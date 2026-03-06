Colombia

Requisitos, restricciones y precios: esto es lo que exige la ley en Colombia para comprar y portar un arma de fuego

La autorización para portar armas no es automática: la decisión final depende de la autoridad militar, que evalúa si la persona puede justificar la necesidad del permiso

Según el listado oficial de Indumil, algunas pistolas disponibles para compradores autorizados superan los $20 millones, dependiendo del modelo y la marca- crédito VisualesIA

En Colombia, adquirir legalmente un arma de fuego implica cumplir una serie de requisitos legales y administrativos que incluyen evaluaciones médicas, registros oficiales y la autorización de autoridades militares. El proceso, además, contempla costos que fueron ajustados recientemente por la Industria Militar (Indumil), entidad encargada de la comercialización legal de armamento en el país.

Uno de los primeros pasos para iniciar el trámite es inscribirse en el Sistema de Información de Armas, Explosivos y Municiones, conocido como Siaem 2.0. Este registro es obligatorio para quienes buscan comprar o legalizar un arma ante las autoridades.

El procedimiento también exige un certificado de aptitud psicofísica. Este documento debe ser expedido por centros médicos que estén autorizados por la Dirección General de Sanidad Militar y tiene como finalidad determinar si la persona cuenta con las condiciones físicas y psicológicas para manipular un arma de fuego.

Además, los solicitantes deben acreditar formación en el manejo de armas. Este requisito puede cumplirse mediante un curso certificado o con la presentación de la libreta militar de primera clase.

La autorización para portar armas no es automática y depende de la evaluación que realice la autoridad militar sobre cada solicitud - crédito archivo Colprensa

El marco normativo colombiano establece límites de edad para los civiles interesados en portar armas. En general, no se otorgan permisos a personas menores de 25 años, salvo excepciones que aplican para miembros activos de la Fuerza Pública.

La aprobación del permiso no depende únicamente de la documentación presentada. La legislación prevé que la decisión final corresponde a la autoridad militar competente, que evalúa cada solicitud de manera individual. Esto implica que, aun cumpliendo con todos los requisitos, el permiso puede ser negado si la autoridad considera que no existe una justificación suficiente.

La norma penal establece sanciones para quienes incurran en fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego sin el aval legal. Por esa razón, el cumplimiento de los trámites administrativos es una condición indispensable para quienes buscan adquirir o portar este tipo de elementos.

A los requisitos legales se suman los costos asociados a la compra. La Industria Militar actualizó el 2 de marzo la lista de precios de su portafolio de armas destinadas a defensa personal. La entidad explicó que el ajuste responde a la revisión de su estructura de costos, al aprovechamiento de economías de escala y a la experiencia acumulada en sus procesos productivos.

Indumil actualizó el 2 de marzo la lista de precios de armas disponibles para civiles, que incluyen pistolas, revólveres y escopetas.- crédito Visuales IA

De acuerdo con la lista oficial publicada por la entidad, los valores de pistolas disponibles para civiles se ubican en un rango amplio dependiendo de la marca y el modelo. Por ejemplo, una pistola Beretta APX aparece con un precio de $8.276.100, mientras que la Beretta 92 FS tiene un valor cercano a $7.003.620.

En el caso de armas de otras marcas, los precios también presentan variaciones. Una Glock 19 Gen 3 está listada en $6.397.740 y la Glock 17 Gen 5 en $7.436.580. Algunos modelos de gama más alta superan los $20 millones, como la CZ Shadow 2 Orange, cuyo precio alcanza $20.173.260.

El trámite para adquirir y portar un arma en Colombia incluye evaluaciones médicas, certificación de manejo y registro obligatorio en el sistema Siaem 2.0 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El portafolio también incluye revólveres y escopetas. Entre los revólveres, el modelo M66-8 de Smith & Wesson figura con un valor de $7.523.440.

En el caso de las escopetas, los precios varían desde cerca de $4.715.940 para algunos modelos hasta más de $26 millones en versiones de mayor especificación, según el listado oficial divulgado por la entidad estatal.

La información publicada por Indumil señala además que los precios están expresados en pesos colombianos e incluyen impuestos. En algunos casos, la primera compra de pistolas y revólveres incorpora 100 unidades de munición, mientras que para escopetas se incluyen 250 unidades.

De esta forma, la obtención de un arma de fuego en Colombia no solo implica cumplir requisitos legales estrictos, sino también asumir costos que dependen del tipo de arma y de la autorización final que otorgue la autoridad militar encargada de evaluar cada solicitud.

