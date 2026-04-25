Invima alerta por medicamento falsificado: “No ofrece garantías de calidad”, advierten sobre producto inyectable ilegal

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“No ofrece garantías de calidad”, esa fue la advertencia con la que el Invima lanzó una nueva alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta de Diprospan Inyectable Suspensión x 2 mL, lote C130548, con fecha de vencimiento del 2 de enero de 2027, citado por Revista Semana.

La advertencia puso el foco en la circulación de un producto que, según las verificaciones realizadas, no corresponde a una importación autorizada y presenta diferencias en empaque, presentación y características frente al medicamento original aprobado en Colombia.

El eje de la alerta está en que se trata de un producto fraudulento que puede representar un riesgo para pacientes, una advertencia que llevó a las autoridades a pedir que no sea adquirido ni utilizado bajo ninguna circunstancia.

Imagen de archivo. La falsificación fue confirmada por el importador autorizado del producto original, que notificó al Invima sobre inconsistencias detectadas en esta presentación que circula en el mercado| Foto: Colprensa

La falsificación fue confirmada por el importador autorizado del producto original, que notificó al Invima sobre inconsistencias detectadas en esta presentación que circula en el mercado. Según explicó la autoridad sanitaria, el medicamento auténtico cuenta con registro vigente, mientras que el lote advertido presenta características que no coinciden con las aprobadas oficialmente.

La frase más fuerte del pronunciamiento fue que el producto “no ofrece garantías de calidad”, una expresión que elevó el tono de la advertencia y convirtió la situación en una alerta de salud pública más allá de una irregularidad comercial.

El Invima pidió a quienes tengan acceso al medicamento señalado abstenerse de usarlo y, en caso de haberlo adquirido o estar consumiéndolo, suspender inmediatamente su aplicación, según información obtenida por Revista Semana.

Diprospan Inyectable Suspensión x 2 mL (Revista Semana )

La entidad recordó que los medicamentos falsificados pueden representar peligros porque se desconoce su composición, condiciones de elaboración y efectos reales sobre los pacientes, especialmente cuando se trata de productos inyectables.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue el llamado a no comprar medicamentos por canales informales, un fenómeno que ha venido preocupando a las autoridades sanitarias por el crecimiento de ofertas irregulares en redes sociales, cadenas de mensajería y páginas web no autorizadas.

El mensaje institucional insistió en que los ciudadanos deben verificar siempre que los productos tengan registro sanitario vigente y provengan de distribuidores autorizados para reducir riesgos asociados con falsificaciones.

La alerta también incluyó instrucciones para reportar puntos de distribución o comercialización donde pueda encontrarse este lote señalado, con el fin de facilitar acciones de vigilancia y control.

El enfoque de la noticia no es solo el hallazgo del lote fraudulento, sino el riesgo sanitario que representa su circulación, lo que amplifica el impacto del caso y lo vuelve relevante para pacientes, médicos y establecimientos farmacéuticos.

Otro elemento que tomó fuerza en el reporte es que el producto original sí cuenta con autorización, por lo que el problema no recae sobre el medicamento en sí, sino sobre una versión falsificada detectada por las autoridades.

Eso llevó al Invima a reforzar el mensaje de que la ciudadanía debe prestar atención a empaques, registros y canales de compra, especialmente en productos sensibles como medicamentos inyectables.

La entidad también pidió reportar posibles eventos adversos asociados con el uso del producto advertido y recordó que esos casos pueden notificarse a través de los mecanismos oficiales de farmacovigilancia.

Dentro de las medidas divulgadas, la autoridad recomendó abstenerse de adquirir suplementos, fitoterapéuticos o medicamentos que no cuenten con validación sanitaria vigente, una advertencia que extendió el alcance del mensaje más allá del caso puntual del lote señalado.

La alerta también puso sobre la mesa el crecimiento del mercado ilegal de medicamentos, un fenómeno que preocupa por su impacto potencial sobre la seguridad de pacientes y sobre la confianza en los canales formales de distribución.

El caso tomó relevancia porque no se trata de una simple irregularidad documental, sino de un producto cuya autenticidad fue desconocida por la autoridad sanitaria y por el importador autorizado.

Eso llevó a insistir en la necesidad de revisar cuidadosamente etiquetas, empaques y procedencia antes de adquirir productos farmacéuticos, sobre todo aquellos destinados a aplicación inyectable.

También se reiteró el llamado para que profesionales de la salud, farmacias e instituciones médicas reporten cualquier hallazgo relacionado con este lote o presentaciones similares que generen sospechas.

Mientras continúan las acciones de vigilancia para rastrear posibles puntos de distribución, las autoridades mantienen activa la alerta y seguimiento sobre la comercialización del producto advertido.