Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este lunes 27 de abril

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) hará cortes y mantenimientos este lunes 27 de abril.

Las alteraciones son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losusuarios, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

La entidad informó que la actualización de la sistema eléctrico en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Guepsa.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santa Rosa y Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios 23 de Junio, Don Bosco, Santander, La Joya sectores de las calles 36,37 y 38 con carreras 2, 2ª,2B, 3 y 3ª. Y Girardot en los sectores de las calles 30 y 31 con carreras 5,6 y 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Barrios Verde Vivo y Altos del Manantial. Corregimiento Cite; y las Veredas El Amarillo, Santa Rosa, La Palma, así como sectores de Centro, Pozo Negro y Francisco de Paula Santander.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro poblado Meseta de San Rafael Veredas La Unión, Yacaranda, Sogamoso y algunos sectores de Meseta de San Rafael, La Raíz, Capote y Tapazón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Todo el casco urbano del municipio y las veredas San José de Iroba, Tres Esquinas, Escobal, San Rafael, San Vicente, Pavachoque, Popoa, Estancia De Gónzalez, Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, Tres Esquinas Los Patios, San Roque De Picacho, Puentes y Naranjos, Botuva I y Puerto López.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Casco urbano, Veredas San Rafael, Olvido Monchía, Hatigal, Agua Blanca, Puentes, El Río, Puertas, Buenavista, San Bernardo, Laja, Las Flores, Guadas, Rincón, Morario, Agua Fría y El Hatillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Lagunetas Bajo y Aco De Peña Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Veredas Grima y Tinaga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Popoa Norte y sectores de Popoa Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Unidad Materno Infantil Santa Teresita y algunos sectores de los barrios Comuneros, Mutualidad y Modelo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: California.

Sector(es): Casco urbano algunos sectores de las calles, 2, 3 y 4 con carreras 3, 4 y 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 10:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Páramo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Casco urbano algunos sectores de la transversal 3, diagonal 3 entre carreras 8 y 9A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suratá.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 4 y 5 con calles 6, 7, 8 y 9.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Villa Valentina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Villas sector Villa Efrain.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pauna.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pauna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios 23 de Junio, Don Bosco, Santander, La Joya sectores de las calles 36,37 y 38 con carreras 2, 2ª,2B, 3 y 3ª. Y Girardot en los sectores de las calles 30 y 31 con carreras 5,6 y 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 15:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santo Domingo y Piedras Negras.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Río.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Brisas De Altamira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro poblado Meseta de San Rafael Veredas La Unión, Yacaranda, Sogamoso y algunos sectores de Meseta de San Rafael, La Raíz, Capote y Tapazón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Casco urbano, Veredas San Rafael, Olvido Monchía, Hatigal, Agua Blanca, Puentes, El Río, Puertas, Buenavista, San Bernardo, Laja, Las Flores, Guadas, Rincón, Morario, Agua Fría y El Hatillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda 10 de Mayo Santa Bárbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Veredas Grima y Tinaga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Grima y Tinaga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Santa Bárbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Asdesur sectores de las diagonales 54, 55, 56 entre transversales 141 y 143.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cedro y Motoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:05

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Santos vía Matanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubuga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Benito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Molagavita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chicatuta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Bárbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cabecera y Flores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Juan Curí.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Quebradas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chaguaca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Peñón.

Sector(es): Corregimientos Otoval, Rio Blanco, San Francisco; y las veredas Bajo Ceiba, Otoval y sectores de Alto Ceiba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chaguaca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Molagavita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Caney.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Villa Valentina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cerrito.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tuli y Bárbula.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas Paramito y sectores de Piedra Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización El Danubio sector Antonio Nariño.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Provincia y Cruce Robledo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Jaral San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Urbanización Los Colorados.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Rio Suarez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Pablo Acuña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Vereda Buena Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Cayetano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización El Sol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Benjamín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio La Cumbre sectores de la carrera 5 con calle 36.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Centro poblado La Aragua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santa Rosa y La Palma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:10

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Barrios Verde Vivo y Altos del Manantial. Corregimiento Cite; y las Veredas El Amarillo, Santa Rosa, La Palma, así como sectores de Centro, Pozo Negro y Francisco de Paula Santander.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:40 - 17:10

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guepsa.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santa Rosa y Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:40 - 17:10

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): veredas El Casiquito, así como sectores de San Rafael, Pavachoque, Popoa, Tres Esquinas Los Patios y Botuva I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Todo el casco urbano del municipio y las veredas San José de Iroba, Tres Esquinas, Escobal, San Rafael, San Vicente, Pavachoque, Popoa, Estancia De Gónzalez, Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, Tres Esquinas Los Patios, San Roque De Picacho, Puentes y Naranjos, Botuva I y Puerto López.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Popoa Norte y sectores de Popoa Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Lagunetas Bajo y Aco De Peña Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados. (Pixabay)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para reducir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.