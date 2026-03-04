Petro acusó al registrador Penagos de desacato judicial y volvió a cuestionar la operación del software electoral: “Deslegitima”

El presidente habló de desacato a un fallo del Consejo de Estado - crédito Presidencia y Colprensa

El presidente Gustavo Petro reaccionó a las declaraciones del registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, en medio de la controversia sobre el sistema de escrutinios y el uso de software en el proceso electoral.

A través de su cuenta en X, el mandatario reiteró sus cuestionamientos sobre la contratación y la propiedad tecnológica del sistema, mientras el jefe de la Organización Electoral defendió la legalidad y funcionamiento del modelo vigente.

La discusión se produjo luego de que Penagos, durante un evento público, respondiera a los señalamientos formulados por el presidente en relación con la transparencia del proceso electoral, el preconteo y la contratación del software utilizado para el escrutinio de los votos.

En su mensaje, Petro afirmó: “Deslegitima el que desacata un fallo judicial”. A continuación, sostuvo que “Los registradores desde el año 2018 desacatan el fallo de la sala plena del consejo de estado que ordena tener un software del estado y desde el estado para que sea auditable técnicamente por personas independientes a la contraloría”.

Petro cuestionó la contratación del sistema con la empresa Thomas Greg & Sons - crédito @petrogustavo/X

El mandatario también señaló: “Le han entregado a la empresa privada Thomas Greg and Sons 4,4 billones de pesos de la nación que maneja el escrutinio de elecciones desde el año 2007 y el estado no tiene la propiedad de una sola línea algorítmica del código fuente. Las elecciones en EE.UU le cuestan al estado menos que en Colombia porque su software es público y de los condados”.

Asimismo, agregó: “Lo que se ha construido desde el año 2007 es una repartija del recurso que el gobierno da para hacer las elecciones y sin garantías para la transparencia y la democracia” y sostuvo que “Tenemos una registraduría que terceriza en manos privadas lo más sagrado de la democracia: el cuidado del voto del ciudadano”.

En el mismo pronunciamiento indicó: “El cuidado del voto ciudadano queda en manos de la ciudadanía a través de sus testigos electorales y los abogados ante las comisiones escrutadoras. Es el pueblo el que debe cuidar el voto. Ni venderlo ni perderlo”.

Respuesta del registrador

Penagos defendió el sistema actual y aseguró que es el mismo que ha elegido a los presidentes de las últimas décadas - crédito Registraduría

Las declaraciones del presidente se produjeron en respuesta a lo dicho por el registrador nacional, Hernán Penagos, quien defendió el sistema electoral actual.

Penagos manifestó: “Lo primero que quiero destacar es lo siguiente: los software que utiliza la Registraduría y el sistema electoral actual es el mismo que ha elegido los presidentes de las últimas décadas, incluyendo el actual. Evalúen ustedes”.

Sobre el preconteo explicó: “El preconteo, del que tanto se ha hablado y que seguramente la ciudadanía no conoce muy bien, no es otra cosa que datos preliminares de la mesa de votación. No son resultados oficiales por una sencilla razón, porque los resultados oficiales los dan los jueces de Colombia, nueve mil trescientos de ellos, que conforman la comisión escrutadora”.

La controversia ocurre a pocos días de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 - crédito Colprensa

Añadió que “El preconteo son herramientas de información que aseguran tranquilidad democrática a la ciudadanía, que permiten agilidad para conocer cuáles son los resultados de cada mesa. Y quiero decirlo de una vez: existen en todas las naciones democráticas del mundo”.

El registrador también indicó: “Si el preconteo no existiera, la Registraduría estaría divulgando el primer boletín a las cuatro o cinco horas, es decir, cuando ya los jueces estuviesen en el proceso de escrutinio” y señaló que los escrutinios pueden extenderse durante días, semanas o meses debido a reclamaciones e impugnaciones contempladas en el código electoral.

En su intervención detalló que estas reclamaciones pueden obedecer a “tachaduras, errores aritméticos, diferencias entre unos y otros, de pronto mayor número de votantes que de las personas que estaban aptas para votar, inhabilidades de los jurados”, entre otras causales, y precisó que se trata de mecanismos existentes desde la década de los ochenta.