Este es el listado de los esmaltes que el Invima prohibió en Colombia debido a sus componentes tóxicos

Invima prohibió uso de cientos de esmaltes con componentes tóxicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) anunció la cancelación de 136 Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) para esmaltes semipermanentes debido a la presencia de ingredientes prohibidos, que pueden generar serios problemas de salud en las personas que los uses, en cumplimiento de la normativa de la Comunidad Andina.

Desde el 16 de febrero de 2026, queda prohibida la comercialización de estos productos en toda la subregión andina, tras agotarse el plazo de 60 días, establecido en la Resolución No. 2548 de 2025 de la Comunidad Andina, para concretar la cancelación automática de las NSO asociadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta resolución, publicada el 15 de diciembre de 2025 en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina (CAN), restringió el uso de Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT) en productos cosméticos.

El Invima recalcó que la medida también prohíbe el agotamiento de existencias y destacó su propósito: salvaguardar la salud pública a través de la vigilancia y el control constantes de productos cosméticos en Colombia.

La lista completa de las NSO canceladas se encuentra disponible para consulta pública conforme a lo dispuesto por la ley de transparencia de acceso a la información.

producto nso

monómero nsoc16188-05co

súper finish nsoc75818-16co

gel uv/led nsoc93029-19co

gel color system color coat nsoc93970-19co

nail polish nsoc95968-19co

nail liquid nsoc95971-19co

soak-off gel polish uv&led (esmalte semipermanente para uñas uv &led) nsoc96071-19co

nail color gel (esmalte semipermanente) nsoc96713-19co

top coat (brillo acrilico) nsoc96709-19co

esmalte semipermanente nsoc97030-19co

acrylic nail system modeling liquid/liquido para modelar nsoc98394-20co

f nails gel de color para uñas nsoc00236-20co

nail liquid nsoc01028-20co

uv&led soak off color gel polish nsoc01238-20co

luxio colours nsoc02319-20co

print gel nsoc01936-20co

color gel mixing pen nsoc02184-20co

luxio gel - base nsoc02338-20co

extra dry acrylic powder nsoc03095-20co

luxio gel - gloss nsoc03157-20co

uv gel polish nsoc03508-20co

shine on uv/led gel nsoc04113-21co

f nails gel terminador para uñas nsoc04473-21co

monomero nsoc04752-21co

tonesproducts painting gel nsoc05077-21co

gel constructor - esmalte para uñas nsoc05106-21co

base coat nsoc05818-21co

acrylic nail system modeling liquid / líquido para modelar nsoc07275-21co

uv/led gel polish nsoc07519-21co

gel polish (gel de uñas) nsoc08088-21co

base coat nsoc08256-21co

painting gel nsoc08254-21co

nail polish / esmalte nsoc08274-21co

top coat nsoc08281-21co

esmalte para uñas nsoc09030-21co

led uv soak-off color polish gel nsoc09113-21co

gel charlotte - nail gel nsoc09290-21co

gel polish nsoc09814-21co

monómero nsoc09992-21co

monómero nsoc10001-21co

monómero nsoc10113-21co

monómero nsoc10128-21co

esmalte para uñas nsoc10301-21co

gel de color semipermanente nsoc10852-21co

apres color extend gel nsoc10916-21co

base nsoc11511-22co

soak off gel polish nsoc11557-22co

top matte nsoc11671-22co

top coat nsoc11995-22co

nail liquid monomer advance nsoc12810-22co

nail liquid monomer middle nsoc12806-22co

spider gel nsoc12853-22co

gel art nsoc12952-22co

gel base nsoc13227-22co

gel top nsoc13223-22co

gel para uñas - gel polish nsoc13336-22co

masglo professional spider gel nsoc13371-22co

masglo professional gel polish nsoc13362-22co

masglo professional gel polish esmalte para uñas base rubber nsoc13368-22co

masglo professional gel polish nsoc13390-22co

masglo professional gel polish esmalte para uñas brillo nsoc13388-22co

masglo professional gel polish esmalte para uñas finalizador mate nsoc13378-22co

acri-gel (acrilico en gel) nsoc13959-22co

gel uv para construcción nsoc13928-22co

gel polish uv/led nsoc13980-22co

monomero para uñas nsoc14828-22co

gel polish nsoc15261-22co

color gel uv gel polish nsoc15385-22co

gel terminador para uñas top coat nsoc15378-22co

gel base para uñas base coat nsoc15382-22co

acryl gel nsoc16419-22co

monómero para uñas nsoc16660-22co

nail polish-led/uv semipermanente nsoc16591-22co

top coat nail polish - led/uv semipermanente nsoc16611-22co

brillo secante gel top coat semipermanente nsoc16637-22co

base coat nail polish - led/uv semipermanente nsoc16647-22co

esmalte gel semipermanente nsoc16841-22co

estructurador en gel nsoc17646-22co

liquid monomer - monomero liquido nsoc17842-22co

gloss nsoc18239-22co

apres soft gel builder nsoc18832-23co

masglo professional builder gel nsoc18868-23co

masglo professional acrygel nsoc19104-23co

acrylic liquid monomer nsoc18959-23co

spider gel nsoc19989-23co

painting glow nsoc20475-23co

nail liquid monomer uva nsoc20865-23co

transfer foil nsoc21523-23co

uv gel polish nsoc21983-23co

acrylic nail system modeling liquid/liquido para modelar nsoc22343-23co

líquido monómero nsoc22724-23co

monomer liquid nsoc23150-23co

gel polish nsoc23497-23co

masglo professional gel polish nsoc23577-23co

gel polish constructor de uñas y decoraciones nsoc23794-23co

gel polish nsoc24664-23co

base coat nsoc25678-23co

gel polish nsoc26581-23co

esmalte para uñas nsoc27473-23co

esmalte para uñas nsoc28035-24co

polygel nsoc29402-24co

acrylic nail system modeling liquid/líquido para modelar nsoc32401-24co

french rubber base coat nsoc32360-24co

gel polish nsoc32839-24co

monómero liquido para uñas nsoc33004-24co

base rubber nsoc33486-24co

base coat nsoc33553-24co

poly gel nail nsoc33593-24co

builder gel nsoc33744-24co

esmalte para uñas nsoc35778-24co

monomero para uñas nsoc35964-24co

esmalte en gel / gel polish nsoc36168-24co

monomero nsoc36273-24co

retention monomer nsoc36808-24co

monómero universal colorful nsoc36779-24co

esmalte para uñas nsoc36734-24co

builder gel nsoc37349-25co

monómero líquido nsoc37418-25co

poly gel nsoc38751-25co

color gel rubber deco rose nsoc39734-25co

monomero liquido nsoc40018-25co

base rubber nsoc40323-25co

óleo painting gel black nsoc40615-25co

óleo painting gel white nsoc40590-25co

nail adhesive tip gel uv/led soak off nsoc40732-25co

acrylic liquid monomer nsoc40762-25co

esmalte para uñas nsoc41317-25co

liquid uv nsoc41448-25co

top coat nsoc41481-25co

gel nsoc41540-25co

monomer liquid nsoc41652-25co

butter gel nsoc43997-25co

esmalte nsoc44490-25co

base coat nsoc45436-25co

top coat nsoc45459-25co