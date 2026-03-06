Colombia

La crisis del gas ya pasa factura: industrias en Colombia vuelven al carbón y alertan por aumento de emisiones contaminantes

La escasez de gas natural está obligando a varias industrias a sustituirlo por combustibles más contaminantes, lo que ya provocó un aumento de 164.000 toneladas adicionales de CO₂ en el país

El impacto ambiental de la
El impacto ambiental de la crisis energética en Colombia provocó un aumento de 164.000 toneladas de dióxido de carbono en 2025, según Naturgas - crédito Colprensa

El impacto ambiental de la crisis energética en Colombia empieza a hacerse visible en las cifras. Aunque durante años el gas natural es considerado una alternativa relativamente más limpia dentro de los combustibles fósiles, la reducción en su disponibilidad está obligando a varias industrias a recurrir a fuentes más contaminantes.

Ese cambio ya tiene consecuencias medibles. De acuerdo con datos divulgados por la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), durante 2025 se registró un incremento aproximado de 164.000 toneladas adicionales de dióxido de carbono en el país. El aumento está relacionado con la sustitución del gas natural por combustibles como carbón y fueloil ante la estrechez en la oferta del energético.

El consumo industrial de gas
El consumo industrial de gas natural en Colombia disminuyó un 16 % entre enero de 2025 y enero de 2026, lo que alteró el balance ambiental del país - crédito Naturgas

La situación se explica por una caída significativa en el consumo industrial de gas. Entre enero de 2025 y enero de 2026, las empresas dejaron de comprar cerca de 38 Giga BTU diarios, lo que equivale a una reducción de alrededor del 16% en la demanda del sector. Ese volumen, que históricamente se cubría con gas, tuvo que ser reemplazado por otras fuentes de energía.

El sector industrial es, de hecho, uno de los mayores usuarios de gas natural en el país. En 2025 concentró cerca del 28% del consumo total, lo que explica por qué cualquier alteración en el suministro tiene repercusiones inmediatas tanto en la producción como en el balance ambiental.

Durante décadas, diferentes actividades manufactureras adoptaron el gas como su principal fuente energética. Sin embargo, frente a la escasez actual, varias compañías tuvieron que migrar hacia combustibles alternativos. Entre las industrias que más hicieron este cambio aparecen sectores como el cemento, el papel, la metalurgia, el vidrio y la producción de alimentos.

Las cifras muestran cómo se distribuyó esa sustitución energética. Según Naturgas, cerca del 50 % del consumo que antes correspondía al gas fue reemplazado por gas licuado de petróleo (GLP). A esto se suma un 23% que pasó a utilizar carbón, 12% bagazo, 10% fueloil y un 5% electricidad.

La sustitución energética llevó a
La sustitución energética llevó a que el 50 % del consumo industrial de gas fuera reemplazado por GLP, seguido por carbón, bagazo, fueloil y electricidad - crédito EFE

Aunque algunas de estas alternativas permiten mantener la producción, muchas implican un mayor impacto ambiental. De hecho, solo el sector industrial generó cerca de 997.000 toneladas de dióxido de carbono en el último año. Esa cifra incluye las 164.000 toneladas adicionales que, según los cálculos del gremio, no se habrían producido si el consumo de gas natural se hubiera mantenido en los niveles habituales.

Para el gremio gasífero, el panorama evidencia la necesidad de fortalecer la disponibilidad de este recurso en el país. Naturgas insiste en que garantizar el suministro debe convertirse en una prioridad estratégica, no solo por razones económicas, sino también por sus implicaciones en materia ambiental.

Desde su perspectiva, el debate sobre el futuro energético de Colombia debe incluir tanto el desarrollo de fuentes locales como la posibilidad de recurrir a importaciones que permitan estabilizar el abastecimiento. El objetivo, señalan, es asegurar un suministro confiable que evite que la industria tenga que migrar hacia combustibles más contaminantes.

El consumo de gas natural en Colombia, además, se reparte entre varios sectores clave de la economía. Después del industrial, la generación térmica ocupa el segundo lugar con una participación cercana al 19% en 2025. En el mismo nivel aparece el sector residencial, que también representó aproximadamente el 19% del consumo total.

El sector industrial generó 997.000
El sector industrial generó 997.000 toneladas de dióxido de carbono en un año, incluyendo 164.000 toneladas extra por la escasez de gas natural - crédito Gasnova

Otros sectores relevantes incluyen las refinerías, con una participación del 14%, seguidas por el sector comercial con 7%. El gas natural vehicular representa cerca del 6 % de la demanda, mientras que el sector petrolero participa con el 4%. Finalmente, la industria petroquímica tiene una participación cercana al 1%.

Estos datos muestran hasta qué punto el gas natural forma parte de la estructura energética del país. Aunque se trata de un combustible fósil, al igual que el petróleo, su menor nivel de emisiones frente a otras fuentes lo convirtió en una opción de transición dentro de las estrategias de descarbonización.

En ese contexto, el gremio considera que ampliar la oferta podría generar beneficios adicionales para la economía. Entre las alternativas que se plantean está el fortalecimiento de la producción local, lo que permitiría reducir la dependencia de importaciones en el futuro. Además, Naturgas señaló que el desarrollo del sector podría abrir oportunidades en el mercado internacional. Particularmente, en el comercio de gas natural licuado.

