Sede de campaña de candidato a la Cámara en Bogotá fue vandalizada por hombres encapuchados: “La primera línea lo tiene en la mira”

David Valencia candidato a a la Cámara de Representantes denunció vandalismo en su sede de campaña

Un nuevo episodio de violencia política tuvo lugar en Teusaquillo, Bogotá, la noche del 5 de marzo de 2026 en el que se vio afectado David Valencia, candidato a la Cámara de Representantes.

Los hechos, que fueron registrados por Noticias Caracol, días previos a las elecciones del 8 de marzo de 2026, dieron cuenta de un nuevo ataque a campañas de aspirantes al Congreso de la República, que se han convertido en una constante en la última semana.

“La primera línea lo tiene en la mira, candidato hijueputa. C ciento... candidato C ciento-- C 101, hijueputa”. Este mensaje fue entregado envuelto alrededor de ladrillos lanzados contra su sede, como explicó el propio Valencia sobre el ataque: “Tiraron dos ladrillos envueltos en amenazas”.

Mientras el equipo de campaña preparaba su día, el ambiente se vio alterado por “un estruendo” que, según el candidato, se originó cuando “dos tipos pasaron en bicicletas”. Valencia precisó que, aunque “pegaron contra el muro y el otro me dicen que pegó en la otra casa”, hasta el momento “no hay ningún daño”.

La respuesta policial llegó de inmediato. La Policía Nacional destinó efectivos, incluyendo personal de la Sijín, con el fin de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables del acto intimidatorio.

En 24 horas hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas

La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió que la violencia electoral escaló en el país tras cuatro ataques armados y un homicidio ligados a campañas al Congreso durante un periodo de solo 24 horas, a dos días de los comicios del 8 de marzo de 2026.

Las agresiones, perpetradas en Sucre, Atlántico, Santander y Arauca, materializan amenazas previamente señaladas y evidencian un grave riesgo para los derechos políticos y para la democracia.

El organismo urgió a las autoridades y al Gobierno de Gustavo Petro a implementar medidas inmediatas de seguridad para proteger a los candidatos y a sus equipos, e instó a los grupos armados ilegales a que no interfieran en el proceso electoral.

En las últimas horas se registró el asesinato de una persona vinculada a la campaña de Manuel Pérez, aspirante del Centro Democrático en Arauca, y un atentado contra Gerardo Luis Ruiz, candidato a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz en Sucre, impulsado por la organización Narrar para Vivir. Sujetos armados dispararon repetidas veces contra el vehículo en el que se desplazaba Ruiz.

Un tercer atentado afectó a María Bolívar, candidata de la Alianza Social Independiente en Atlántico, cuyo automóvil fue igualmente atacado por hombres armados. En Santander, en el municipio de Piedecuesta, el vehículo utilizado por la campaña de Mauricio Martínez Triana —conocido como Mauricio Matri y también aspirante del Centro Democrático— fue incendiado mientras era utilizado para actividades electorales.

Estas agresiones, según la Defensoría del Pueblo citada por Infobae, ponen en riesgo tanto la integridad de candidatos como la de los miembros de sus equipos, constituyendo una amenaza directa a la legitimidad de los próximos comicios.

La seguidilla de hechos violentos contra aspirantes al Congreso y sus equipos en varias regiones del país evidencia una coyuntura electoral marcada por la inseguridad y la presión de grupos armados ilegales. Este escenario no solo compromete la integridad física de los candidatos y sus colaboradores, sino que también pone en entredicho las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos políticos en el marco de los comicios.

La respuesta oportuna de las autoridades y la exigencia de medidas de protección resultan fundamentales para evitar que estas prácticas intimidatorias interfieran en el proceso democrático y afecten la confianza ciudadana en la legitimidad de las elecciones.