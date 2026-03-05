Jorge Robledo radicó denuncia penal y disciplinaria contra Petro por vulneración de derechos de pacientes

Jorge Enrique Robledo aseguró que el presidente Gustavo Petro es responsable de lo que está pasando en el sistema de salud, así como también el ministro Guillermo Jaramillo - crédito Colprensa

El exsenador Jorge Enrique Robledo, que está aspirando a regresar al Congreso de la República, y el abogado Andrés Felipe Pachón Torres, radicaron una denuncia penal y disciplinaria contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Las acciones legales responden a las fallas en el sistema de salud que han derivado en la presunta violación flagrante de los derechos de la ciudadanía.

Según explicó el político, la denuncia amplía una denuncia que en su momento presentaron 200 organizaciones en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El candidato Jorge Robledo presentó una denuncia contra Petro con la que respalda otra denuncia presentada por 200 organizaciones de la salud en contra del ministro Guillermo Jaramillo - crédito @JERobledo/X

“Con mis abogados hemos concluido que si esa acusación cabe en el caso del ministro de Salud, por supuesto que cabe todavía más en el caso del presidente de la República, porque, al final, es él el que ha venido tomando en últimas todas las determinaciones, irresponsables por lo demás, sobre el sistema de salud de los colombianos, que está enfermando y matando a personas que la medicina puede curar”, precisó Robledo en un video difundido en redes sociales.

En el documento que presentó ante la comisión se enlistan tres conductas punibles y faltas disciplinarias por las cuales, a juicio del candidato, el presidente Gustavo Petro debería ser investigado:

Presunto determinador frente al incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la suficiencia financiera de la UPC , por parte del Ministro de Salud.

Máxima autoridad y responsable político-administrativo frente el agravamiento de la crisis de Nueva EPS, que está intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Ejecución “improvisada y desordenada” de un nuevo modelo de salud, que surgió a través de un decreto y a partir de intervenciones administrativas.

En la denuncia, los accionantes explicaron que en distintas oportunidades se alertó sobre la insuficiencia del Pago de Unidad por Capitación (UPC), que es el monto que destina el Ministerio de Salud por cada persona afiliada al sistema de salud, para garantizar la prestación de los servicios que necesita.

Pese a las advertencias que surgieron al respecto, el Gobierno aseguró que los recursos asignados eran suficientes, pero la Corte Constitucional declaró el incumplimiento general del componente de suficiencia de UPC de 2025.

“Mientras que el presidente Petro y sus dos ministros de salud han insistido en que la UPC es suficiente, el 28 de enero de 2025, la Corte Constitucional divulgó oficialmente que declaró el incumplimiento general frente al componente de suficiencia de la UPC y declaró la insuficiencia de la UPC fijada para 2024, vinculando esa conclusión al seguimiento estructural y a órdenes impartidas”, detalla el documento.

Jorge Robledo pidió investigar el aumento de personas afiliadas a la Nueva EPS - crédito Nueva EPS

Por otro lado, sobre la situación de la Nueva EPS, que fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud en 2024, la denuncia indica que varios pacientes de la entidad promotora de salud han muerto, entre ellas, Kevin Acosta, un niño de 7 años diagnosticado con hemofilia A severa, que no tuvo acceso a un medicamento que necesitaba para su tratamiento. El menor murió tras una caída que le generó un sangrado cerebral.

“Estos casos emblemáticos deben ser investigados como evidencia de afectación grave del derecho fundamental a la salud y, en escenarios extremos, del derecho a la vida, en la medida en que reflejan barreras de acceso, discontinuidad terapéutica y fallas de oportunidad, que se agravan en el contexto del deterioro operativo y financiero estructural y sostenido”, precisa.

Por último, explica que hay una concentración y aumento de los afiliados a la Nueva EPS, pasando proximadamente de 11,58 millones a 14,19 millones de usuarios, pese al deterioro operativo, financiero y de acceso de la entidad. “Estos traslados masivos deben ser investigados para establecer si guardan coherencia con el deber de garantía”, señala la denuncia.