Colombia

Puentes peatonales peligrosos en Bogotá: el recorrido de un youtuber que puso en evidencia la inseguridad

El creador de contenido Cris Sin Límite cruzó las zonas más mencionadas por sus seguidores a la hora de hablar de hurtos y robos en la capital

Guardar
El youtuber asustó a varios
El youtuber asustó a varios ciclistas durante su recorrido - crédito @Crissinlimite/YouTube

En su canal de YouTube, el creador de contenido conocido como Cris Sin Límite hizo un recorrido por los puentes peatonales que sus seguidores mencionaron como los más peligrosos de Bogotá.

El influenciador comenzó la grabación en el paso elevado de la estación Calle 100 de TransMilenio, que describió como una zona tranquila y de alta afluencia de personas, motivo por el que tenía la intención de entrevistar a algunos ciudadanos que pasaban por este corredor después de las 8:00 p. m.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La hora que escogió para grabar fue el factor que le hizo entender la percepción de inseguridad que se tiene en Bogotá, puesto que la mayoría de personas optaron por seguir caminando o devolverse luego de que lo vieron junto a otras dos personas paradas en el puente.

“Es que es lógico, yo veo tres pintas paradas en el puente, no voy a dar el papayazo de pasarles al lado”, indicó el creador de contenido.

Las personas que veían al
Las personas que veían al creador de contenido optaban por bajar el puente por zonas irregular - crédito @Crissinlimite/YouTube

El primer puente que recorrió el bogotano fue el de la NQS con calle 80, en donde se han registrado varios casos virales de hurtos que fueron grabados y expuestos en redes sociales.

“No deberíamos normalizar esto, deberíamos poder sentirnos seguros”, afirmó el creador de contenido luego de que, al estar durante varios minutos parado en el puente peatonal, observó que la mayoría de personas optaban por pasar la avenida para no tener que caminar frente a él y sus acompañantes por desconfianza.

En tercer lugar, recorrieron las zonas cercanas al puente de la estación de Comuneros, que está cerrado luego de que un habitante en condición de calle prendió una hoguera y parte de la infraestructura fue afectada.

El youtuber mencionó que sus seguidores describieron esta zona como insegura, puesto que hay alta presencia de consumidores de drogas.

El puente de la NQS
El puente de la NQS con calle 80 ha sido viral en varias ocasiones - crédito @Crissinlimites/YouTube

Otro sitio visitado por el creador de contenido fue en la localidad de Suba, más específicamente en el puente de Guadua, en zonas cercanas a Lisboa, en donde hay un corredor exclusivo para ciclistas que no es utilizado para evitar pasar por ese espacio oscuro en el que no hay presencia de las autoridades.

“Es un lugar para robar; si yo fuera ladrón, me oculto y ya, uno sale cuando pase el ciclista y, como estamos cerca del caño, pues quién lo va a defender. Yo no sé cómo hará la gente para pasar acá”.

En los comentarios de la encuesta que hizo el youtuber, se destacó el puente de la estación de TransMilenio Transversal 86, que mencionaron como uno de los puntos en los que se ubicaron las personas que fueron desalojadas de la zona del Bronx.

“Por eso es el top uno, está muy cerca del punto mencionado y es muy solo. Hasta a nosotros nos toca hacer esto rápido porque están las motos y esto de verdad es un calentado (expresión colombiana para indicar que es peligroso)”.

El puente de la estación
El puente de la estación de Comuneros permanece cerrado - crédito @Crissinlimite/YouTube

Luego de terminar el recorrido, el youtuber mencionó que pudo hablar con algunos usuarios que pidieron no salir en el video porque frecuentan los puentes mencionados, pero todos destacaron la inseguridad que se vive en Bogotá en la actualidad.

“La gente acá no pasa el puente, se baja por los lados de los carros. Algo que cambia el ambiente es la iluminación; son espacios con pocas luces. Lo que es una realidad es que a usted lo roban acá o en el lugar más seguro. La conclusión es que todos los puentes pueden ser top uno; esta ciudad está muy peligrosa y uno no debería normalizar eso, tener que vivir con la incertidumbre de dónde sí y dónde no caminar”.

Temas Relacionados

BogotáInseguridadPuentes peatonalesCris sin limitesYouTubeRedes SocialesColombia-Noticias

Más Noticias

Nueva resolución del Ministerio de Salud cambia las reglas del reporte de enfermedades de alto costo: desató críticas de organizaciones de pacientes

La nueva regulación establece el envío obligatorio y directo de datos al Estado, fija plazos, precisa responsabilidades de EPS, IPS y autoridades territoriales, y deroga normas vigentes

Nueva resolución del Ministerio de

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El Atanasio Girardot será el estadio en donde se jugará el partido más importante de lo que va de 2026 para los dos clubes colombianos con más títulos en la historia

Atlético Nacional vs. Millonarios FC

Expresidente del Congreso se fue lanza en ristre contra Gustavo Petro y lo acusó de querer “robarse las elecciones” al Congreso

Ernesto Macías, que lideró el órgano legislativo entre 2018 y 2019, utilizó sus redes sociales para lanzar duras pullas al jefe de Estado, por cuenta de sus reiterativos pronunciamientos en los que, según el excongresista, se estaría configurando un escenario propenso al fraude

Expresidente del Congreso se fue

Exesposos David Barguil y María Paz Gaviria, rivales electorales, hablaron de su relación y expusieron opiniones: “Magnífica”

La expareja está aspirando al Senado. El candidato está respaldado por el Partido Conversador; la aspirante, por el Partido Liberal

Exesposos David Barguil y María

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

El cuadro dirigido por Lucas González tendrá un partido clave ante el cuadro chileno tras sufrir en la segunda fase ante Deportivo Táchira

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa para esclarecer el

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del Clan del Golfo en Ituango, Antioquia: tenía listo el plan para afectar las elecciones

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

ENTRETENIMIENTO

Shakira y Beéle lanzan “Algo

Shakira y Beéle lanzan “Algo Tú” en plataformas digitales: así suena la colaboración entre los barranquilleros

Actor Lucho Velasco reveló por quién votará en las consultas presidenciales del 8 de marzo: “Un tema bastante álgido”

La Pestilencia se despide definitivamente de los escenarios; tendrá un último concierto: esta es la fecha y el valor de la entrada

Valentino Lázaro les pidió perdón a dos participantes en ‘La casa de los famosos Colombia’ y reveló que ya no tiene el mismo gusto por el juego

Melissa Gate señaló a Karina García de haberla menospreciado y reveló que fue manipulada para pelear en ‘La casa de los famosos’

Deportes

Atlético Nacional vs. Millonarios FC

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

Supuestos pagos para designaciones arbitrales en el fútbol colombiano: abogado analizó las posibles consecuencias

Cristiano Ronaldo vs. España en el Mundial Rusia 2018: el día del histórico triplete del “Bicho” en Sochi

Atlético Juventud vs. Medellín: hora y dónde ver el partido de la Copa Libertadores 2026