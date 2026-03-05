“Hoy parece una pequeña lagartija”: críticas al Gobierno Petro por resultados de Ecopetrol que afectan la inversión en Colombia

Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, afirmó que los resultados de Ecopetrol son lamentables. "En tres años las utilidades caen en un 75%". indicó - crédito @JuanalLondono/X

La caída de utilidades de Ecopetrol en 2025 plantea un desafío importante para la economía colombiana. La principal petrolera del país registró una utilidad neta de $9,0 billones, lo que representa una reducción del 39,5% frente a 2024 y marcó el tercer año consecutivo de descensos.

La fuerte caída de beneficios de la estatal petrolera responde a varias causas que fueron señaladas por analistas: restricciones de nuevos contratos de exploración, aumento del riesgo percibido, mayores costos de operación y la falta de una hoja de ruta financiera. El descenso acumulado desde 2022 alcanza hasta un 80%, lo que repercute en los dividendos, fija el pago propuesto en $110 por acción para 2026 (un 48% menos que el año anterior) y provoca preocupación sobre las consecuencias para la inversión y las finanzas públicas de Colombia.

A pesar del entorno adverso, Ecopetrol logró mantener una producción estable de 745.000 barriles diarios y transfirió $34,6 billones al Estado, contando dividendos, impuestos y regalías. Sin embargo, el volumen operativo no alcanzó para evitar la caída continuada de la utilidad neta, que ya había disminuido un 43% en 2023 y un 22% en 2024. El recorte de dividendos afecta tanto a accionistas nacionales como extranjeros y pone de relieve el deterioro de la rentabilidad de la compañía.

La producción de petróleo de Ecopetrol en 2025 se mantuvo en 750.000 barriles diarios - crédito Ecopetrol

Endeudamiento de Colombia

La situación generó fuertes reacciones de expertos sobre la gestión y el futuro de la compañía. Para el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño, la crisis de Ecopetrol debe analizarse junto con el empeoramiento del entorno macroeconómico y la deuda pública del país. “Nos estamos endeudando al 14% a un año. Cuando en enero de 2022 esa deuda era inferior al 7%. Duplicamos el costo de endeudarnos”, advirtió.

Resaltó que la incapacidad para colocar deuda pública refleja la pérdida de confianza de los inversionistas. “Esta semana ni siquiera pudimos colocar la deuda porque no llegaron los inversionistas. Eso demuestra que cada vez creen menos en nuestra capacidad de pago y en el manejo de nuestra economía”, señaló. Criticó la ausencia de una hoja de ruta financiera clara y advirtió sobre el aumento del riesgo país.

Afirmó que Ecopetrol, en tres años, perdió el 75% de su utilidad, pero es más grave que eso sigue produciendo lo mismo, pero no disminuye sus costos. Además, aumentan sus costos de producción, lo que hace que cada vez sea menos rentable.

Según él, la falta de exploraciones y la erosión de activos reducen la sostenibilidad de la empresa.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ha tenido que lidiar con varias polémicas en medio de su gestión - crédito Ecopetrol

“Hace tiempos no exploramos y no explotamos nuevos campos, con lo cual se marchita cada día y de ser esa iguana, hoy parece una pequeña lagartija”. Londoño concluyó que mantener el rumbo actual puede acarrear daños mayores a la economía nacional.

Crisis de Ecopetrol

El fundador de Arena Alfa, Sebastián Toro, definió la situación de la petrolera como una “debacle”. “Se desplomaron nuevamente las utilidades de Ecopetrol, pero lo más desastroso es que acumulan un desplome del 80% desde que comenzó este nefasto Gobierno de Gustavo Petro y Ricardo Roa”.

Toro manifestó su preocupación por el efecto social de la caída. “Qué tristeza profunda la que deberíamos sentir todos como colombianos al ver la debacle de Ecopetrol, al ver cómo han destruido esta empresa”, remarcó.

Resaltó que, aunque parte del descenso se debe a la baja del precio internacional del petróleo, el principal problema es el “pésimo manejo que le ha dado este señor Ricardo Roa a la empresa, el aumento de gastos, el aumento de deuda, la falta de eficiencias, decirle no a la nueva exploración de petróleo, decirle no al fracking. Ha sido un desastre el manejo de esta empresa”.

Sebastián Toro, fundador de Arena Alfa, dijo que el principal problema de Ecopetrol es el “pésimo manejo que le ha dado este señor Ricardo Roa a la empresa - crédito @ToroDeArena/X

Consecuencias para los accionistas

Además, equiparó la situación de Ecopetrol con la de otras entidades estatales y mencionó que es una empresa totalmente mal manejada, igual a ISA, que también reportó una caída del 14% en las utilidades.

Sobre las consecuencias para los accionistas, alertó que “la empresa propone también un dividendo de $110 por acción. Esto es una caída del 48% versus el año pasado, un fuertísimo golpe a los accionistas”.

Toro enfatizó el impacto para la financiación pública. Detalló que “cada pesito que caen las utilidades de Ecopetrol es un pesito menos que va a infraestructura, a inversión, a educación”. También criticó la actual Junta Directiva al afirmar que está “llena de amigos del Gobierno, de psicólogos, de activistas”, y recalcó que “ese señor Ricardo Roa hoy está imputado por la Fiscalía por los malos manejos en la campaña de Petro y ahí sigue como si nada”.