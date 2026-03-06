Bloqueo en la vía entre Chía y Bogotá genera impresionante trancón al norte de la capital: manifestantes piden la presencia del Alcalde

Las protestas organizadas por propietarios de bares y discotecas han generado congestión vehicular significativa, afectando el desplazamiento de pasajeros y peatones que deben recorrer largas distancias a pie para llegar a la capital - crédito @PasaenBogota

Un bloqueo simultáneo en vías principales de Chía, Cundinamarca, protagonizado por comerciantes de establecimientos nocturnos, afecta la movilidad hacia Bogotá desde la mañana del viernes.

Según voceros de sta protesta se organiza en respuesta a lo que los convocantes consideran una “persecución” por parte de la alcaldía de Chía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Comerciantes de bares y discotecas han interrumpido el tránsito en accesos clave al municipio. La manifestación, motivada por reclamos de respeto y dignidad laboral, ha generado congestión vehicular, largas filas de automóviles y numerosos ciudadanos obligados a recorrer a pie tramos que comunican Chía con la capital, de acuerdo con ambos medios.

La protesta surge de la inconformidad de los comerciantes nocturnos ante las acciones de la administración liderada por el alcalde Leonardo Donoso.

Las manifestaciones impulsadas por representantes del sector nocturno han causado filas de automóviles y demoras considerables, mientras autoridades municipales adelantan conversaciones con los participantes para buscar una solución al conflicto - crédito Blu Radio / X

Los manifestantes utilizan pancartas con consignas como “Exigimos respeto y dignidad de los comerciantes. Trabajar no es delito, nuestros derechos se respetan”, según Blu Radio. El malestar está dirigido a la gestión local, a la que acusan de limitar sus actividades y afectar sus ingresos.

El bloqueo afecta la variante hacia Cajicá, la avenida Pradilla y la ruta de ingreso a Bogotá. Según Blu Radio y El Tiempo, la interrupción se extiende desde la glorieta del Centro Comercial Sabana Norte hasta el semáforo de la variante hacia Cota, generando una congestión vehicular que ha obligado a cientos de personas a buscar rutas alternas o caminar para llegar a su destino.

Afectaciones viales y respuesta ciudadana

Blu Radio informa que la movilidad en el norte de Cundinamarca se ha visto seriamente dificultada. El flujo habitual entre Chía y Bogotá está detenido en puntos claves, empujando a pasajeros y peatones a transitar a pie. Imágenes divulgadas en redes sociales exhiben a transeúntes desplazándose entre filas de vehículos inmovilizados.

El malestar de trabajadores ante medidas municipales ha paralizado conexiones viales, sin que hasta ahora se registren avances en el proceso de diálogo con la alcaldía o en la reapertura de caminos - crédito Blu Radio/ Secretaría de Tránsito / X

Las afectaciones impactan especialmente la salida de Chía hacia la capital, vía utilizada por miles de usuarios a diario. Testigos consultados por ambos medios describen esperas prolongadas durante horas con mayor flujo, provocando molestias tanto entre conductores como en familias que dependen de estas vías para su desplazamiento habitual.

Gestión de la alcaldía y perspectivas para el desbloqueo

Voceros de la alcaldía de Chía y la Secretaría de Movilidad del Municipio confirmaron a Blu Radio el inicio de negociaciones con los comerciantes, en busca de acuerdos que permitan reabrir la circulación y normalizar el tránsito.

Hasta el momento, Blu Radio y El Tiempo coinciden en que no se han registrado avances concretos que anticipen el levantamiento de los bloqueos en estas arterias esenciales de Cundinamarca.

La situación continúa sin una solución definitiva ni fechas establecidas para la reapertura total de las vías. Los comerciantes mantienen su protesta en defensa de sus derechos laborales, mientras el tránsito vehicular sigue restringido y las conversaciones entre manifestantes y autoridades permanecen abiertas, según lo último informado por ambos medios.

Las afectaciones en las vías principales han obligado a muchos viajeros a modificar sus rutas diarias, mientras las conversaciones abiertas aún no logran destrabar el acceso normal entre ambos municipios - crédito @pasaenbogotá / X

El restablecimiento del tránsito en Chía y su conexión hacia Bogotá dependerá del resultado de las negociaciones en curso, lo que mantiene en suspenso la rutina diaria de miles de viajeros que esperan una pronta reapertura.