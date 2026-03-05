Ministro de Defensa defendió millonaria incautación de dinero al escolta del secretario de la Cámara de Representantes: “No hubo ningún montaje”

Pedro Sánchez, ministro de Defensa Nacional de Colombia - crédito Colprensa

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, se pronunció sobre el operativo adelantado en el municipio de Hatonuevo, en el departamento de La Guajira, donde fueron capturadas dos personas que fueron sorprendidas con altas sumas de dinero y propaganda electoral, avisperas de que se realicen las elecciones al Congreso y las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026.

El funcionario, en diálogo con Caracol Radio, defendió la labor de los uniformados y negó que estuvieran detras de un posible montaje para supuestamente perjudicar la imagen de servidores públicos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Nuestros policías cumplieron claramente los procedimientos y que no hubo ninguna alteración (ningún montaje) a lo que se encontró en el vehículo. 145 millones de pesos distribuidos en siete sobres marcados con nombres, con destino, con número de celular, con el mismo tipo de letra. Se hizo el registro respectivo y ya las autoridades tendrían que concluir qué hay detrás de ello”, precisó el jefe de cartera al citado medio de comunicación.

- crédito Policía Nacional de Colombia

Además, Sánchez mantiene su expectativa frente a la investigación frente a los presuntos responsables del dinero incautado, teniendo en cuenta que en el operativo, uno de los detenidos fue Luis Alfredo Acuña Vega, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado al esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture.

“Las pruebas son claras y esperamos que las autoridades concluyan de dónde venía ese dinero, quién era el dueño, cuál era el propósito con todo lo que hemos nosotros aportado”, manifestó a la cadena radial.

Así mismo, Pedro Sánchez recalcó que las fuerzas militares no están involucradas para favorecimientos políticos sino para cumplir lo dispuesto en la Constitución Política.

“Aquí toca investigar es quién marcó ese dinero, de dónde es el origen, qué estaban haciendo (...) nosotros como fuerza pública no nos involucramos en política, porque así lo dice la Constitución y la ley. Protegemos la política. No votan los policías ni los militares, ellos defienden el derecho a votar”, mencionó el minsitro, agregando una curiosidad personal, en la que expresó que será la primera vez que ejercerá su derecho al voto, tras su paso por la Fuerza Aérea Colombiana.

Identifican siete sobres de dinero con nombres de personas, de las cuales tres ya fueron plenamente verificadas por las autoridades - crédito Colprensa/Policía Nacional

Las declaraciones del ministro de Defensa responden a la conversación sostenida entre el secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, y el director de la UNP, Augusto Rodríguez, en la que denunció que hubo posibles alteraciones por parte de las autoridades.

“Le hice una pregunta sobre por qué llevaba plata y me dijo que eso era una situación en la que hubo un montaje, que la Policía fue la que marcó los sobres”, explicó Rodríguez en declaraciones dadas a Blu Radio.

También, aclaro que el escolta no hace parte la planta permanente de la UNP, sino que opera como contratista a través de una compañía vinculada, aunque lamentó el daño reputacional que el caso implica para la entidad encargada de la protección de funcionarios públicos.

El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Jair Alonso Parra Archila, explicó el procedimiento en el que uniformados detuvieron un vehículo particular en la vía Distracción–Cuestecitas, en La Guajira - crédito Policía Nacional

Detalles del operativo

El procedimiento policial tuvo lugar en el municipio de Hatonuevo, departamento de La Guajira, al interceptarse un vehículo particular en la vía Distracción–Cuestecitas.

El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia, informó que en el procedimiento se incautaron “145 millones de pesos y la captura de dos ciudadanos”. El oficial precisó que el dinero se halló distribuido en una bolsa plástica y en una maleta de viaje, dentro de prendas de vestir y tenis.

Un aspecto que llamó la atención de las autoridades fue la organización de los fondos incautados. El coronel relató que el efectivo estaba repartido en “siete bolsas de manila” con inscripciones manuscritas: los sobres incluían “la persona a la que iba dirigido este dinero, el número de teléfono y el destino del municipio o corregimiento donde presuntamente debería llegar el dinero”. Este procedimiento sugiere un sistema estructurado de entrega.

Declaraciones del coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional - crédito Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia

En el baúl del vehículo fue encontrada propaganda política educativa vinculada al actual representante a la Cámara Daniel Restrepo, integrante del Partido Conservador, que busca una curul en el Senado.

En las horas posteriores a la detención, la legalidad de la captura fue puesta en duda durante la audiencia judicial. El Juez de la República encargado del caso declaró ilegal la captura y dispuso la libertad inmediata de los implicados, así como la devolución del dinero y de los vehículos confiscados.

Tras conocerse la información, el secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, negó cualquier relación con los hechos. En su declaración pública, aseguró: “No me movilizaba en dicho vehículo, ni participé de los hechos ya conocidos.” Rechazó los señalamientos que circulan en redes sociales en su contra y sostuvo que “cualquier insinuación...queda desvirtuada con la decisión judicial”.

El secretario general de la Cámara de Representantes rechazó los señalamientos en su contra sobre la comisión de delitos electorales - crédito Secretaria General de la Cámara de Representantes