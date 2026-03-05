Colombia

Vicky Dávila lanzó una feroz crítica a Iván Cepeda: “¿Qué piensa de los 18.677 niños reclutados, violados, asesinados por las Farc?”

La candidata presidencial señaló duramente al aspirante del Pacto Histórico por sus actitudes hacia las víctimas del reclutamiento infantil de la extinta guerrilla

Guardar

Vicky Dávila acusó al Gobierno de Gustavo Petro de ser responsable del recrudecimiento del reclutamiento de menores durante su administración - crédito @VickyDavilaH/X

La periodista y candidata presidencial Vicky Dávila lanzó duras críticas al senador y aspirante a la Casa de Nariño Iván Cepeda, perteneciente al Pacto Histórico, al cuestionar la postura del líder de izquierda respecto al reclutamiento y abuso de menores por parte de la extinta guerrilla de las Farc-EP.

Las declaraciones de la periodista se dieron a través de un extenso mensaje en su cuenta en la red social X, en la que expresó su indignación por la falta de atención a las víctimas de este reclutamiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Iván Cepeda, ¿qué piensa de los 18.677 niños reclutados, violados, asesinados y convertidos en máquinas de guerra por parte de las Farc?“, escribió Dávila, refiriéndose a las estadísticas oficiales que revelan la magnitud del sufrimiento infantil causado por la guerrilla, antes de la firma del Acuerdo de Paz, en 2016.

Vicky Dávila volvió a atacar
Vicky Dávila volvió a atacar a Iván Cepeda, acusándolo de defender a los criminales de las Farc - crédito Colprensa

Y es que la cifra de 18.677 menores, dada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), corresponde a los niños que fueron forzosamente reclutados y sometidos a diversos abusos por los grupos armados ilegales, cifra que sigue impactando al país y que reposa en el Caso 07.

Dávila denunció la impunidad de los líderes de las Farc

La periodista, que actualmente participa en la Gran Consulta por Colombia para elegir a un solo candidato de centro-derecha que los representará en las elecciones de primera vuelta presidencial, continuó su mensaje al señalar directamente la implicación de Cepeda en las negociaciones de paz con las Farc.

“De todos esos criminales como Tirofijo, Alfonso Cano, Santrich, Iván Márquez… todos esos bandidos con los que usted se sentó (sic)”, publicó Dávila, refiriéndose a los líderes guerrilleros con los que el senador Cepeda participó en los diálogos de paz durante los gobiernos de Juan Manuel Santos.

Vicky Dávila criticó duramente a
Vicky Dávila criticó duramente a Iván Cepeda por sus actitudes hacia las víctimas del reclutamiento infantil de las Farc - crédito @VickyDavilaH/X

En su extenso mensaje, Dávila no dejó de resaltar la contradicción que, a su juicio, representaba el hecho de que Cepeda y su grupo político —refiriéndose al Pacto Histórico, al cual también pertenece el presidente Gustavo Petro—, se mostrarán preocupados por situaciones internacionales, como el sufrimiento de los niños en Gaza e Irán, mientras ignoraban el destino de los menores colombianos víctimas de la guerrilla.

“Estos niños no valen una protesta, una marcha o siquiera un trino, ¿cierto?”, publicó la candidata presidencial, en el que resaltó lo que consideró como un doble estándar en la actitud de los defensores del proceso de paz.

La crítica de Dávila se derivó de un video de ella misma en el que, también a través de redes sociales, expresó su frustración y sorpresa ante la aparente indiferencia del Gobierno actual y de sectores como el de Iván Cepeda.

Vicky Dávila acusó a Iván
Vicky Dávila acusó a Iván Cepeda de haber sido cómplice de la impunidad de los exlíderes guerrilleros como Tirofijo y Santrich - crédito Colprensa

“Estoy indignada, asqueada”, fueron sus primeras palabras en dicho video. Dávila destacó que el reclutamiento infantil por parte de las Farc era una realidad que no podía ser ignorada, pero que, a su juicio, “ni Petro, ni Cepeda, ni los activistas de Colombia” parecían darle la atención que merecía.

La periodista añadió que, en su opinión, el Gobierno nacional fue “defensor de los victimarios”, pues varios de los responsables de estos crímenes, incluidos los exjefes guerrilleros, gozaron de impunidad, incluso al ser recibidos en el Congreso y aplaudidos por algunos sectores políticos.

