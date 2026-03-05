Registrador advierte sobre los riesgos de fraude y el “carrusel” en las elecciones del 8 de marzo: “La desinformación mata”

El registrador también alertó sobre los errores comunes en el llenado del tarjetón electoral - crédito Registraduría

Con las elecciones del 8 de marzo a la vuelta de la esquina, se pone bajo la lupa a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a su titular, Hernán Penagos, que expuso los retos del proceso electoral en una entrevista con Caracol Radio, en el programa de La Luciérnaga.

En ese espacio, el funcionario abordó de manera directa lo ocurrido con la caída de la página web oficial, la complejidad del tarjetón electoral y la responsabilidad de los ciudadanos para garantizar resultados transparentes. El registrador afirmó que la integridad de las elecciones depende tanto del cumplimiento de las reglas como del compromiso institucional y ciudadano para frenar prácticas ilegales y evitar la anulación de votos.

Durante la entrevista, Hernán Penagos señaló que la entrega de tarjetones sin marcar constituye un principio básico del proceso: “Lo primero es que al cubículo no puede llegar un tarjetón marcado. Los tarjetones se entregan sin marcar, y si alguien tiene un tarjetón marcado, está cometiendo un delito, está cometiendo un fraude”.

El director de la Registraduría afirmó que la práctica conocida como “el carrusel” disminuyó, aunque aún existen riesgos de manipulación. Estas declaraciones se deben a que el presidente Gustavo Petro señala que podría haber fraude electoral debido a la forma en que los jurados de votación completarán los formularios E-14, en los cuales deberán dejar espacios en blanco si es necesario.

Registraduría habló de la transparencia electoral: claves para evitar errores en el tarjetón

Penagos detalló que, en la consulta, “solo se puede marcar un solo rostro, una sola foto, una sola persona”, explicó durante la charla en la mesa radial. El periodista, en tono distendido, preguntó por la validez de marcas inusuales, a lo que el registrador respondió: “Claro, bigote, rayitas, viva Colombia, cualquier cosa que sea uno de ellos, siempre y cuando sea uno de ellos”.

No obstante, enfatizó la prohibición de marcar más de una opción: “Lo que no puede hacerse es marcar más de uno. Si se marca más de uno, el voto es nulo”.

La conversación también abordó el funcionamiento de las listas cerradas y abiertas dentro de los partidos políticos, por lo que Hernán Penagos explicó que, ante un tarjetón de lista cerrada, la marca debe ubicarse dentro del recuadro correspondiente al colectivo u organización.

“Este tarjetón está marcado, pero es un voto válido porque corresponde a una lista cerrada”, afirmó, agregando que cualquier marca fuera del margen anula el voto. La pregunta sobre si escribir un apellido en el recuadro calificaba como una marca válida obtuvo una respuesta afirmativa del registrador: “Eso vale, es un voto válido y se le aplica a ese partido”.

El tema de la caída de la página oficial emergió como uno de los puntos críticos de la jornada electoral —que es algo que puede pasar durante el preconteo de votos—, por lo que Hernán Penagos reconoció el impacto que tuvo en la percepción pública y la importancia de la comunicación clara ante incidentes tecnológicos. Aunque la entrevista no profundizó en detalles técnicos, el funcionario insistió en que la transparencia del proceso depende de mantener la confianza en la infraestructura digital y en la pronta restitución del servicio cada vez que surgen fallas.

“El fraude no está en el procesamiento de los votos, está en la coacción a las personas y la compra de votos”, advirtió Penagos, a la vez que señaló que la vigilancia sobre la financiación de campañas y el uso de recursos públicos continúa siendo prioritaria para las autoridades electorales.

En cuanto a la logística y seguridad, el registrador recordó la coordinación con el Ministerio de Defensa, que encabeza Pedro Sánchez, y la Procuraduría para desplegar el Plan Democracia’ y asegurar que los materiales lleguen a los puestos de votación: “Mi tarea es garantizar la paz electoral, entender los reparos y explicarlos constantemente para que todos los colombianos tengan confianza en el proceso”.

“El pueblo colombiano tiene la responsabilidad de contar los votos, diligenciar las actas y declarar los resultados”, señaló Penagos, en referencia a los 870.000 jurados que participarán en la jornada. El funcionario especificó que la Registraduría provee los recursos, pero la declaración de resultados queda en manos de los ciudadanos y los jueces de la República.

“La desinformación trae violencia y trae muerte. Por desinformación, asesinaron y quemaron viva a una mujer en Gamarra, funcionaria de la Registraduría. Otra funcionaria, debido a las consecuencias de la desinformación, está en estado vegetativo”, aseveró Penagos. Ante este panorama, el registrador llamó a “contrarrestar la desinformación” y a fortalecer la cooperación entre instituciones y sociedad.

El encuentro cerró con un mensaje enfocado en la importancia de seguir las reglas del voto, la confianza en los procedimientos y la vigilancia permanente sobre el proceso. Penagos insistió en que “no marque más de uno, y asegúrese de que su voto sea válido”, al destacar que solo el cumplimiento estricto de las normas puede blindar la legitimidad de los resultados y la estabilidad democrática.