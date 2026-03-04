Colombia

Gustavo Petro se refirió a la caída de las utilidades de Ecopetrol: “Debe diversificar su actividad”

El primer mandatario considera que el futuro energético del país no pasa por los combustibles fósiles

Guardar
A lo largo de la
A lo largo de la administración Petro. Ecopetrol ha tenido bajo rendimiento y productividad - crédito Presidencia/Colprensa

Ecopetrol, la empresa con mayoría estatal en Colombia, enfrenta un panorama complejo, a puertas de completar su tercer año consecutivo de descenso en utilidades, con una baja proyectada que la situaría en el nivel más bajo desde la pandemia de 2020, reflejando un retroceso sostenido en sus principales indicadores financieros.

La petrolera presentará el 4 de marzo de 2026, en horas de la tarde, los resultados consolidados de ese año y del último trimestre, en medio de expectativas pesimistas de su propia administración.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Las previsiones de Bancolombia y Corficolombiana señalan que Ecopetrol obtendría utilidades cercanas a $9,2 billones en todo 2025, lo que implicaría una caída del 38% respecto a 2024, cuando alcanzó más de $14,9 billones. Bancolombia proyectó una contracción aún mayor y calculó una reducción del 44,7% en las utilidades anuales, comparando los dos años.

Ecopetrol tuvo una caída
Ecopetrol tuvo una caída de sus utilidades por tercer año consecutivo - crédito Europa Press

La tendencia a la baja también se manifiesta con claridad al analizar los resultados trimestrales. Para el último trimestre de 2025, las utilidades se situarían en $1,7 billones según estimaciones del mercado, una disminución del 54,9% frente al mismo periodo en 2024. Bancolombia prevé que esa caída trimestral podría superar el 80%, para ubicarse en apenas $761.000.000.000, una de las cifras más bajas informadas por la compañía en su historia reciente.

El presidente de la República, Gustavo Petro, abordó públicamente la reciente disminución de las utilidades de Ecopetrol, liderada por Ricardo Roa Barragán, y anunció la directriz de que la compañía debe avanzar hacia la diversificación en energías limpias.

El primer mandatario considera que
El primer mandatario considera que el futuro energético del país no pasa por los combustibles fosiles - crédito @petrogustavo/X

En su análisis detalló la relación directa entre el desempeño financiero de la petrolera y el comportamiento del mercado internacional del crudo: “Cada vez que suba el precio internacional del petróleo subirán las utilidades de Ecopetrol; cada vez que baje, bajarán las utilidades. Ecopetrol debe diversificar su actividad hacia las energías limpias”, instruyó en su cuenta de X.

Petro aseguró que salida de Ecopetrol del Permian en Estados Unidos se daría por baja rentabilidad

La administración de Ecopetrol decidió retirarse del yacimiento Permian en Texas, Estados Unidos, tras constatar una inesperada caída en la rentabilidad y un agotamiento acelerado de los recursos, panorama que acentúa la urgencia de buscar escenarios alternativos.

El presidente Gustavo Petro atribuyó la salida a razones estrictamente técnicas y económicas, descartando cualquier motivación política o climática, durante su intervención ante la Unión Sindical Obrera (USO), según informó el medio USO.

El presidente Gustavo Petro aclara que la salida de Ecopetrol de Permian responde a razones económicas y no a factores políticos o climáticos - crédito Presidencia de la República/Facebook

De acuerdo con el mandatario, la decisión responde a una realidad operativa: el método de fracking empleado en Permian originó que los pozos se degraden más rápido de lo previsto, disminuyendo los rendimientos. Petro expuso que este procedimiento, en el que se utiliza agua a presión para extraer los remanentes de hidrocarburos, conduce a una curva de productividad descendente.

Actualmente, la proporción de gas extraído comparado con la de petróleo está en aumento, fenómeno que reduce la rentabilidad, ya que el gas producido en la región es en buena parte quemado por falta de capacidad de aprovechamiento y, por tanto, su valor comercial es prácticamente nulo.

