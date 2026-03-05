Colombia

Menor de edad involucrado en el asesinato de las hermanas Noriega en el Atlántico sería parte de las disidencias de las Farc: esto descubrireron las autoridades

Los funcionarios judiciales adelantan pesquisas para esclarecer si el adolescente formó parte de bandas delincuenciales y determinar su actuación en crímenes que involucran a menores en el departamento del Atlántico

Las autoridades reportan que se
Las autoridades reportan que se desarrollaron operativos que permitieron la detención de un adolescente sospechoso de estar implicado en actividades ilícitas, mientras se investiga su presunto vínculo con grupos armados y delitos recientes en la región - crédito Mebag

La captura de un menor de edad presuntamente vinculado a las disidencias de las Farc y a estructuras criminales en el Atlántico ha sido un punto clave en la investigación del asesinato de las hermanas Hernández Noriega en Barranquilla.

El menor, detenido por su posible relación con el crimen de Sheridan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 17, es objeto de análisis policial.

Las autoridades investigan si fue reclutado meses atrás por las disidencias de las Farc y luego pasó a participar en redes delincuenciales locales.

Las adolescentes fueron reportadas como desaparecidas tras no regresar a casa la noche del martes de Carnaval. De acuerdo con la denuncia presentada por su madre el 19 de febrero, sus cuerpos fueron hallados días después en el barrio La Sierrita de Barranquilla. Esto provocó la apertura de una investigación coordinada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

El general Miguel Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, explicó que la aprehensión del menor respondió a labores de investigación desarrolladas con el apoyo del Gaula, la Fiscalía y la Alcaldía Distrital.

La identificación y localización de
La identificación y localización de los sospechosos en un centro médico se logró mediante análisis de comunicaciones y testimonios, mientras la investigación sigue abierta y la familia de las víctimas reclama respuestas - crédito Mebag

Según declaraciones recogidas por La FM, el joven manifestó en su momento haber pertenecido a un grupo armado ilegal.

“Debo decirle que el menor que está siendo objeto de la vinculación de este proceso investigativo, en su momento manifestó que había hecho parte de un grupo armado ilegal, sin embargo, se está verificando, porque es un tema de verificar y comprobar", afirmó el general Miguel Camelo Sánchez.

No obstante, Camelo Sánchez señaló que esa información se encuentra bajo verificación para determinar su validez. Además, en paralelo, se produjo la captura de Juan David Taboada Olivera, mayor de edad, por el delito de secuestro extorsivo en relación con este caso, de acuerdo con la información oficial, reforzando la hipótesis de la existencia de estructuras delictivas activas en el departamento.

El general Camelo Sánchez precisó que, según las primeras diligencias, probablemente las hermanas habían fallecido antes de que la denuncia fuese recibida formalmente por las autoridades, hecho que ocurrió el 19 de febrero. Este dato profundizó la indignación social ante la tardanza en la reacción institucional.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Barranquilla, el joven habría sido reclutado por las disidencias de las Farc meses antes del doble homicidio. El propio general Camelo Sánchez destacó que, aunque el menor manifestó haber hecho parte de un grupo armado ilegal, los investigadores evalúan la veracidad y el alcance de esa afirmación.

Luego de su presunta etapa en ese grupo, el menor habría integrado redes criminales con operaciones en Barranquilla y el Atlántico. Estas organizaciones estarían relacionadas con graves delitos juveniles, como el asesinato de menores, aumentando la preocupación de autoridades y comunidad.

La trayectoria del menor refleja cómo algunos jóvenes pueden pasar de estructuras armadas ilegales a bandas urbanas. Las indagaciones podrán determinar si existen más víctimas de reclutamiento infantil o si se trata de un hecho aislado en la región. La presencia activa de estructuras criminales continúa siendo objeto de seguimiento policial.

Tras la denuncia de la madre de las víctimas, la reacción policial se puso en marcha dos días después de la desaparición, de acuerdo con la versión expuesta en rueda de prensa y recogida por La FM. El general Camelo Sánchez reconoció que la demora estuvo relacionada con el tiempo transcurrido entre el hecho y la recepción de la denuncia formal.

Las pesquisas incluyeron entrevistas, verificación de información y diligencias judiciales, como la interceptación de líneas telefónicas, bajo la supervisión de la Fiscalía Cuarta Especializada en EDA. El trabajo coordinado de Policía, Fiscalía y Alcaldía Distrital busca esclarecer plenamente lo sucedido y dar con todos los responsables.

El general Camelo Sánchez resaltó las mejoras tecnológicas destinadas a la seguridad en Barranquilla, aunque admitió la necesidad de fortalecerlas para responder eficazmente en estos casos.