Dávila acusa a Cepeda de defender a los guerrilleros de las Farc, pese a sus crímenes

Cargada de indignación, Vicky Dávila también dejó claro que el reclutamiento forzoso de menores no ha cesado e incluso se intensificó durante la gestión de Petro. “El reclutamiento en este Gobierno corrupto que usted apoya, se recrudeció”, agregó Dávila, acusando al candidato de ser cómplice de una situación que ella calificó de “trágica” para los niños colombianos.

Iván Cepeda carga con las
Iván Cepeda carga con las críticas por su defensa y negación de los delitos de los integrantes de las Farc hacia menores de edad - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Por su parte, Cepeda mantiene una postura firme en la defensa del proceso de paz, abogando por la reintegración de los excombatientes y criticando las políticas que considera como parte de un conflicto armado que, según él, debe resolverse de manera política.

El senador, que fue uno de los principales negociadores en los diálogos entre el Estado y las Farc, también defiende los acuerdos alcanzados en La Habana, los cuales llevaron a la desmovilización de miles de guerrilleros.

Sin embargo, su intervención durante las negociaciones, en la que descalificó las denuncias de abusos sexuales y reclutamiento infantil por parte de las Farc, es criticada por varios sectores, tal y como lo hizo Vicky Dávila.

Temas Relacionados

Vicky DávilaIván CepedaFarcReclutamiento de menores de edadMenores de edad en la guerrillaGuerrilla de las FarcViolencia infantilColombia-Noticias

Más Noticias

Nueva resolución del Ministerio de Salud cambia las reglas del reporte de enfermedades de alto costo: desató críticas de organizaciones de pacientes

La nueva regulación establece el envío obligatorio y directo de datos al Estado, fija plazos, precisa responsabilidades de EPS, IPS y autoridades territoriales, y deroga normas vigentes

Nueva resolución del Ministerio de

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El Atanasio Girardot será el estadio en donde se jugará el partido más importante de lo que va de 2026 para los dos clubes colombianos con más títulos en la historia

Atlético Nacional vs. Millonarios FC

Expresidente del Congreso se fue lanza en ristre contra Gustavo Petro y lo acusó de querer “robarse las elecciones” al Congreso

Ernesto Macías, que lideró el órgano legislativo entre 2018 y 2019, utilizó sus redes sociales para lanzar duras pullas al jefe de Estado, por cuenta de sus reiterativos pronunciamientos en los que, según el excongresista, se estaría configurando un escenario propenso al fraude

Expresidente del Congreso se fue

Exesposos David Barguil y María Paz Gaviria, rivales electorales, hablaron de su relación y expusieron opiniones: “Magnífica”

La expareja está aspirando al Senado. El candidato está respaldado por el Partido Conversador; la aspirante, por el Partido Liberal

Exesposos David Barguil y María

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

El cuadro dirigido por Lucas González tendrá un partido clave ante el cuadro chileno tras sufrir en la segunda fase ante Deportivo Táchira

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa para esclarecer el

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del Clan del Golfo en Ituango, Antioquia: tenía listo el plan para afectar las elecciones

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

ENTRETENIMIENTO

Shakira y Beéle lanzan “Algo

Shakira y Beéle lanzan “Algo Tú” en plataformas digitales: así suena la colaboración entre los barranquilleros

Actor Lucho Velasco reveló por quién votará en las consultas presidenciales del 8 de marzo: “Un tema bastante álgido”

La Pestilencia se despide definitivamente de los escenarios; tendrá un último concierto: esta es la fecha y el valor de la entrada

Valentino Lázaro les pidió perdón a dos participantes en ‘La casa de los famosos Colombia’ y reveló que ya no tiene el mismo gusto por el juego

Melissa Gate señaló a Karina García de haberla menospreciado y reveló que fue manipulada para pelear en ‘La casa de los famosos’

Deportes

Atlético Nacional vs. Millonarios FC

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

Supuestos pagos para designaciones arbitrales en el fútbol colombiano: abogado analizó las posibles consecuencias

Cristiano Ronaldo vs. España en el Mundial Rusia 2018: el día del histórico triplete del “Bicho” en Sochi

Atlético Juventud vs. Medellín: hora y dónde ver el partido de la Copa Libertadores 2026