A pesar de que las cifras oficiales agrupan el volumen bajo la denominación de “petróleo equivalente”, sumando gas y líquidos, Petro advirtió que “el gas ahí sale y se quema, como en Venezuela. Su precio es prácticamente cero. Hoy está en dos dólares el millón de BTU, lo cual es muy bajo”.

La infraestructura presente en la zona, específicamente en Texas y Delaware, profundizó la problemática: la imposibilidad de almacenar o comercializar adecuadamente el gas obliga muchas veces a su quema “in situ”, limitando cualquier ganancia potencial para la compañía.

El presidente Petro también cuestionó operaciones financieras llevadas a cabo antes del inicio de su administración, principalmente la adquisición adicional de acciones de Occidental Petroleum (Oxy) por parte de la petrolera nacional. Al respecto, criticó que esta compra, realizada tras la inversión inicial de USD 750 millones, elevó la carga financiera de Ecopetrol sin incrementar proporcionalmente su participación en las utilidades del campo:

“Lo que se encontró es que se agotó. Y entonces, lo que más sale es gas, cada vez sale más gas. El gas no es que no sea rentable, en Colombia lo sería, pero en Estados Unidos no”, enfatizó.

Temas Relacionados

Gustavo PetroEcopetrolEnergias limpiasCrisis ecopetrolCombustibles fosilesMatriz energéticaColombiaUtilidades EcopetrolColombia-Noticias

Más Noticias

Así puede saber si tiene sobrepeso u obesidad, según la explicación de una experta: “Debe medir su índice de masa corporal”

La cantidad de grasa acumulada en el cuerpo puede derivar en distintas afecciones de salud

Así puede saber si tiene

Armando Benedetti respaldó propuesta de Petro de impugnar las mesas de votación el 8 de marzo: “El presidente no está llamando a ‘mamar gallo’”

El ministro del Interior sostuvo que la propuesta está orientada a detectar fallas, mas no busca intervenir en el proceso democrático

Armando Benedetti respaldó propuesta de

Yina Calderón arremetió contra Juanda Caribe por su participación en 'La casa de los famosos Colombia': "Un charlatán"

La empresaria y DJ no se guardó nada al expresar fuertes opiniones sobre el comediante en medio de una transmisión en vivo junto a Juliana Calderón, dejando claro que no confía en el polémico participante del 'reality'

Yina Calderón arremetió contra Juanda

Imer Machado se reunió con Ramón Jesurún y evalúa demandar a quien lo acusa de supuestos cobros de “peajes” en el arbitraje colombiano

El director de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol es acusado de cobrar dinero para designar a algunos árbitros en los partidos del fútbol colombiano

Imer Machado se reunió con

Tribunal de Bogotá frenó traslado de líder de investigaciones contra ‘Papá Pitufo’ y ordenó medidas urgentes de protección ante amenazas y alto riesgo

La decisión busca garantizar la integridad del oficial y de su familia, tras evidenciar omisiones en la evaluación de riesgos por parte de la institución

Tribunal de Bogotá frenó traslado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón arremetió contra Juanda

Yina Calderón arremetió contra Juanda Caribe por su participación en 'La casa de los famosos Colombia': "Un charlatán"

Tebi Bernal nominó a Campanita en ‘La casa de los famosos Colombia’: así fue la reacción que tuvo el participante en vivo y en directo

Johanna Fadul criticó ‘La casa de los famosos Colombia’ y a algunos de los participantes: “No pertenezco a ese lugar en lo absoluto”

Shakibecca fue confundida con Shakira durante el multitudinario show en Ciudad de México: la imitadora de la barranquillera dio su versión

Yeferson Cossio aseguró que una de sus exparejas le hacía brujería: “Yo la confronté a ella”

Deportes

Wilmar Roldán tuvo tenso cruce

Wilmar Roldán tuvo tenso cruce con César Farías, extécnico del Junior de Barranquilla, en el empate del Barcelona de Guayaquil por Libertadores

Imer Machado se reunió con Ramón Jesurún y evalúa demandar a quien lo acusa de supuestos cobros de “peajes” en el arbitraje colombiano

El ciclista colombiano Santiago Buitrago se coronó en importante carrera en Italia: así fue su victoria

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana