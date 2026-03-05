Colombia

Gustavo Petro se refirió al aumento del salario mínimo de 2026 y afirmó que no subieron los costos de producir en Colombia

El mandatario, por medio de X, al ver los resultados del IPP que reveló el Dane, dijo que ha sucedido todo lo contrario, pese a proyecciones de varias entidades

Foto de archivo. Empleados de
Foto de archivo. Empleados de la fábrica Miguel Caballero trabajan en la planta de producción de ropa blindada en las afueras de Bogotá, Colombia, 4 de enero, 2013. REUTERS/John Vizcaino

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló los resultados del Índice de Precios del Productor (IPP) de febrero de 2026. El informe presentó variaciones mixtas en el índice y coincidió con el mayor aumento salarial en 25 años, que ascendió a $2.000.000 mensuales.

Dicho incremento de la remuneración para 2026 fue de 23,7%, cifra que incluye el auxilio de transporte obligatorio. La subida, anunciada por el presidente Gustavo Petro, representa el mayor ajuste en más de dos décadas y supera con creces la inflación de 5,1%.

El ajuste impactó los costos laborales, el gasto público y las perspectivas macroeconómicas, lo que repercute en la inflación y el funcionamiento de sectores clave como la agricultura y la industria manufacturera.

El IPP, que mide la variación promedio de precios de bienes nacionales e importados desde su ingreso a los canales de comercialización, mostró una variación mensual de 1,32% en febrero de 2026. El Dane detalló que el dato contrasta con una caída de -0,36% registrada el mismo mes del año anterior. Los bienes destinados a consumo interno aumentaron 0,83%, mientras que los bienes exportados subieron 2,94%, revirtiendo la caída de -3,15% del año precedente.

El IPP de la producción
El IPP de la producción nacional, en febrero de 2026, presentó una variación de 1,32% respecto a enero de 2026 - crédito Dane

Qué pasó en los sectores

Por sectores, la minería registró el mayor incremento con una expansión de 3,78%. Agricultura, ganadería y pesca alcanzaron una variación de 2,50%, y la industria manufacturera mostró un aumento más moderado de 0,46%. Entre los principales productos, tuvieron alzas relevantes:

  • Frutas de pepita y hueso: 10,68%.
  • Aceites de petróleo crudo: 6,54%.
  • Oro en bruto: 5,04%.

Por el contrario, bajaron:

  • Café: -17,29%.
  • Gasolina para automotores: -5,34%.
  • Café trillado o verde: -3,59%.

En el acumulado del año, el IPP reflejó una variación de 2,86%. Los sectores de agricultura y pesca (8,04%) y minería (3,41%) superaron el promedio, mientras la industria se mantuvo en 1,06%. El balance anual mostró una caída del IPP de -0,30% frente a febrero de 2025, en contraste con la subida de 5,98% registrada un año antes. La minería presentó el descenso más severo, con -14,54%; agricultura y pesca mantuvieron un resultado positivo (3,02%) junto a la industria (1,70%).

En febrero de 2026, los
En febrero de 2026, los sectores de Explotación de minas y canteras (3,78%) y Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (2,50%) presentaron variaciones superiores a la media (1,32%) - crédito Dane

Entre los productos con retrocesos más marcados están:

  • Aceites de petróleo crudo: -21,73%.
  • Café: -25,87%.
  • Otros combustibles: -25,04%.

Por el lado opuesto, el oro (48,51%), los plátanos (58,71%) y la carne bovina fresca (11,25%) contribuyeron de forma positiva al índice.

El Dane explicó que el IPP es utilizado como referencia clave para analizar la transmisión de presiones inflacionarias, ya que evalúa la evolución de los precios mayoristas en distintas etapas de la cadena productiva.

La defensa de Gustavo Petro

Ante las cifras, el presidente Gustavo Petro defendió la medida del aumento del salario mínimo al resaltar el impacto en los costos de producción. “Hoy después del incremento del salario vital los costos de producir se han reducido -0,3 respecto a hace un año”, escribió en X.

Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Gustavo Petro, presidente de Colombia. dijo que los costos de producción bajaron pese al aumento del salario vital - crédito @PetroGustavo/X

La publicación generó reacciones. Desde la oposición, el concejal de Bogotá Humberto Amín, del Centro Democrático, alertó sobre posibles consecuencias económicas adversas. “Y ahora con un alza del 23% del salario mínimo los costos subirán drásticamente. Muchos negocios suben sus productos para poder pagarle a sus empleados”, advirtió Amín.

Efectos económicos previstos: inflación, gasto público y riesgos empresariales

El aumento del salario mínimo para 2026 sigue generando preocupaciones. Varias entidades hicieron análisis al respecto:

  • Banco de la República: proyectó una inflación anual de 3,6% para 2026, aunque analistas anticipan que el alza salarial obligará a mantener tasas de interés elevadas a fin de contener presiones inflacionarias y proteger la estabilidad económica. La posibilidad de que la política monetaria permanezca restrictiva es vista como una medida necesaria mientras se estabilizan los precios.
  • Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana: calcula que la actualización del salario mínimo añade aproximadamente $10 billones anuales al gasto público. El impacto alcanza salarios, pensiones y beneficios contractuales en el sector estatal, extendiéndose a los ingresos de altos funcionarios y congresistas, según estas entidades.

