Bogotá refuerza su seguridad; Carlos Fernando Galán anunció la conexión de 1.200 cámaras al C4: “Tenemos más ojos vigilando”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó sobre el fortalecimiento de la vigilancia de las calles de la capital mediante la conexión de 1.200 cámaras del sistema de monitoreo de la Secretaría de Movilidad en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de la ciudad.

“Además de las 1.700 cámaras de privados, de ciudadanos, que hemos conectado en este Gobierno al C4, como estas que están ahí, a partir de hoy, 1.200 cámaras del sistema de monitoreo de la Secretaría de Movilidad se conectan al C4″, detalló Galán en un video publicado en sus redes sociales.

Según explicó el mandatario local, gracias a esta incorporación, el número total de cámaras conectadas al C4 durante su administración ya presenta un incremento del 33%, reforzando la capacidad de supervisión sobre la seguridad de la capital.

En este periodo también se ha duplicado el tiempo de almacenamiento de las grabaciones, que pasó de 90 a 180 días, ampliando la disponibilidad de material audiovisual para las investigaciones que adelantan las autoridades competentes.

“Así tenemos más ojos vigilando la ciudad en un momento dado. Y tenemos, además, una mejor capacidad de reacción ante un hecho delictivo y le damos más herramientas a la Policía para poder investigar y capturar a los delincuentes”, precisó el mandatario local.

En consecuencia, instó a la ciudadanía a conectar al C4 las cámaras que tengan, con el fin de fortalecer de manera conjunta la seguridad en Bogotá. “Lo invito a que conecte la cámara de su casa, de su local o de su barrio al Centro de Comando y Control de Seguridad de Bogotá”, dijo.

Para ello, las personas interesadas pueden llevar a cabo el trámite en el siguiente enlace: https://argos.scj.gov.co/sic/login_ciudadano.xhtml. El sitio web corresponde al Sistema de Registro de Cámaras de Video Vigilancia del Distrito Capital y a través de él se puede realizar el registro y actualización de sus cámaras de video vigilancia “cuya finalidad es la seguridad de las personas y los bienes” de la ciudad, como establece el Acuerdo 815 de 2021 Concejo de Bogotá, por medio del cual se creó el Registro de Cámaras de Seguridad y Circuitos Cerrados de Televisión (Cctv).

“El registro debe permitir a las autoridades disponer de información verificable de los componentes que integran el sistema de video vigilancia incluidas todas las cámaras o CCTV de la ciudad, privadas y/o públicas, el estado de las mismas, sus propietarios, administradores y cualquier información necesaria para su optimización”, precisa el acuerdo.

El alcalde Carlos Fernando Galán recomendó a los ciudadanos revisar que sus cámaras tengan grabación a color y que sean de mínimo dos megapíxeles para que puedan conectarse al C4.

Decenas de cámaras de seguridad en Bogotá no funcionan

Las medidas que ha tomado la Alcaldía de Bogotá para reforzar la vigilancia y seguridad en la ciudad se ven permeadas por una problemática que expuso el concejal de Bogotá Andrés Barrios. En abril de 2025, el funcionario denunció que 86 de las 316 cámaras de seguridad instaladas en la capital colombiana no estaban funcionando.

Barrios explicó que las cámaras, adquiridas entre mayo y diciembre del año pasado, presentaron fallas en menos de un año de uso, detallando que 86 equipos dejaron de operar en marzo de 2025.

Esto empeora el panorama de inseguridad en Bogotá, en donde la ciudadanía se ve expuesta a todo tipo de hechos delicitivos y de violencia que ponen en riesgo su integridad y su vida. En diálogo con Infobae Colombia, el concejal indicó en su momento que 563 personas fueron asesinadas en la ciudad entre septiembre de 2024 y enero de 2025, e informó sobre un total de más de 2.200 motos robadas en ese periodo.

Además, mencionó la persistencia de los casos de extorsión y criticó el desempeño de la administración distrital, señalando que la ciudad “no está caminando segura”.