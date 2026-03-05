Café colombiano dejó malas noticias en febrero de 2026 por culpa de las lluvias: hay miles de familias afectadas

El café es uno de los productos insignias de Colombia - crédito Luisa González/Reuters

El sector cafetero de Colombia enfrenta un escenario delicado debido a un descenso del 36% en la producción de café en febrero de 2026. Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), la caída agudizó el ajuste de la oferta y generó preocupación entre los productores, con llamados urgentes a fortalecer la productividad.

Al respecto, el gerente general del gremio, Germán Bahamón Jaramillo, explicó, por medio de X, que “la menor disponibilidad de café responde a factores climáticos que afectan los niveles de producción, lo que requiere medidas inmediatas para fortalecer la productividad”.

Y es que la producción y exportación de café en Colombia disminuyeron en febrero de 2026 debido a lluvias intensas y factores climáticos que alteraron los ciclos del cultivo. Dicha situación afectó a más de medio millón de familias cafeteras y repercutió en la oferta mundial de café colombiano, mientras el sector busca acciones para estabilizar la actividad en los próximos meses.

En febrero de 2026, la producción nacional alcanzó 869.000 sacos de 60 kilos, lo que representa un retroceso respecto a los 1,36 millones de sacos registrados el mismo mes de 2024, según la FNC. El acumulado entre marzo de 2025 y febrero de 2026 fue de 12,72 millones de sacos, lo que implica una disminución del 14 % en comparación con el periodo previo.

Factores climáticos afectan la oferta de café colombiano

Según la Federación y su presidente, la caída en la oferta se atribuye al comportamiento climático adverso que afecta las zonas productoras. Bahamón Jaramillo resaltó que la prioridad del sector es “aplicar medidas contracíclicas como fertilización y renovación de cafetales para consolidar el ciclo productivo en los próximos meses”.

Las lluvias persistentes durante 2025 y principios de 2026 alteraron los procesos de floración y llenado del grano, lo que provocó rezagos en el ciclo productivo. Datos de la Federación indican que la tendencia podría mantenerse en el primer semestre de 2026, con una proyección de cierre cercana a 6,2 millones de sacos para el periodo, lo que sostiene el escenario de menor disponibilidad.

La situación genera inquietud entre los productores colombianos y afecta las expectativas del mercado internacional ante la volatilidad en el suministro de café. “Febrero confirma un importante ajuste en la oferta; el sector cafetero colombiano expresa preocupación por la afectación de la producción y los precios actuales”, señaló Bahamón Jaramillo en X.

Exportaciones y la respuesta del mercado internacional

El descenso en la producción tuvo una correlación en el comercio exterior. Según la FNC, las exportaciones preliminares de febrero de 2026 fueron de 807.000 sacos, lo que equivale a una disminución del 32% respecto al mismo mes de 2024.

Por su parte, en el acumulado del año cafetero 2025/26, Colombia exportó 5,06 millones de sacos, un retroceso del 14% frente al ciclo previo. La reducción implica una menor entrada de café colombiano en los principales mercados internacionales, y el panorama para el primer semestre de 2026 continúa reflejando baja oferta.

Dicho escenario contrasta con el desempeño de 2025, cuando las exportaciones de café reportaron USD5.788 millones y superaron por primera vez al carbón entre los principales productos exportados en 25 años. Ese crecimiento del 70,6% ahora es reemplazado por restricciones para productores y exportadores ante la menor producción.

Consumo interno e importaciones para la industria cafetera

A pesar de las dificultades, la demanda interna de café en Colombia permanece sólida, según la FNC. El consumo nacional se sostuvo en 2,3 millones de sacos anuales, reflejando la estabilidad del mercado doméstico.

Sin embargo, la industria nacional necesitó importar café para suplir procesos industriales como la tostión y las mezclas. En febrero, las importaciones alcanzaron 116.000 sacos, y en los últimos doce meses sumaron 1,32 millones de sacos, principalmente destinados “a complementar el abastecimiento industrial”, según la Fnc

El organismo indicó que los inventarios en febrero de 2026 sumaron 1,07 millones de sacos—con 929.000 en manos del gremio y 139.000 de particulares—. Las estimaciones sobre exportaciones, importaciones y consumo son preliminares y pueden ser revisadas por el Dane y la Dian.

Estrategias para recuperar la productividad cafetera

Ante la actual situación, los líderes del sector llamaron a la acción inmediata. Bahamón Jaramillo reiteró que “el reto inmediato es aplicar medidas contracíclicas como fertilización y renovación de cafetales” para fortalecer el ciclo productivo y prevenir una prolongada caída en la oferta.

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia aspira a coordinar esfuerzos a lo largo de toda la cadena, desde pequeños productores hasta empresas industriales y exportadoras, priorizando técnicas agrícolas que permitan resistir las adversidades climáticas y asegurar la permanencia del café colombiano en los mercados externos.