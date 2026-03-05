Vicky Dávila lanzó una feroz crítica a Iván Cepeda: “¿Qué piensa de los 18.677 niños reclutados, violados, asesinados por las Farc?”

Vicky Dávila acusó al Gobierno de Gustavo Petro de ser responsable del recrudecimiento del reclutamiento de menores durante su administración - crédito @VickyDavilaH/X

La periodista y candidata presidencial Vicky Dávila lanzó duras críticas al senador y aspirante a la Casa de Nariño Iván Cepeda, perteneciente al Pacto Histórico, al cuestionar la postura del líder de izquierda respecto al reclutamiento y abuso de menores por parte de la extinta guerrilla de las Farc-EP.

Las declaraciones de la periodista se dieron a través de un extenso mensaje en su cuenta en la red social X, en la que expresó su indignación por la falta de atención a las víctimas de este reclutamiento.

“Iván Cepeda, ¿qué piensa de los 18.677 niños reclutados, violados, asesinados y convertidos en máquinas de guerra por parte de las Farc?“, escribió Dávila, refiriéndose a las estadísticas oficiales que revelan la magnitud del sufrimiento infantil causado por la guerrilla, antes de la firma del Acuerdo de Paz, en 2016.

Vicky Dávila volvió a atacar a Iván Cepeda, acusándolo de defender a los criminales de las Farc - crédito Colprensa

Y es que la cifra de 18.677 menores, dada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), corresponde a los niños que fueron forzosamente reclutados y sometidos a diversos abusos por los grupos armados ilegales, cifra que sigue impactando al país y que reposa en el Caso 07.

Dávila denunció la impunidad de los líderes de las Farc

La periodista, que actualmente participa en la Gran Consulta por Colombia para elegir a un solo candidato de centro-derecha que los representará en las elecciones de primera vuelta presidencial, continuó su mensaje al señalar directamente la implicación de Cepeda en las negociaciones de paz con las Farc.

“De todos esos criminales como Tirofijo, Alfonso Cano, Santrich, Iván Márquez… todos esos bandidos con los que usted se sentó (sic)”, publicó Dávila, refiriéndose a los líderes guerrilleros con los que el senador Cepeda participó en los diálogos de paz durante los gobiernos de Juan Manuel Santos.

Vicky Dávila criticó duramente a Iván Cepeda por sus actitudes hacia las víctimas del reclutamiento infantil de las Farc - crédito @VickyDavilaH/X

En su extenso mensaje, Dávila no dejó de resaltar la contradicción que, a su juicio, representaba el hecho de que Cepeda y su grupo político —refiriéndose al Pacto Histórico, al cual también pertenece el presidente Gustavo Petro—, se mostrarán preocupados por situaciones internacionales, como el sufrimiento de los niños en Gaza e Irán, mientras ignoraban el destino de los menores colombianos víctimas de la guerrilla.

“Estos niños no valen una protesta, una marcha o siquiera un trino, ¿cierto?”, publicó la candidata presidencial, en el que resaltó lo que consideró como un doble estándar en la actitud de los defensores del proceso de paz.

La crítica de Dávila se derivó de un video de ella misma en el que, también a través de redes sociales, expresó su frustración y sorpresa ante la aparente indiferencia del Gobierno actual y de sectores como el de Iván Cepeda.

Vicky Dávila acusó a Iván Cepeda de haber sido cómplice de la impunidad de los exlíderes guerrilleros como Tirofijo y Santrich - crédito Colprensa

“Estoy indignada, asqueada”, fueron sus primeras palabras en dicho video. Dávila destacó que el reclutamiento infantil por parte de las Farc era una realidad que no podía ser ignorada, pero que, a su juicio, “ni Petro, ni Cepeda, ni los activistas de Colombia” parecían darle la atención que merecía.

La periodista añadió que, en su opinión, el Gobierno nacional fue “defensor de los victimarios”, pues varios de los responsables de estos crímenes, incluidos los exjefes guerrilleros, gozaron de impunidad, incluso al ser recibidos en el Congreso y aplaudidos por algunos sectores políticos.

Dávila acusa a Cepeda de defender a los guerrilleros de las Farc, pese a sus crímenes

Cargada de indignación, Vicky Dávila también dejó claro que el reclutamiento forzoso de menores no ha cesado e incluso se intensificó durante la gestión de Petro. “El reclutamiento en este Gobierno corrupto que usted apoya, se recrudeció”, agregó Dávila, acusando al candidato de ser cómplice de una situación que ella calificó de “trágica” para los niños colombianos.

Iván Cepeda carga con las críticas por su defensa y negación de los delitos de los integrantes de las Farc hacia menores de edad - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Por su parte, Cepeda mantiene una postura firme en la defensa del proceso de paz, abogando por la reintegración de los excombatientes y criticando las políticas que considera como parte de un conflicto armado que, según él, debe resolverse de manera política.

El senador, que fue uno de los principales negociadores en los diálogos entre el Estado y las Farc, también defiende los acuerdos alcanzados en La Habana, los cuales llevaron a la desmovilización de miles de guerrilleros.

Sin embargo, su intervención durante las negociaciones, en la que descalificó las denuncias de abusos sexuales y reclutamiento infantil por parte de las Farc, es criticada por varios sectores, tal y como lo hizo Vicky Dávila.