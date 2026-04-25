Disidencias marcan nuevo ataque en Huila: queman camión en Ruta 45 y crece alarma por ofensiva armada

La situación de orden público en el Huila vuelve a encender las alarmas tras un ataque registrado en la Ruta 45, uno de los corredores viales más importantes del sur del país (Revista Semana)

Un camión incinerado en plena Ruta 45 volvió a elevar las alarmas por seguridad en el sur del país, luego de un ataque en el sector de Puerto Seco, entre Hobo y Gigante, que autoridades investigan en medio de versiones que apuntan a estructuras disidentes de las Farc.

El hecho se produjo en uno de los corredores viales más estratégicos para la conexión entre el centro y el sur de Colombia, lo que amplificó la preocupación por el impacto del ataque sobre la movilidad, el transporte de carga y el orden público regional.

La noticia tomó fuerza por un elemento que marcó el episodio: las siglas dejadas en el vehículo, atribuidas al grupo armado, detalle que alimentó las versiones sobre la autoría del ataque y convirtió el hecho en una nueva señal de presión violenta sobre corredores estratégicos.

Disidencias de las Farc - La noticia tomó fuerza por un elemento que marcó el episodio: las siglas dejadas en el vehículo, atribuidas al grupo armado, detalle que alimentó las versiones sobre la autoría del ataque | Europa press

Según información divulgada y citada por Revista Semana, las llamas consumieron gran parte del automotor mientras conductores que transitaban por la zona grababan la escena, en medio del temor por posibles nuevas acciones armadas.

Además de las pérdidas materiales, el ataque provocó afectaciones en la movilidad sobre la Ruta 45, una vía clave para el tránsito de mercancías y pasajeros, por lo que el episodio volvió a poner en debate la vulnerabilidad de estos corredores frente a estructuras ilegales.

El foco de la noticia no solo estuvo en el camión incendiado, sino en la lectura de una posible ofensiva más amplia, debido a que el hecho coincidió con otros episodios violentos reportados en distintas regiones durante la misma jornada.

Las autoridades desplegaron unidades de Policía Judicial, inteligencia y tránsito para atender la situación y avanzar en la verificación de responsabilidades, mientras se reforzaron medidas de seguridad en la zona.

Uniformado de la Dijín

El ataque ocurre además en un contexto de preocupación creciente en Huila por denuncias sobre presiones de grupos armados en áreas rurales. Ese panorama se ha visto agravado por alertas recientes sobre intimidaciones en municipios como Guadalupe, donde más de mil estudiantes permanecen sin clases por temor a amenazas.

Ese cruce entre violencia armada y afectación a la población civil refuerza el impacto del episodio, pues el ataque no aparece aislado, sino conectado con un deterioro más amplio del orden público.

En paralelo, autoridades de Huila y Caquetá mantienen operativos conjuntos e intercambio de información para contener el accionar de organizaciones criminales en zonas limítrofes, una estrategia que cobra mayor relevancia tras este nuevo hecho.

La coincidencia con otros atentados ocurridos este 24 de abril, entre ellos ataques en el suroccidente del país, también alimentó lecturas sobre un posible aumento de acciones coordinadas de estructuras ilegales.

El ataque en la Ruta 45 revive una preocupación sensible: los corredores logísticos vuelven a estar bajo amenaza, un escenario con implicaciones no solo para seguridad sino para abastecimiento, economía regional y confianza en las vías nacionales.

Más allá de la quema del vehículo, el hecho proyectó un mensaje de intimidación sobre uno de los ejes viales más importantes del país, razón por la que autoridades mantienen la investigación para establecer si detrás del caso hubo una acción planeada de mayor alcance.

Mientras avanzan esas indagaciones, el episodio vuelve a poner el foco en Huila como una región donde las tensiones de seguridad muestran señales de escalamiento, en un momento en que varias zonas del país reportan nuevas alertas por violencia armada.