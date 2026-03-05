Colombia

De la Espriella acumula críticas por comentario “homofóbico” sobre Juan Daniel Oviedo: “Ofenden, excluyen y vulneran”

Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, y el candidato Juan Fernando Cristo, rechazaron las declaraciones del aspirante, que dijo que Oviedo tiene cosas que no le gustan y que son difíciles de arreglar

El mensaje considerado ofensivo desató la controversia sobre los discursos y las actitudes en campaña - crédito @MauricioCard / X

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella fue blanco de todo tipo de críticas por un comentario que hizo en una entrevista sobre el también aspirante a la Presidencia Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

De la Espriella está siendo señalado de haber incurrido en una conducta homofóbica al asegurar que hay cosas que no le gustan de Oviedo y que son difíciles de arreglar. “No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, está jodido que lo arregle”, dijo el profesional en Derecho en el canal de YouTube RichyTv.

Reacciones al comentario de Abelardo de la Espriella

Abogado de la campaña de Abelardo de la Espriella citó una sentencia de la Corte Constitucional para defenderlo de las críticas que surgieron en su contra por comentario que hizo contra Juan Daniel Oviedo - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa

Para algunos políticos y opinadores, las declaraciones del abogado están relacionadas con la orientación sexual de su rival electoral, que es abiertamente gay. Una de las personas que se pronunció al respecto es Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos.

A través de su cuenta de X, Santos alertó a la ciudananía sobre las personas que se muestran como respetuosas de las mujeres y de la diversidad en orientación sexual y color de piel, puesto que no siempre pueden estar hablando con la verdad. Expuso comentarios que pueden ayudar a identificar contradicciones en sus discursos.

Si es de los que dicen: “no soy homofóbico, tengo un amigo gay”; “no soy racista, tengo un amigo negro”; “no soy machista, quiero mucho a mi hermana”...déjalo ir“, aseveró Santos en la red social.

Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, hizo advertencias sobre aspirantes que tienen posturas homofóbicas y machistas - crédito @EstebanSantos10/X

Al igual que el hijo del ex jefe de Estado, el exministro del Interior y candidato a la Presidencia Juan Fernando Cristo expuso su opinión sobre las afirmaciones que hizo el abogado De la Espriella. En su publicación en X, señaló al aspirante de ser una persona machista y homofóbica y advirtió que el comentario que hizo tiene un impacto negativo.

“Rechazo total a cualquier declaración homofóbica. Colombia es un país que constitucionalmente defiende la diversidad, y eso es algo que no entienden muchos machistas que dicen defender ‘la patria’. Solidaridad con @JDOviedoAr. Ataques como los de @AbelardoPTE no responden al espíritu liberal que se necesita en este país. Ofenden, excluyen y vulneran”, explicó.

El candidato Juan Fernando Cristo rechazó comentarios que hizo Abelardo de la Espriella contra Juan Daniel Oviedo - crédito @CristoBustos/X

Ante las críticas que surgieron en contra del abogado y candidato de la derecha, el abogado Germán Calderón, que representa los intereses de la campaña de Abelardo de la Espriella, se pronunció, afirmando que, según la Sentencia T-068 de 2021 de la Corte Constitucional, aunque exista un trato diferenciado, no siempre debe interpretarse como un acto discriminatorio.

En ese sentido, aclaró que una conducta que encaje en la discriminación debe cumplir con determinadas características, entre ellas, que no tenga justificación alguna.

“La Corte Constitucional (...) sostuvo que ‘no todo trato diferenciado es discriminatorio, ya que el Estado debe adoptar acciones a favor de determinados colectivos que por sus particularidades se enfrentan a desventajas y barreras específicas, lo que se ha denominado como ‘discriminación positiva o inversa’. Por lo tanto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la discriminación es una diferenciación arbitraria, pues carece de una justificación objetiva, razonable y proporcional", señaló el abogado.

- crédito @GermanCalderonE/X

Por su parte, el candidato Juan Daniel Oviedo respondió al comentario del aspirante, afirmando que su falta de respeto ante una persona que es distinta a él evidenciaría que no está preparado para representar a toda la ciudadanía como presidente de Colombia.

Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”, aseveró el exdirector del Dane.

Juan Daniel Oviedo no dudó en responder al comentario de De la Espriella - crédito @JDOviedoAr / X

