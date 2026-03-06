Este es el listado de los esmaltes que el Invima prohibió en Colombia debido a sus componentes tóxicos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) anunció la cancelación de 136 Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) para esmaltes semipermanentes debido a la presencia de ingredientes prohibidos, que pueden generar serios problemas de salud en las personas que los uses, en cumplimiento de la normativa de la Comunidad Andina.
Desde el 16 de febrero de 2026, queda prohibida la comercialización de estos productos en toda la subregión andina, tras agotarse el plazo de 60 días, establecido en la Resolución No. 2548 de 2025 de la Comunidad Andina, para concretar la cancelación automática de las NSO asociadas.
Esta resolución, publicada el 15 de diciembre de 2025 en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina (CAN), restringió el uso de Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT) en productos cosméticos.
El Invima recalcó que la medida también prohíbe el agotamiento de existencias y destacó su propósito: salvaguardar la salud pública a través de la vigilancia y el control constantes de productos cosméticos en Colombia.
La lista completa de las NSO canceladas se encuentra disponible para consulta pública conforme a lo dispuesto por la ley de transparencia de acceso a la información.
- producto nso
- monómero nsoc16188-05co
- súper finish nsoc75818-16co
- gel uv/led nsoc93029-19co
- gel color system color coat nsoc93970-19co
- nail polish nsoc95968-19co
- nail liquid nsoc95971-19co
- soak-off gel polish uv&led (esmalte semipermanente para uñas uv &led) nsoc96071-19co
- nail color gel (esmalte semipermanente) nsoc96713-19co
- top coat (brillo acrilico) nsoc96709-19co
- esmalte semipermanente nsoc97030-19co
- acrylic nail system modeling liquid/liquido para modelar nsoc98394-20co
- f nails gel de color para uñas nsoc00236-20co
- nail liquid nsoc01028-20co
- uv&led soak off color gel polish nsoc01238-20co
- luxio colours nsoc02319-20co
- print gel nsoc01936-20co
- color gel mixing pen nsoc02184-20co
- luxio gel - base nsoc02338-20co
- extra dry acrylic powder nsoc03095-20co
- luxio gel - gloss nsoc03157-20co
- uv gel polish nsoc03508-20co
- shine on uv/led gel nsoc04113-21co
- f nails gel terminador para uñas nsoc04473-21co
- monomero nsoc04752-21co
- tonesproducts painting gel nsoc05077-21co
- gel constructor - esmalte para uñas nsoc05106-21co
- base coat nsoc05818-21co
- acrylic nail system modeling liquid / líquido para modelar nsoc07275-21co
- uv/led gel polish nsoc07519-21co
- gel polish (gel de uñas) nsoc08088-21co
- base coat nsoc08256-21co
- painting gel nsoc08254-21co
- nail polish / esmalte nsoc08274-21co
- top coat nsoc08281-21co
- esmalte para uñas nsoc09030-21co
- led uv soak-off color polish gel nsoc09113-21co
- gel charlotte - nail gel nsoc09290-21co
- gel polish nsoc09814-21co
- monómero nsoc09992-21co
- monómero nsoc10001-21co
- monómero nsoc10113-21co
- monómero nsoc10128-21co
- esmalte para uñas nsoc10301-21co
- gel de color semipermanente nsoc10852-21co
- apres color extend gel nsoc10916-21co
- base nsoc11511-22co
- soak off gel polish nsoc11557-22co
- top matte nsoc11671-22co
- top coat nsoc11995-22co
- nail liquid monomer advance nsoc12810-22co
- nail liquid monomer middle nsoc12806-22co
- spider gel nsoc12853-22co
- gel art nsoc12952-22co
- gel base nsoc13227-22co
- gel top nsoc13223-22co
- gel para uñas - gel polish nsoc13336-22co
- masglo professional spider gel nsoc13371-22co
- masglo professional gel polish nsoc13362-22co
- masglo professional gel polish esmalte para uñas base rubber nsoc13368-22co
- masglo professional gel polish nsoc13390-22co
- masglo professional gel polish esmalte para uñas brillo nsoc13388-22co
- masglo professional gel polish esmalte para uñas finalizador mate nsoc13378-22co
- acri-gel (acrilico en gel) nsoc13959-22co
- gel uv para construcción nsoc13928-22co
- gel polish uv/led nsoc13980-22co
- monomero para uñas nsoc14828-22co
- gel polish nsoc15261-22co
- color gel uv gel polish nsoc15385-22co
- gel terminador para uñas top coat nsoc15378-22co
- gel base para uñas base coat nsoc15382-22co
- acryl gel nsoc16419-22co
- monómero para uñas nsoc16660-22co
- nail polish-led/uv semipermanente nsoc16591-22co
- top coat nail polish - led/uv semipermanente nsoc16611-22co
- brillo secante gel top coat semipermanente nsoc16637-22co
- base coat nail polish - led/uv semipermanente nsoc16647-22co
- esmalte gel semipermanente nsoc16841-22co
- estructurador en gel nsoc17646-22co
- liquid monomer - monomero liquido nsoc17842-22co
- gloss nsoc18239-22co
- apres soft gel builder nsoc18832-23co
- masglo professional builder gel nsoc18868-23co
- masglo professional acrygel nsoc19104-23co
- acrylic liquid monomer nsoc18959-23co
- spider gel nsoc19989-23co
- painting glow nsoc20475-23co
- nail liquid monomer uva nsoc20865-23co
- transfer foil nsoc21523-23co
- uv gel polish nsoc21983-23co
- acrylic nail system modeling liquid/liquido para modelar nsoc22343-23co
- líquido monómero nsoc22724-23co
- monomer liquid nsoc23150-23co
- gel polish nsoc23497-23co
- masglo professional gel polish nsoc23577-23co
- gel polish constructor de uñas y decoraciones nsoc23794-23co
- gel polish nsoc24664-23co
- base coat nsoc25678-23co
- gel polish nsoc26581-23co
- esmalte para uñas nsoc27473-23co
- esmalte para uñas nsoc28035-24co
- polygel nsoc29402-24co
- acrylic nail system modeling liquid/líquido para modelar nsoc32401-24co
- french rubber base coat nsoc32360-24co
- gel polish nsoc32839-24co
- monómero liquido para uñas nsoc33004-24co
- base rubber nsoc33486-24co
- base coat nsoc33553-24co
- poly gel nail nsoc33593-24co
- builder gel nsoc33744-24co
- esmalte para uñas nsoc35778-24co
- monomero para uñas nsoc35964-24co
- esmalte en gel / gel polish nsoc36168-24co
- monomero nsoc36273-24co
- retention monomer nsoc36808-24co
- monómero universal colorful nsoc36779-24co
- esmalte para uñas nsoc36734-24co
- builder gel nsoc37349-25co
- monómero líquido nsoc37418-25co
- poly gel nsoc38751-25co
- color gel rubber deco rose nsoc39734-25co
- monomero liquido nsoc40018-25co
- base rubber nsoc40323-25co
- óleo painting gel black nsoc40615-25co
- óleo painting gel white nsoc40590-25co
- nail adhesive tip gel uv/led soak off nsoc40732-25co
- acrylic liquid monomer nsoc40762-25co
- esmalte para uñas nsoc41317-25co
- liquid uv nsoc41448-25co
- top coat nsoc41481-25co
- gel nsoc41540-25co
- monomer liquid nsoc41652-25co
- butter gel nsoc43997-25co
- esmalte nsoc44490-25co
- base coat nsoc45436-25co
- top coat nsoc45459-25co