. Joe, uno de los creadores de contenido detrás de la cuenta Ale&Joe, decidió probar por primera vez la changua, una sopa tradicional colombiana que suele dividir opiniones entre quienes la conocen… y aún más entre quienes la ven por primera vez.

El video, publicado en sus redes sociales, muestra el instante exacto en que el creador enfrenta el plato con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Para muchos colombianos, la changua es un desayuno cotidiano; para él, en cambio, la combinación de ingredientes resultó desconcertante desde el primer vistazo.

Joe comparte su experiencia degustando
Joe comparte su experiencia degustando changua, una receta típica de la región andina de Colombia que genera opiniones encontradas - crédito Ale&Joe/Instagram

Antes de llevarse la primera cucharada a la boca, Joe no ocultó su impresión inicial. Frente al plato, describió lo que veía con cierto escepticismo. “Voy a probar por primera vez la changua, a ver qué tal. No, qué mala idea. No, no, no, no puedo”, dice entre risas al inicio del video.

La escena continúa con una especie de análisis improvisado del plato. Joe intenta entender qué tiene enfrente mientras enumera los ingredientes que le explicaron. “A ver, es un platillo que tiene leche, huevo, pan, o sea, el bolillo, así se lo echan encima, y el huevo, o sea, el huevo es este, como tierno. Así se ve a primer ojo”.

La changua, efectivamente, puede parecer extraña para quien no está familiarizado con la gastronomía colombiana. Este desayuno tradicional de la región andina se prepara con leche, agua, huevos escalfados, cebolla larga y pan. Aunque la receta es sencilla, su sabor suave y reconfortante la convirtió durante generaciones en un plato muy popular en ciudades como Bogotá y en varios municipios de Boyacá y Cundinamarca.

En muchos hogares colombianos, la changua se sirve al comenzar el día, especialmente en climas fríos. La sopa se cocina lentamente hasta que el huevo queda en un punto suave y el caldo adquiere un aroma delicado gracias a la cebolla. Al momento de servir, se acompaña con pan que se sumerge directamente en el caldo.

La changua se compone de
La changua se compone de ingredientes como leche, huevos, cebolla larga y pan, formando parte esencial del desayuno colombiano - crédito Alcaldía de Bogotá

Esa mezcla, precisamente, fue la que más llamó la atención del creador de contenido. Mientras observaba el plato, Joe admitió que la combinación le generaba dudas. “Se supone que es algo muy tradicional de Colombia, pero la verdad, a ver, a primer ojo, a primer ojo, y con todo lo que les acabo de decir, uno dice, ay, no sé qué tan bueno este”. Por si el resultado no era el esperado, el creador decidió prepararse. “Ya tengo acá mi cafecito, por si no me gusta. Entonces, lo voy a probar. Espero que no se ofendan”, comentó antes de dar el paso definitivo.

La reacción posterior fue lo que terminó sorprendiendo a los seguidores. Después de observar el huevo y tomar un trozo de pan, Joe se animó finalmente a probarlo. “A ver, vamos a agarrar el huevito. Pan, no se ve tan rico, eh. Venga, uno, dos, tres”. Durante unos segundos el silencio dominó el video, mientras procesa el sabor del plato. Y entonces llega el giro inesperado. “Me encantó”, dice con evidente sorpresa.

El creador destaca la sorpresa
El creador destaca la sorpresa ante la combinación de sabores y celebra la creatividad de la gastronomía colombiana en el video viral - crédito Ale&Joe/Instagram

A partir de ese momento, su reacción cambia por completo. El creador reconoce que el plato es mucho mejor de lo que imaginaba y comenta, entre risas, lo peculiar que le resultó la mezcla de ingredientes. “A ver, colombianos, ustedes hacen unas combinaciones bien extrañas, la neta, eh”. Sin embargo, el comentario estuvo acompañado de un reconocimiento claro al sabor del plato. “No sabría cómo describir esto del bolillito. Es como si chopeáramos ahí en México. Es una gran combinación”. La evaluación final termina siendo contundente y entusiasta. “O sea, no sabría cómo la gente lo hace, pero me encantó. Voy a decir que les doy un mil de mil. No, un mil de diez. Me encantó”.

El video, hasta el momento, genera más de 3000 likes y 500 comentarios, de usuarios colombianos que celebran la reacción del creador. Muchos incluso aprovecharon para compartir sus propias versiones del plato o explicar pequeñas variaciones en la receta.

Más allá de la anécdota gastronómica, la publicación refleja cómo la comida puede convertirse en un puente cultural. Un plato sencillo, servido en una cocina colombiana, terminó provocando sorpresa, risas y curiosidad al otro lado de la pantalla.

