Sujeto que prendió fuego a su pareja con alcohol etílico en Baranoa, Atlántico, se entregó ante las autoridades

La persona señalada se presentó en las instalaciones de la Fiscalía en compañía de un abogado y compareció ante un juez, donde se adelantan las diligencias judiciales tras los hechos ocurridos en febrero

Escorcia roció alcohol etílico a
Escorcia roció alcohol etílico a su pareja y le prendió fuego frente a sus dos hijas menores, según la Fiscalía Seccional Atlántico - crédito Anmat

Juan Carlos Escorcia de la Hoz, sujeto señalado de agredir brutalmente a su pareja en Baranoa (Atlántico), fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías para responder por el delito de tentativa de feminicidio agravado.

De acuerdo con la Fiscalía Seccional Atlántico, Escorcia de la Hoz se entregó a las autoridades acompañado de un abogado, luego de permanecer prófugo tras el ataque.

El caso

El hecho se registró el 8 de febrero de 2026 en el barrio Barahona, luego de que la pareja asistiera a una fiesta y posteriormente sostuviera una acalorada discusión en su vivienda.

Medicina Legal reportó que la
Medicina Legal reportó que la mujer permaneció varios días en UCI y recibió una incapacidad inicial de 25 días por las heridas - crédito Gabriela Pérez/CuartoOscuro.com

Durante el altercado, motivado según las autoridades por celos, el hombre roció alcohol etílico a su pareja y le prendió fuego delante de sus dos hijas menores de edad.

Según la investigación de la Patrulla Púrpura de la Policía del Atlántico, la víctima sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el rostro, cuello, pecho y abdomen, lo que obligó a su inmediato traslado a la Clínica Reina Catalina.

Medicina Legal reportó que la mujer estuvo varios días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y fue dada de alta posteriormente, con una incapacidad inicial de 25 días y cicatrices visibles en el rostro, pecho y brazos.

Juan Carlos Escorcia de la
Juan Carlos Escorcia de la Hoz fue capturado en Atlántico por tentativa de feminicidio agravado tras un ataque en Baranoa - crédito Baranoa Infórmate/Facebook

Durante el ataque, la mujer fue amenazada con la frase “no te vas a deshacer de mí tan fácilmente”, la cual fue incluida en el proceso investigativo. Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, que intervinieron rápidamente y ayudaron a apagar el fuego, acción en la que también participó el agresor antes de huir del lugar.

La Fiscalía confirmó la legalización de la captura de Escorcia de la Hoz en la noche del 3 de marzo, tras las audiencias preliminares ante un juez de control de garantías.

Actualmente, se desarrollan las diligencias de imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento, en las que se definirá la situación judicial del acusado. El caso desató preocupación en el Atlántico por el impacto de la violencia contra las mujeres en la región.

El ataque ocurrió el 8
El ataque ocurrió el 8 de febrero en el barrio Barahona, después de que la pareja asistiera a una fiesta y discutiera en su vivienda - crédito Baranoa Infórmate/Facebook

Capturan en Bogotá a alias Choco, presunto sicario de Los Pepes acusado del asesinato de una menor en Baranoa

Jonathan José Rivaldo, conocido como alias Choco, fue capturado en Bogotá tras ser señalado de cometer un homicidio en la localidad de San Cristóbal y de estar vinculado al asesinato de una niña de 12 años en Atlántico.

El hombre, de 32 años, era buscado por las autoridades con una circular azul de Interpol y sería integrante del grupo delincuencial Los Pepes, que opera en el departamento.

La captura se produjo el 1 de marzo, momentos después de que Rivaldo perpetrara un crimen en el interior de un billar ubicado en el sector de Columnas, San Cristóbal. Según indicó la Policía de Bogotá, el señalado sicario ingresó al establecimiento y asesinó a un hombre utilizando un arma de fuego. La detención se realizó en flagrancia, con la intervención inmediata de las autoridades en el mismo lugar de los hechos.

Al verificar los antecedentes de alias Choco, las autoridades confirmaron la vigencia de la circular azul de Interpol que pesaba en su contra. Esta alerta internacional respondía a la presunta participación de Rivaldo en el homicidio de una menor de 12 años ocurrido en Baranoa durante 2025. Este hecho conmocionó profundamente a la comunidad local y motivó la intensificación de las acciones de búsqueda.

La Policía informó que Rivaldo fue puesto a disposición de la Fiscalía, que adelanta las investigaciones correspondientes por los dos homicidios y su presunta relación con Los Pepes.

Un juez de control de garantías estudió el caso y dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, donde el acusado permanecerá mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del homicidio cometido en San Cristóbal, así como el crimen de la menor en Baranoa. Además, analizan la posible participación de Rivaldo en otras actividades criminales vinculadas a Los Pepes.

