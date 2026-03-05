Álvaro Uribe aclaró por qué hay que oponerse a Petro, a pesar de que el presidente cuenta con una aprobación de más del 50%: “Como en Cuba”

El exjefe de Estado considera como regresivas las políticas de la actual administración - crédito @AlvaroUribeVel/X

El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, intensificó sus cuestionamientos hacia el actual Gobierno colombiano, que encabeza el presidente Gustavo Petro, pese a que este último mantiene una aprobación del 54,5% en los más recientes sondeos de opinión del Centro Nacional de Consultoría (CNC).

Uribe Vélez sostuvo que su postura responde a problemas estructurales que, a su juicio, se han profundizado bajo la actual administración, especialmente en materia económica y social.

El exmandatario colombiano afirmó en sus redes sociales que Gustavo Petro maneja actualmente el 70% de la salud nacional, una cifra que, en palabras de Uribe Vélez, ilustra el avance de lo que considera la “cubanización” del sistema sanitario. Según dijo, “no mejoraron la salud en Colombia. La destruyeron. Quieren todo estatal. ¡Por Dios!, como en Cuba, la cubanización de Colombia. ¿Dónde están los medicamentos?”.

Para Uribe y el partido Centro Democrático, liderado por él, el problema central no sólo reside en la intervención estatal. Afirman que el gobierno concentra recursos en ministerios, embajadas, consulados, corrupción y viajes al extranjero y que uno de los programas que impulsaron durante su administración, destinado a adultos mayores, corre ahora el riesgo de verse afectado.

“¡Por qué no ha, no hay procedimientos a tiempo? Petro maneja el setenta por ciento de la salud. Soy opositor porque se han gastado el dinero en ministerios, en embajadas, en consulados, en corrupción, en viajes al extranjero. Para pagarles al adulto mayor, programa que nosotros creamos, se quieren gastar los fondos de pensiones que nosotros creamos y que es dinero sagrado de los trabajadores colombianos”, denunció Uribe Vélez en su cuenta de X.

El líder político sostuvo que el Gobierno nacional incumplió “la condonación de deudas” prometida por Petro al estudiantado del Icetex, entidad que, asegura, “acabaron” en dirección opuesta a sus compromisos de campaña. Uribe Vélez acusó también una “politización de la universidad pública”, el incremento de los impuestos a las instituciones privadas y el incumplimiento en la creación de nuevos cupos y universidades públicas. En ese contexto, subrayó el papel de “un gran programa educativo” atribuido a Paloma Valencia, senadora de su partido, aunque sin detallar sus características.

“Le pone impuestos a la privada. No cumplió con los cupos universitarios ni con la creación de universidades. Paloma tiene un gran programa educativo. El país tiene unas economías ficticias, empezando por el narcotráfico. Por esto soy opositor”, expuso en la misma plataforma.

Frente a los datos de aprobación presidencial, Uribe Vélez justificó su rol opositor en la situación económica. Mencionó que el país presenta “economías ficticias, empezando por el narcotráfico” y criticó que, a su criterio, se carece de condiciones adecuadas para la inversión. El exmandatario argumentó que factores como la “extorsión”, la “inseguridad”, el “exceso de impuestos”, la falta de “garantías de estabilidad” y la “hostilidad del gobierno contra la empresa privada” provocaron la disminución de la inversión y del empleo.

En su análisis, el exsenador abogó por lo que denomina una “economía fraterna, que le vaya bien al trabajador y al empresario”, defendiendo la necesidad de satisfacer las demandas salariales sin restar competitividad ni frenar la creación de nuevas empresas y puestos de trabajo. “Respeten el buen salario al trabajador, pero hay que crear condiciones para que el empresario pueda aumentar el número de empleos, para que aparezcan nuevos emprendedores en Colombia”, puntualizó en X.

En paralelo, Uribe Vélez advirtió sobre el impacto de esa violencia electoral y apuntó directamente a la influencia de la antigua guerrilla de las Farc en regiones como Putumayo, al tiempo que responsabilizó al Gobierno de Gustavo Petro por lo que definió como “un pacto de la selva” que, según él, habría facilitado una alianza con estructuras armadas que buscan orientar el voto.

Y afirmó: “Hace quince días yo estuve en el Putumayo. Allá claramente las Farc ordenan que hay que votar por Iván Cepeda. Ahí mataron a un dirigente nuestro en Arauca. La situación de inseguridad es muy preocupante”.