Colombia

Iván Cepeda se refirió al encuentro que tuvo con miembros de distintas iglesias y cultos: “No fui yo quien reunió a esas personas”

El candidato presidencial aseguró que, de llegar a la Presidencia de la República, protegerá la libertad de culto, lo cual está previsto en la Constitución Política

Guardar
El candidato Iván Cepeda Castro
El candidato Iván Cepeda Castro aseguró que las espiritualidades cumlen un rol importante en la revolución ética - crédito olprensa

El senador y candidato a la Presidencia de la República Iván Cepeda Castro ha protagonizado encuentros con distintos sectores del país, con el fin de impulsar su campaña electoral y de garantizar votos para la primera vuelta de los comicios presidenciales, que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026.

Entre las agrupaciones con las que se ha reunido están algunas comunidades de distintos cultos y religiones. Según informó La Silla Vacía, el aspirante fue el encargado de convocar a las 200 personas, aproximadamente, que asistieron al evento. Sin embargo, Cepeda desmintió esa información.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su cuenta de X, aseguró que recibió la invitación directamente de ellos y que ahora cuenta con el apoyo de las personas que llevaron a cabo el encuentro.

No fui yo quien reunió a esas personas. Como está debidamente documentado, recibí invitación de diversas iglesias y comunidades de fe a un acto en el que expuse mi posición programática sobre la libertad de cultos, y recibí el respaldo de quienes organizaron el evento”, detalló el candidato.

El candidato Iván Cepeda Castro
El candidato Iván Cepeda Castro aseguró que fue invitado por distintas iglesias y comunidades para exponer su postura frente a la libertad de culto - crédito @IvanCepedaCast/X

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en Colombia predomina la religión católica; el 78,6% de la población es afín a ella. No obstante, hay otras creencias en el país:

  • Protestantes, evangélicos o cristianos: 10,1 % de la población.
  • Creyentes en Dios, pero que no hacen parte de ninguna religión: 7,8 %.
  • Judíos, musulmanes, budistas, entre otros: 1%
  • Agnósticos o ateos: 0,6 %.

El Estado tiene el deber de proteger el derecho a asociarse con otros para practicar una fe, el derecho de los padres de educar a los hijos en las propias convicciones y el derecho a manifestar públicamente la propia religión, siempre dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos y libertades fundamentales de los demás”, detalló la Defensoría.

En Colombia predomina la religión
En Colombia predomina la religión católica - crédito Defensoría del Pueblo de Colombia/Facebook

En el evento al que fue invitado, el candidato Iván Cepeda aseguró que, de llegar a la Presidencia de Colombia, protegerá la libertad de cultos, algo que está respaldado por el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia. La normativa indica que todas las personas tienen derecho a profesar y difundir libremente su religión.

Vengo a comprometerme con ustedes en que como futuro jefe de Estado garantizaré y promoveré la libertad de cultos y creencias en la sociedad colombiana. Lo haré no solo como un acto formal de cumplimiento de mis deberes constitucionales, lo haré porque tengo la firme convicción de que el papel esencial de las espiritualidades debe cumplir también como parte de la revolución ética y lo que he llamado el gran diálogo nacional”, dijo Cepeda.

Abelardo de la Espriella: de ateo a creyente

Al igual que el aspirante, otros políticos que buscan ocupar el cargo más importante del país han dado a conocer su postura con respecto a la religión. Uno de ellos es el abogado y candidato Abelardo de la Espriella, de la derecha, que, según asegura, pasó por una conversión y ahora se considera una persona creyente.

Abelardo de la Espriella pasó
Abelardo de la Espriella pasó de ser ateo a creer en Dios - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa

Sus propuestas, de hecho, ahora están orientadas a la profundización y enseñanza de la fe y la religión en las aulas de clase: en un evento político que realizó e noctubre de 2025 dijo que es necesario “volver a meter a Dios en las clases“.

Su nueva visión religiosa ha causado revuelo, por lo que De la Espriella tuvo que salir a explicar cómo surgió ese cambio en el que dejó atrás el ateísmo. Según indicó en una entrevista con Radio 1, su conversión inició tras la muerte de una tía, hermana de su madre, que tuvo una importante afectación en su vida. “Yo siento un profundo dolor y tristeza, cosa que nunca había experimentado”, dijo.

Debido a su fallecimiento, su familia participó en una eucaristía y allí el abogado experimentó un primer acercamiento a ese Dios en el que ahora cree. “Empecé a sentir una paz y una conexión especial. A partir de ese momento entendí que la única manera de seguir conectado con ella era a través de Dios”, detalló.

Temas Relacionados

Iván CepedaReligiónLibertad de cultoCatolicismoElecciones ColombiaCandidatos presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Medellín refuerza estrategias para combatir la explotación sexual y apoyar a quienes buscan dejar la prostitución

La Administración local implementa programas de acompañamiento, educación y empleo para más de 400 personas en la capital de Antioquia

Medellín refuerza estrategias para combatir

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia está obligado a ganar no solo para aspirar al subcampeonato del torneo amistoso, sino para seguir demostrando su alto nivel entre los países de la región

Colombia vs. Argentina - EN

Defensa de Abelardo de la Espriella respondió a críticas por polémico comentario sobre Juan Daniel Oviedo: “No todo es discriminación”

La controversia surgió tras una entrevista en la que el abogado imitó en tono burlesco al exdirector del Dane, lo que provocó varias críticas y cuestionamientos

Defensa de Abelardo de la

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del Clan del Golfo en Ituango, Antioquia: tenía listo el plan para afectar las elecciones

Las Fuerzas Militares y judiciales realizaron la captura durante un operativo en zona rural de la vereda El Amparo, en el que se incautó material explosivo

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del

Abogado de Petro pidió a la fiscal Camargo priorizar el caso Pecci y avanzar frente a denuncias contra Álvaro Leyva: “La Nación la observa”

El pronunciamiento de Alejandro Carranza se registró tras la denuncia penal interpuesta por el periodista Gonzalo Guillén contra el exfiscal delegado Mario Burgos

Abogado de Petro pidió a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del Clan del Golfo en Ituango, Antioquia: tenía listo el plan para afectar las elecciones

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

ENTRETENIMIENTO

La Pestilencia se despide definitivamente

La Pestilencia se despide definitivamente de los escenarios; tendrá un último concierto: esta es la fecha y el valor de la entrada

Valentino Lázaro les pidió perdón a dos participantes en ‘La casa de los famosos Colombia’ y reveló que ya no tiene el mismo gusto por el juego

Melissa Gate señaló a Karina García de haberla menospreciado y reveló que fue manipulada para pelear en ‘La casa de los famosos’

Yina Calderón arremetió contra Juanda Caribe por su participación en 'La casa de los famosos Colombia': "Un charlatán"

Tebi Bernal nominó a Campanita en ‘La casa de los famosos Colombia’: así fue la reacción que tuvo el participante en vivo y en directo

Deportes

Colombia vs. Argentina - EN

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

Tomás Ángel quedó fuera del debut de América en la Copa Sudamericana: el motivo detrás de la decisión

El árbitro Wilmar Roldán tuvo tenso cruce con César Farías, extécnico del Junior de Barranquilla, en el empate del Barcelona de Guayaquil por Libertadores