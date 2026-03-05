Esta es la multa que se puede evitar si no deja que su gato circule por zonas comunes en los conjuntos

La normativa busca reforzar la tenencia responsable de animales de compañía y evitar conflictos dentro de la propiedad horizontal - crédito Gabrica

La legislación colombiana establece sanciones económicas para los propietarios que permitan que sus mascotas circulen sin supervisión por zonas comunes en conjuntos residenciales, según información obtenida por Semana. En el caso de los gatos, dejar que el animal deambule libremente sin control puede generar una multa cercana a 233.452 pesos, de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La normativa busca reforzar la tenencia responsable de animales de compañía y evitar conflictos dentro de la propiedad horizontal, especialmente en escenarios donde las mascotas salen de las viviendas sin vigilancia y transitan por pasillos, jardines o áreas compartidas.

Estas medidas se encuentran establecidas en la Ley 1801 de 2016, que regula el comportamiento de los ciudadanos y define sanciones para quienes incumplan las reglas de convivencia, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Estas medidas se encuentran establecidas en la Ley 1801 de 2016, que regula el comportamiento de los ciudadanos y define sanciones para quienes incumplan las reglas de convivencia

El incremento en la tenencia de mascotas en los hogares colombianos ha llevado a que las autoridades refuercen las normas relacionadas con la convivencia en espacios compartidos.

En contextos de propiedad horizontal, es frecuente que se presenten situaciones en las que los animales salen de los apartamentos o casas sin supervisión y recorren las áreas comunes del conjunto residencial.

Según lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, permitir que los animales de compañía circulen por zonas comunes sin control directo del propietario constituye una infracción.

Las disposiciones legales que regulan esta conducta se encuentran en los artículos 116, 117 y 118 de la Ley 1801 de 2016, los cuales establecen medidas correctivas cuando una mascota se encuentra fuera de la vivienda sin los elementos de seguridad exigidos.

Estas normas buscan prevenir riesgos para otras personas, daños a bienes comunes o conflictos entre vecinos dentro de las copropiedades.

En el caso específico de los gatos, la legislación señala que no deben desplazarse libremente por las zonas comunes de los conjuntos residenciales.

Por esta razón, su movilización debe realizarse utilizando elementos que permitan su control, como guacales, maletas especiales o collares que faciliten su manejo por parte del propietario.

Si el animal se encuentra circulando sin estas medidas de supervisión, la conducta puede ser sancionada con una multa general tipo 1, equivalente a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Para el año 2026, esta sanción corresponde aproximadamente a 233.452 pesos, según la información citada por ese medio de comunicación.

Las sanciones también se aplican a los propietarios de perros cuando incumplen las normas de control en espacios compartidos.

Por ejemplo, permitir que un perro circule sin correa en zonas comunes o no utilizar bozal en razas catalogadas como de manejo especial puede generar una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Esto equivale a una sanción cercana a 711.750 pesos en 2026.

Otra conducta que puede generar sanciones económicas es la omisión en la recolección de excretas de las mascotas en espacios comunes.

Cuando un propietario permite que su animal deje desechos en zonas compartidas del conjunto residencial y no realiza la limpieza correspondiente, se configura una infracción adicional.

Estas medidas se encuentran establecidas en la Ley 1801 de 2016, que regula el comportamiento de los ciudadanos y define sanciones para quienes incumplan las reglas de convivencia

En estos casos, la normativa contempla una multa general tipo 2, equivalente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes.

Para el año 2026, esta sanción puede alcanzar aproximadamente 379.000 pesos, de acuerdo con la normativa vigente.

A pesar de estas restricciones, la legislación colombiana no prohíbe que los animales de compañía transiten por las zonas comunes de los conjuntos residenciales.

Lo que exige la ley es que los propietarios mantengan un control permanente sobre las mascotas para evitar situaciones que puedan afectar la convivencia.

Esto implica que el animal debe estar bajo supervisión directa de su dueño durante los desplazamientos por espacios compartidos.

Además, la ley establece que cualquier daño que cause la mascota en bienes de terceros o en zonas comunes será responsabilidad exclusiva de su propietario.