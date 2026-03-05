Incendio en zona rural de Sutatenza: 5 viviendas quedaron destruidas y otras 25 se encuentran en riesgo

Las conflagraciones en varios municipios de Boyacá han aumentado en la última semana de febrero y la primera de marzo de 2026 - crédito última Primicia/Facebook y Alcaldía de Sutatenza

En las horas de la tarde del miércoles 4 de marzo de 2026, socorristas del Cuerpo de Bomberos de Sutatenza, Boyacá, confirmaron un nuevo incendio forestal en el sector de Ovejeras y Alto del Sigüique Centro, zonal rural del municipio.

De acuerdo con información de la Alcaldía de Sutatenza, se confirmó que el fuego avanzó rápidamente y se convirtió en una amenaza directa para varias viviendas del sector.

Desde aproximadamente la 1:00 p. m., al menos dos centenares de rescatistas y autoridades municipales hacen presencia en el punto del desastre para coordinar acciones y detener las llamas.

A través de un comunicado oficial de la alcaldía solicitó a los campesinos residentes del área evacuar sus propiedades, sin intentar sacar sus pertenencias.

“A las personas que se encuentren cerca al incendio del sector Alto de Sigüique Centro y que aún permanecen en sus viviendas, PRIMERO deben salvaguardar su VIDA. No se queden dentro de las casas intentando sacar pertenencias. Evacúen de inmediato si están en zona de riesgo. Atiendan las indicaciones de los organismos de socorro. Su vida es más importante que cualquier bien material (sic)“, se lee en el comunicado oficial.

Imágenes de parte de los terrenos afectados por las llamas, en Sutatenza, Boyacá - crédito captura de pantalla SIN Ataduras/Facebook

En los canales informativos de la Alcaldía Municipal de Guayatá se confirmó que cinco viviendas ya fueron arrasadas por el fuego y que la emergencia es “grave” y encendió la alerta de las autoridades de municipios aledaños, que emitieron un llamado de solidaridad en favor de las familias damnificadas.

“La situación continúa siendo crítica y se mantiene el llamado urgente de apoyo por parte de las autoridades de los municipios vecinos”, se insiste en el comunicado.

Los cuerpos de socorro están pidiendo “con urgencia” ropa para adultos, ropa para niños, cobijas y elementos básicos de primera necesidad para las personas damnificadas.

Las alcaldía de Sutatenza y Guayatá, Boyacá, acudieron a la ciudadanía para alertar sobre el incendio forestal - crédito Alcaldía de Sutatenza; Alcaldía de Guayatá

“Las ayudas pueden hacerse llegar directamente a la Secretaría de Gobierno de Guayatá, donde se está coordinando la recepción y distribución para las familias afectadas. Hoy el Valle de Tenza demuestra que la solidaridad es más fuerte que cualquier emergencia”, informaron desde la alcaldía.

Los recientes incendios forestales en el departamento de Boyacá

Las llamas en Sutatenza siguieron a otros puntos de conflagración en el departamento. El 27 de febrero de 2026, desde la Alcaldía Municipal de Almeida se emitió un llamado urgente a la comunidad tras registrarse dos emergencias por incendios forestales. Los eventos ocurrieron en las veredas El Rosal y Molinos, en zonas apartadas del municipio de Almeida.

El avance de las llamas en ambos puntos puso en riesgo montañas, recursos naturales, cultivos y viviendas, además de generar preocupación entre las familias que habitan las áreas afectadas.

Incendio forestal en Alameida, Boyacá - crédito Alcaldía Municipal de Alameida/Facebook

Las autoridades reconocieron la rápida respuesta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sutatenza, que acudió al llamado y atendió las emergencias de manera oportuna. Según la información suministrada, la colaboración intermunicipal fue clave para evitar daños mayores en las áreas quemadas.

También hubo incendio forestal en el páramo de Siscunsí, en Boyacá

El domingo 1 de marzo, las autoridades reportaron otro incendio forestal que se registró en el sector de la Laguna La Colorada, dentro del Páramo de Siscunsí, jurisdicción del municipio de Sogamoso.

Para esta eventualidad, las autoridades locales activaron protocolos de emergencia ante el riesgo que enfrentó el frágil ecosistema.

Así se vio el incendio en el páramo de Sincunsí, en Boyacá - crédito captura de pantalla Matinal Boyacá/Facebook

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Sogamoso, bajo el mando de la teniente Alexandra, desplazaron dos camionetas y varias unidades operativas hacia la zona afectada. Las condiciones del terreno obligaron a los equipos de socorro a continuar la ruta a pie, transportando el equipo necesario para contener las llamas.

Desde la Dirección de Gestión del Riesgo de Boyacá, su director Julián Hernández señaló que la prioridad fue evitar una catástrofe mayor en este páramo, considerado vital para la regulación hídrica de la región.