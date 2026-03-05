Colombia

Polémica por publicación de amigo de Karen Sevillano en la que da consejos a los hombres que están en busca de una relación

El creador de contenido Leymar Brown compartió unas contundentes palabras con sus seguidores y la superación personal, las cuales dividieron opiniones entre el público

A través de una transmisión en vivo, el creador del contenido Leymar Brown les dejó un contundente consejo a sus seguidores en el que expresó lo que piensa con respecto a los hombres que están en la búsqueda de citas románticas sin tener una vida económica estable.

Las redes sociales volvieron a poner en el centro de la conversación a Leymar, luego de que se viralizara ese fragmento de la reciente transmisión en vivo que hizo el influenciador en la que compartió una reflexión dirigida a los hombres que quieren una pareja sentimental.

El comentario fue realizado durante un directo en su canal de Kick y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde provocó debate entre los usuarios.

El creador de contenido, conocido por su cercanía con la influencer Karen Sevillano y su novio Neider García, planteó una crítica directa hacia algunos hombres que, según su opinión, priorizan las relaciones sentimentales sin haber alcanzado primero una estabilidad económica.

Durante la transmisión, Brown cuestionó abiertamente esa situación y lanzó una pregunta que rápidamente llamó la atención de los espectadores que seguían el directo.

“Yo tengo una pregunta: ¿qué hace un hombre que no tiene empleo buscando mujer? Un man que no tiene trabajo, no tiene ingresos estaba, anda endeudado y anda todo el día retacando a esas peladas por Instagram, por WhatsApp, por Facebook, ¿eso qué es?”, expresó Leymar en medio del streaming.

El comentario continuó con una crítica hacia aquellos que, según explicó, viven con sus padres y no aportan económicamente en el hogar, mientras intentan conquistar mujeres a través de redes sociales.

Un man que vive con la mamá y no pone ni pa los servicios de esa casa, ni pal mercado ni pa el arriendo. Echando embuste en esas redes sociales de que: ‘Mami, ey, ¿cuándo me aceptas una salida aquí? Que, que me tenés, me tenés maal’”, añadió el creador de contenido durante su intervención.

En su reflexión también planteó el escenario que, según él, podría ocurrir si una de las mujeres a las que les escriben finalmente acepta salir con ellos.

“Y lo más duro es que donde una de esas muchachas te llegue a decir que sí, te embalás, porque ¿con qué vas a hacer? ¿Con qué la vas a invitar? ¿A dónde la vas a sacar si no tenés plata?”, cuestionó Brown.

El mensaje concluyó con una recomendación directa dirigida a quienes, en su opinión, deberían priorizar primero su crecimiento personal y económico antes de iniciar una relación sentimental.

“Así como andan buscando mujer para arriba y para abajo, busquen trabajo, muchacho. Hay que producirse uno mismo primero y ahí sí se tira ruedo”, sentenció la influenciadora.

El fragmento del directo comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó reacciones divididas entre los internautas. Mientras algunos usuarios respaldaron la postura del influencer y coincidieron en que la estabilidad económica es un aspecto importante antes de iniciar una relación, otros consideraron que el amor y las relaciones no necesariamente dependen del nivel de ingresos de una persona.

Aun así, la reflexión de Brown se sumó a las múltiples discusiones que suelen surgir en plataformas digitales sobre las expectativas sociales en las relaciones de pareja y la presión que existe en torno a la independencia económica. Su mensaje, lanzado de forma espontánea durante el streaming, terminó convirtiéndose en un tema de conversación que sigue generando comentarios entre los usuarios de internet.

“Y esos así consiguen más rápido que los que trabajamos, brother”, “Sí, que consigan trabajo”, “Por eso es que son tacaños”, “Tiene razón en esa boca, por fin un hombre dijo lo que es”, expresaron algunas personas en el clip viral.

