Ministro de Justicia lanzó advertencia por situación que complicaría la gobernabilidad del próximo presidente: “Vivirá un bloqueo institucional”

Según el ministro, la fragmentación del Congreso dificultará la construcción de mayorías legislativas - crédito Ministerio de Justicia

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, aseguró que el fenómeno que el Gobierno nacional ha denominado como “bloqueo institucional” no solo afecta a la administración del presidente Gustavo Petro, sino que podría intensificarse en el próximo periodo presidencial.

Las declaraciones del ministro se produjeron en medio de un debate sobre las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como sobre el alcance de las herramientas constitucionales que pueden utilizar los gobiernos cuando consideran que existen obstáculos para tramitar sus iniciativas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su intervención, el jefe de la cartera de Justicia planteó que las dificultades del Ejecutivo para sacar adelante sus proyectos en el Congreso no son exclusivas del actual gobierno, sino que responden a características estructurales del sistema político.

“La figura del bloqueo institucional existe y ese bloqueo lo vive este gobierno en unas condiciones políticas especiales. Pero el próximo gobierno va a vivir una situación de bloqueo institucional porque el Congreso que va a ser elegido este domingo estará más fragmentado y en unas condiciones de polarización más altas que a cualquier gobierno le quedará más difícil ir a conseguir gobernabilidad allá”, señaló Cuervo.

El funcionario advirtió que el próximo Congreso podría tener mayor polarización política - crédito Senado de la República

Según indicó, el aumento de la fragmentación política dentro del Congreso hace que el proceso de negociación para aprobar proyectos sea más complejo, especialmente en contextos de polarización. “En un escenario de polarización política, en el Congreso hay bancadas de una sola persona, cuando un gobierno debe ir a buscar votos, el proceso de negociación es complejo. Hasta el punto que a este gobierno le resultó relativamente bien el primer año (…) pero llega un momento en que el gobierno dice, voy al Congreso y no tengo los votos”, afirmó.

El ministro sostuvo que esa dinámica puede afectar la gobernabilidad de cualquier presidente, independientemente de su orientación política, debido a la necesidad de construir acuerdos con múltiples sectores representados en el Legislativo. En ese contexto, Cuervo también hizo referencia a la estrategia política del presidente Gustavo Petro de convocar movilizaciones ciudadanas para respaldar iniciativas del Gobierno.

Cuervo afirmó que el llamado “poder de la calle” ha sido utilizado para destrabar debates políticos - crédito Presidencia de la República

De acuerdo con el ministro, esa dinámica introdujo un nuevo elemento dentro de la relación entre el poder Ejecutivo, el Congreso y la ciudadanía. “Yo no desconozco el origen popular del Congreso ni del presidente ni mucho menos. Lo que digo es que a esta ecuación de problemas en el diseño institucional, este gobierno trajo una nueva ecuación, y es que el poder de la calle presione, lo que llama el presidente el poder constituyente al poder constituido”, expresó.

“Y el ejemplo que di fue el del famoso decretazo que con la convocatoria a movilizaciones logró que se destrabaran las cosas. No digo que sea bueno o malo solo digo que es lo que pasó”, precisó.

Juan Carlos Esguerra sostuvo que lo que existe es una separación de poderes no un "bloqueo institucional" - crédito Luisa González/REUTERS

Durante el mismo evento, el constituyente y exministro Juan Carlos Esguerra respondió a los planteamientos del ministro Cuervo y expresó una posición distinta frente al concepto de bloqueo institucional. Esguerra cuestionó la existencia de esa figura dentro del ordenamiento institucional colombiano y defendió que las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo hacen parte del funcionamiento normal de la democracia.

“Ministro, con todo respeto: usted dice que existe la figura del bloqueo institucional y esa figura no existe sino en la mente del actual gobierno. No hay bloqueo institucional, hay separación de poderes”, afirmó.

Además, insistió en que las diferencias entre el Gobierno y el Congreso deben resolverse mediante acuerdos políticos y diálogo institucional. “Eso tiene que poderse entre el presidente y el Congreso sin necesidad de que esto se convierta en una pelotera”, expresó.

Finalmente, Esguerra señaló que los desacuerdos legislativos no necesariamente responden a confrontaciones personales o políticas, sino a diferencias de criterio sobre proyectos e ideas. “El llamado bloqueo no es producto de una decisión política ni de odios sino de desacuerdos en torno a ideas y de proyectos y en eso consiste la separación de poderes”, concluyó.