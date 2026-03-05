Propuesta busca que los senadores se elijan por regiones y no por circunscripción nacional

- crédito Colprensa

Una propuesta de reforma al sistema electoral colombiano plantea modificar el modelo de elección del Senado para que los congresistas representen territorios específicos, según información obtenida por Semana. La iniciativa busca fortalecer la representación regional dentro del Congreso y permitir que los ciudadanos tengan mayor control sobre la gestión de sus representantes.

La propuesta fue planteada por Jairo Hortúa Villalba, exalcalde de Fusagasugá y candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Cundinamarca, quien sugirió implementar un sistema electoral mixto en el que los senadores sean elegidos mediante circunscripciones departamentales y los representantes por regiones.

El exalcalde sostiene que este modelo permitiría mejorar la relación entre los ciudadanos y los congresistas, al establecer una conexión directa entre el territorio y los legisladores elegidos, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Jairo Hortúa Villalba, exalcalde de Fusagasugá y candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Cundinamarca

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El planteamiento surge dentro del debate sobre el funcionamiento del sistema electoral colombiano y la forma en que se eligen los integrantes del Congreso de la República. Actualmente, los senadores son elegidos mediante una circunscripción nacional, lo que significa que los candidatos compiten por votos en todo el territorio del país y no necesariamente representan a una región específica.

Según el exmandatario municipal, este modelo dificulta que los ciudadanos puedan ejercer un control directo sobre sus representantes. En su opinión, el sistema actual permite que algunos senadores obtengan votos en una región y posteriormente busquen apoyo electoral en otras zonas del país sin mantener una relación directa con el territorio donde inicialmente concentraron su respaldo.

La propuesta plantea que el Senado pase a elegirse mediante circunscripciones departamentales o regionales, lo que implicaría que cada territorio tenga representantes definidos dentro de la cámara alta del Congreso. Bajo este modelo, los electores podrían identificar con mayor claridad a los legisladores responsables de representar los intereses de su región.

Jairo Hortúa Villalba, exalcalde de Fusagasugá y candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Cundinamarca

De acuerdo con el exalcalde de Fusagasugá y candidato a la Cámara de Representantes, este cambio permitiría que los ciudadanos puedan evaluar de manera más directa la gestión de los congresistas y tomar decisiones informadas en las siguientes elecciones. En ese escenario, los votantes tendrían la posibilidad de premiar o castigar el desempeño de quienes los representan en el Senado.

El planteamiento se enmarca en un debate más amplio sobre la necesidad de fortalecer la representación territorial dentro del sistema político colombiano. Diversos sectores han señalado que el modelo actual puede favorecer la concentración de poder político en estructuras nacionales que no siempre reflejan las necesidades específicas de las regiones.

En ese contexto, la propuesta también plantea avanzar en un proceso de descentralización que permita a los territorios tener mayor incidencia en las decisiones del Congreso. Para el candidato, la representación regional podría contribuir a que los intereses de los departamentos y municipios tengan mayor peso dentro de la agenda legislativa.

Dentro de su agenda de propuestas también se mencionan iniciativas relacionadas con políticas sociales y con el fortalecimiento de los derechos básicos de la población. Entre ellas se encuentra la idea de impulsar una renta básica universal como herramienta para combatir el hambre y mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

El candidato a la Cámara de Representantes también ha planteado la necesidad de garantizar el acceso al agua como un derecho fundamental. Según ha señalado, todavía existen comunidades en diferentes regiones del país que enfrentan dificultades para acceder a agua potable, incluso en zonas urbanas.

Otro de los puntos que ha planteado dentro del debate político es la necesidad de fortalecer la descentralización administrativa y otorgar mayor autonomía a los municipios en la toma de decisiones. Desde su perspectiva, muchas de las decisiones que afectan a los territorios se concentran actualmente en niveles centrales de gobierno.

En ese sentido, el exalcalde de Fusa ha planteado la necesidad de impulsar iniciativas legislativas orientadas a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y permitir que los municipios tengan mayor margen para definir sus prioridades de desarrollo.

Diversos sectores han señalado que el modelo actual puede favorecer la concentración de poder político en estructuras nacionales que no siempre reflejan las necesidades específicas de las regiones.- crédito VisualesIA

Finalmente, también ha mencionado la importancia de impulsar políticas que mejoren la infraestructura rural, especialmente en lo relacionado con los caminos vecinales. Según ha explicado, estas vías son fundamentales para la movilidad de las comunidades campesinas y para el abastecimiento de alimentos hacia las ciudades, pero muchos municipios no cuentan con los recursos necesarios para mantenerlas en buen estado