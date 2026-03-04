Yeferson Cossio aseguró que una de sus exparejas le hacía brujería: “Yo la confronté a ella”

El creador de contenido dejó claro que no fue recientemente, por lo que despejó dudas de que se tratara de Jenn Muriel - crédito @letengoelchisme/IG

La revelación de rituales poco comunes en relaciones amorosas ha expuesto experiencias inesperadas, como la relatada por el creador de contenido Yeferson Cossio, quien durante una transmisión reconoció que una de sus exnovias le practicó brujería.

Según Cossio, notó la situación porque, sin importar dónde estuviera —dentro o fuera del país—, siempre encontraba un mismo accesorio, aunque intentara deshacerse de él. “Uy, esa gonorrea, yo lo boté como treinta veces”, afirmó en referencia a un misterioso anillo que halló repetidamente, convencido de que algo extraño ocurría.

Durante la charla, fue Gisela Cossio, hermana de Yeferson, quien instó a que recordara los detalles de aquel episodio.

Insistió en la singularidad del objeto: “Un anillo... Tenía una forma demasiado extraña y Yef... porque nos preguntó a todos de quién era el anillo y todos no sabíamos de quién”, dejando claro que el círculo familiar descartó cualquier pertenencia al anillo, circunstancia que solo aumentó el desconcierto.

La insistencia de este objeto en aparecer fue motivo de inquietud para Yeferson Cossio, quien precisó que no importaba la distancia: “Siempre y si yo cambiaba de ciudad y ahí estaba”.

Frente a esta situación, el propio creador de contenido explicó el nivel de desesperación al que llegó: “A mí por eso me tocó hacer hasta una cosa de yagé y todo y con unos chamanes”.

Durante la conversación, fue su hermana Gisela la que recordó la intensidad emocional de aquellos días: “Eso fue muy fuerte”.

La situación se tornó aún más inquietante para Yeferson cuando descubrió el origen de las sospechas: “Y luego me descubrí que era que una ex me estaba haciendo brujería”. La confirmación llegó incluso ante su grupo cercano, con un amigo corroborando: “Y era exactamente el mismo anillo”.

En un punto del relato, Yeferson Cossio detalló que la implicada era una antigua relación sentimental: “Pero una ex pues de atrás, de atrás, de atrás. Y yo la confronté a ella de una”.

Otros elementos, como unas cartas con oraciones incluidas, profundizaron la sensación de manipulación. La experiencia, según narró, llegó a su fin en una ciudad específica: “A mí esa brujería me la quitaron en Cali”.

Yeferson Cossio reveló que padece de una enfermedad autoinmunde

La revelación de Yeferson Cossio sobre su diagnóstico de alopecia areata ha generado una oleada de solidaridad en redes sociales. El creador de contenido compartió en Instagram que detectó la enfermedad tras notar la aparición de parches sin cabello en su cabeza, síntomas que atribuyó a episodios intensos de estrés.

Cossio, conocido por su franqueza con sus seguidores, decidió no recurrir a tratamientos médicos tradicionales como corticosteroides o inmunosupresores. En cambio, optó por una solución estética: pidió a una persona de confianza que tatuara de negro las zonas despobladas para disimularlas, buscando así mayor comodidad y aceptación personal.

Una confesión de Yeferson Cossio en redes sociales sobre su diagnóstico de alopecia se convirtió en tema de conversación, generando expectativa y solidaridad entre sus seguidores

La alopecia areata es una enfermedad autoinmunitaria crónica que afecta los folículos pilosos, provocando la caída del cabello en áreas específicas, generalmente en forma de parches redondos. Puede afectar a personas de cualquier edad o género y, según fuentes médicas, suele estar relacionada con altos niveles de estrés, antecedentes genéticos o eventos traumáticos.

El diagnóstico de esta condición suele realizarse tras una evaluación clínica, a veces acompañada de pruebas complementarias para descartar otros trastornos autoinmunes.

Los tratamientos varían según la gravedad: desde la recuperación espontánea del cabello en casos leves hasta el uso de esteroides, terapias tópicas, luz ultravioleta o inhibidores orales en situaciones más severas. También existen alternativas como el uso de pelucas.

Los síntomas no se limitan al cuero cabelludo, pues pueden aparecer en otras partes del cuerpo y, en algunos casos, la enfermedad progresa hasta causar pérdida total de cabello.