Llegó a Colombia el octavo tren para el metro de Bogotá: el alcalde Carlos Fernando Galán hizo el anuncio

Octavo tren del metro llegó al puerto de Cartagena - crédito @CarlosFGalan/X

El octavo tren destinado a la primera línea del metro de Bogotá ha llegado a la sociedad portuaria de Cartagena en la mañana del 4 de marzo de 2026.

La recepción del convoy fue confirmada públicamente por el alcalde Carlos Fernando Galán a través de su cuenta de X con la siguiente frase: “Octavo tren en Colombia”.

La llegada de cada tren responde a un proceso logístico complejo, cuya planificación inició años antes, con un recorrido que ya suma siete unidades previas desembarcadas en el país.

La construcción y puesta en marcha de este sistema de transporte masivo constituyen la mayor inversión en infraestructura pública de Bogotá de las últimas décadas y se presentan como motor de integración urbana y conexión con tendencias de movilidad en principales capitales latinoamericanas.

La llegada de estos trenes representa un avance concreto en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, que al 31 de enero mostraba un progreso del 72,13 %. La Empresa Metro de Bogotá proyecta que, para octubre de este año, se habrán entregado los 30 trenes que integran la flota completa, fabricados por la reconocida Crrc Corporation Limited.

Alcalde de Bogotá, octavo tren del metro llegó a Cartagena - crédito @CarlosFGalan/X

Cada tren está compuesto por seis vagones y alcanza una longitud total de 134 metros, con un ancho de 2,90 metros y una altura de 3,90 metros. La capacidad de transporte es de 1.800 pasajeros por tren, cifra que multiplica la eficiencia respecto a los sistemas actuales.

La tecnología de estos trenes es completamente automática, permitiendo que no se requiera conductor en condiciones normales de operación. Solo en situaciones excepcionales, como ciertas maniobras de mantenimiento en el patio taller, se utilizará el modo manual.

El metro de Bogotá aún no arranca y ya disparó la valorización inmobiliaria

El anuncio y el avance de la construcción del metro de Bogotá provocaron un aumento significativo en los valores de los inmuebles cercanos a las futuras estaciones, a pesar de que el sistema aún no está en funcionamiento.

Un estudio realizado por Bogotank, con la colaboración de la Universidad de los Andes, ProBogotá Región y el Lincoln Institute of Land Policy, reveló que en 2019, tras el anuncio de la Primera Línea, los predios a menos de 800 metros de las estaciones experimentaron un alza promedio del 11,7% en el valor del suelo.

Galán Confirmó llegada de octavo tren del metro al puerto de Cartagena - crédito @CarlosFGalan/X

Para 2023, con la obra más avanzada, este incremento sumó otro 8,8%. En el caso de la Segunda Línea, todavía sin contrato de ejecución, se observó una valorización estimada del 11,8% en las áreas cercanas.

El equipo investigador empleó análisis econométricos y datos catastrales para comparar la evolución de los precios de los terrenos en las inmediaciones de las estaciones proyectadas con otras zonas urbanas similares, logrando aislar el efecto del metro sobre el mercado inmobiliario.

Juan Pablo Bocarejo, director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes, afirmó: “El Metro ya está haciendo que la ciudad crezca, solo con el anuncio de la obra, el valor del suelo aumentó 11,7%, y con el avance subió otro 8,8%, hay que seguir potenciando este crecimiento”.

El cierre temporal de la estación Calle 57 del TransMilenio inicia el 3 de febrero por obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá - crédito Metro de Bogotá

El estudio sostiene que estos aumentos no sólo evidencian una revalorización de la tierra, sino que marcan el inicio de un proceso de densificación y cambios en los patrones de localización residencial, anticipando beneficios en accesibilidad y conectividad urbana.

Además, se destaca la necesidad de políticas públicas que articulen el desarrollo del transporte con la planificación territorial y mecanismos para captar parte del valor generado, con el objetivo de reinvertirlo en infraestructura y espacio público.

María Carolina Castillo, presidenta de ProBogotá Región, subrayó: “La primera línea del Metro ya es un hecho, lo que está en juego es si la convertimos o no en un catalizador de prosperidad sostenible”.

El informe también advierte sobre posibles riesgos de exclusión social si no se aplican estrategias para garantizar un crecimiento equitativo. Bogotank planea continuar con investigaciones que brinden información útil para la toma de decisiones en torno al desarrollo urbano de la ciudad.