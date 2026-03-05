Puentes peatonales peligrosos en Bogotá: el recorrido de un youtuber que puso en evidencia la inseguridad

El youtuber asustó a varios ciclistas durante su recorrido - crédito @Crissinlimite/YouTube

En su canal de YouTube, el creador de contenido conocido como Cris Sin Límite hizo un recorrido por los puentes peatonales que sus seguidores mencionaron como los más peligrosos de Bogotá.

El influenciador comenzó la grabación en el paso elevado de la estación Calle 100 de TransMilenio, que describió como una zona tranquila y de alta afluencia de personas, motivo por el que tenía la intención de entrevistar a algunos ciudadanos que pasaban por este corredor después de las 8:00 p. m.

La hora que escogió para grabar fue el factor que le hizo entender la percepción de inseguridad que se tiene en Bogotá, puesto que la mayoría de personas optaron por seguir caminando o devolverse luego de que lo vieron junto a otras dos personas paradas en el puente.

“Es que es lógico, yo veo tres pintas paradas en el puente, no voy a dar el papayazo de pasarles al lado”, indicó el creador de contenido.

Las personas que veían al creador de contenido optaban por bajar el puente por zonas irregular - crédito @Crissinlimite/YouTube

El primer puente que recorrió el bogotano fue el de la NQS con calle 80, en donde se han registrado varios casos virales de hurtos que fueron grabados y expuestos en redes sociales.

“No deberíamos normalizar esto, deberíamos poder sentirnos seguros”, afirmó el creador de contenido luego de que, al estar durante varios minutos parado en el puente peatonal, observó que la mayoría de personas optaban por pasar la avenida para no tener que caminar frente a él y sus acompañantes por desconfianza.

En tercer lugar, recorrieron las zonas cercanas al puente de la estación de Comuneros, que está cerrado luego de que un habitante en condición de calle prendió una hoguera y parte de la infraestructura fue afectada.

El youtuber mencionó que sus seguidores describieron esta zona como insegura, puesto que hay alta presencia de consumidores de drogas.

El puente de la NQS con calle 80 ha sido viral en varias ocasiones - crédito @Crissinlimites/YouTube

Otro sitio visitado por el creador de contenido fue en la localidad de Suba, más específicamente en el puente de Guadua, en zonas cercanas a Lisboa, en donde hay un corredor exclusivo para ciclistas que no es utilizado para evitar pasar por ese espacio oscuro en el que no hay presencia de las autoridades.

“Es un lugar para robar; si yo fuera ladrón, me oculto y ya, uno sale cuando pase el ciclista y, como estamos cerca del caño, pues quién lo va a defender. Yo no sé cómo hará la gente para pasar acá”.

En los comentarios de la encuesta que hizo el youtuber, se destacó el puente de la estación de TransMilenio Transversal 86, que mencionaron como uno de los puntos en los que se ubicaron las personas que fueron desalojadas de la zona del Bronx.

“Por eso es el top uno, está muy cerca del punto mencionado y es muy solo. Hasta a nosotros nos toca hacer esto rápido porque están las motos y esto de verdad es un calentado (expresión colombiana para indicar que es peligroso)”.

El puente de la estación de Comuneros permanece cerrado - crédito @Crissinlimite/YouTube

Luego de terminar el recorrido, el youtuber mencionó que pudo hablar con algunos usuarios que pidieron no salir en el video porque frecuentan los puentes mencionados, pero todos destacaron la inseguridad que se vive en Bogotá en la actualidad.

“La gente acá no pasa el puente, se baja por los lados de los carros. Algo que cambia el ambiente es la iluminación; son espacios con pocas luces. Lo que es una realidad es que a usted lo roban acá o en el lugar más seguro. La conclusión es que todos los puentes pueden ser top uno; esta ciudad está muy peligrosa y uno no debería normalizar eso, tener que vivir con la incertidumbre de dónde sí y dónde no caminar”.