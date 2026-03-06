Juan Pablo Montoya dio su pronóstico para el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1: desde el podio hasta las variables estratégicas

Juan Pablo Montoya abordó las variables que traerá el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, en el estreno oficial del nuevo reglamento técnico - crédito Colprensa

En el más reciente episodio de su pódcast MontoyAs, el piloto colombiano Juan Pablo Montoya compartió sus reflexiones de cara al inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia.

El bogotano dio su concepto sobre los equipos de la parrilla, dedicándole buena parte del espacio a la escudería Aston Martin, que atraviesa problemas de fiabilidad en su monoplaza que comprometerían hasta la salud de sus dos pilotos, Fernando Alonso y Lance Stroll.

“Puede ser la historia del año, un equipo que puede ser que la primera carrera ni siquiera terminen y se terminen ganando las últimas diez carreras del año, una cosa así ridícula”, manifestó el bogotano.

Montoya dejó abiertas las posibilidades de mejora de Aston Martin durante la temporada, pese a los reportes de falta de fiabilidad en el monoplaza - crédito Europa Press

También habló de los equipos punteros, mostrando que los rumores apuntarían a una mayor paridad en los puestos altos de la esperada, tomando en cuenta la pretemporada en Bahréin.

En esa línea, afirmó que Ferrari “no creo que hayan mostrado todo y, y están competitivos, pero oyendo como los rumores del paddock y lo que está diciendo la gente, que Mercedes está demasiado rápido, que McLaren está bien, Red Bull parece que está muy bien (...) todos se están escondiendo”, advirtiendo que la realidad se verá durante el fin de semana en Albert Park.

Montoya también se refirió a la controversia alrededor de la reglamentación para medir el sistema de compresión de los motores y los recientes cambios técnicos desatados por el trabajo de Mercedes, motivo por el que la FIA anunció ajustes que entrarán en vigor a partir de junio próximo.

Montoya pronosticó victoria de George Ruseell de Mercedes en Albert Park - crédito Mark Peterson/REUTERS

“Me sorprende, pero lo que probablemente dijeron es: ‘el espíritu de la regla fue roto. Lo que usted está haciendo no es trampa, pero en el espíritu de la regla y en lo que fue diseñada la regla, usted sí está rompiendo la regla’”, señaló. Aunque reconoció que a menudo esas polémicas se resolvían con política de por medio, fue claro en señalar que “hoy en día es mucho más justo de lo que era antes” la resolución de estas polémicas.

Por otra parte, el expiloto mostró cautela ante las expectativas sobre Alpine y Williams, al recalcar que los test pueden inducir a errores de interpretación: “Puedo decirte que sí o te puedo decir que no, y ninguna de las dos son reales, porque de pronto Alpine estaba usando el peso real y se veían bien porque estaban usando el peso real y de pronto, Williams se veía mal porque tenía mucho peso en el carro”, expresó.

El colombiano destacó la evolución acelerada que se espera para este año, producto de un reglamento renovado: “La cantidad de cambios que van a haber y la evolución de los carros durante el año va a ser tan rápida, que el que le pegue a las cosas va a hacer mucha diferencia”.

Montoya se mostró especialmente optimista con las posibilidades de RedBull, y colocó a Max Verstappen en segunda posición en sus pronósticos para la carrera - crédito Mark Peterson/REUTERS

Con respecto a la evolución de los equipos, Montoya subrayó la importancia de los detalles estratégicos y la gestión de energía, determinante a la luz del nuevo reglamento técnico.

“Lo que sí va a ser interesante es cómo los pilotos y los equipos deciden usar la parte de energía y cómo manejan la energía. Y quién se le ocurre y qué piloto se le ocurre decir: ‘Oiga, aquí, por ejemplo, yo hago una curva rápida y estoy tan cerquita que el carro de adelante que no puedo seguirlo y pierdo siempre tiempo’. Y entonces, en vez de entrar tan cerquita a la curva, es ahorrar un poco de energía y ahorrar. De pronto, lo haces dos o tres vueltas seguidas, ahorras energía ahí y cargas las baterías a un nivel más alto y sales a la recta y ¡pum! Y tienes el extrabatería para pasar”, afirmó.

En cuanto a su pronóstico del podio, Montoya afirmó que la victoria se la llevará George Russell de Mercedes, seguido de Max Vertappen de RedBull Racing, y Andrea Kimi Antonelli de Mercedes en tercera posición.