Carolina Cruz compartió con sus seguidores una reflexión sobre el uso que le dan a las redes sociales: “Tanta oscuridad”

La presentadora Carolina Cruz sorprendió a sus seguidores al publicar una reflexión en sus redes sociales sobre el ambiente que percibe actualmente en el mundo digital.

En su mensaje, la conductora de Día a Día expresó su inquietud en un corto texto en una publicación en su cuenta de Instagram. ante lo que considera un periodo marcado por la oscuridad, tanto en los conflictos internacionales como en las interacciones cotidianas entre usuarios.

La exreina y modelo planteó que, frente a este panorama, se vuelve urgente recuperar la cercanía con la fe. De acuerdo con Carolina Cruz, resulta necesario elevar oraciones y pedir que la humanidad recupere su sensibilidad y empatía.

De forma explícita, la presentadora invitó a “pedirle a Dios que toque el corazón de los supuestos ‘líderes’ en el mundo”, y que se logre así despertar la humanidad y la sensibilidad de sus corazones.

En su publicación, la comunicadora hizo hincapié en el impacto que las redes sociales pueden tener en la percepción colectiva.

“Las redes sociales nos muestran tanta oscuridad en este mundo que parece que estuviéramos metidos en la serie de terror jamás antes vista”, escribió Carolina Cruz, alertando sobre la influencia que estos espacios digitales ejercen tanto en adultos como en niños.

El llamado de Carolina Cruz incluyó un mensaje dirigido a las familias. La presentadora recomendó cuidar a los niños, proteger el entorno familiar y prestar atención a la energía que nos rodea. Su reflexión concluyó con un deseo de bienestar: “Feliz día y feliz vida”.

En síntesis, Carolina Cruzhizo un llamado a la unión, la oración y la reflexión colectiva ante la tensión que, según su percepción, domina tanto a nivel global como en el entorno inmediato de las redes sociales.

Su mensaje se suma a las voces que buscan generar conciencia sobre el efecto de la violencia y la hostilidad en los espacios digitales y en la vida cotidiana como ha ocurrido debido al bullying y el contenido de odio que se hace viral entre los usuarios.

Respuesta a seguidora que criticó su relación con Lincoln Palomeque

La presentadora Carolina Cruz compartió detalles sobre la relación que mantiene actualmente con el actor Lincoln Palomeque, padre de sus hijos, luego de su separación. En una dinámica de preguntas y respuestas realizada en Instagram, Cruz respondió a inquietudes de sus seguidores sobre la convivencia y el trato con Palomeque en la crianza de sus hijos.

Durante la interacción, una seguidora le preguntó si sentía resentimiento o rechazo hacia el actor, a lo que Cruz aclaró su postura. La presentadora, conocida por su participación en el programa Día a Día de Caracol Televisión, explicó que, aunque la ruptura de la pareja implicó retos personales y familiares, ambos han aprendido a gestionar la situación por el bienestar de sus hijos.

Cruz enfatizó que su prioridad es mantener un ambiente saludable para los niños, poniendo por delante la armonía y el respeto mutuo. Según la comunicadora, la relación que sostiene con el padre de sus hijos se basa en el compromiso de brindarles estabilidad emocional, dejando a un lado cualquier diferencia personal.

En sus declaraciones recientes, Cruz abordó los aprendizajes que ha obtenido tras el fin de la relación y destacó la importancia de separar los asuntos de pareja de la responsabilidad compartida como padres. La presentadora reconoció que la experiencia ha supuesto desafíos, pero aseguró que su enfoque está puesto en el desarrollo integral de los niños y en preservar una dinámica familiar funcional.

De este modo, Carolina Cruz desmintió rumores sobre un supuesto rechazo hacia Lincoln Palomeque y recalcó que ambos colaboran en la educación y bienestar de sus hijos, demostrando que es posible mantener una relación cordial después de una separación.