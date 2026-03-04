Gobierno Petro dio a conocer un esquema temporal para evitar los riesgos de escasez de diésel ante fallas de Ecopetrol

El Acpm (diésel) es un combustible clave para el transporte de carga en Colombia - crédito Colprensa

Ante el presunto incumplimiento en la entrega de diésel (Acpm) a Nariño a cargo de Ecopetrol S.A., el Ministerio de Minas y Energía puso en marcha un plan temporal de contingencia para garantizar el abastecimiento de este importante combustible en el departamento fronterizo. La decisión se adoptó luego de constatarse la falta de suministro necesario desde la Refinería de Cartagena (Reficar), situación que amenaza la continuidad y regularidad del servicio público de distribución de combustibles líquidos, esenciales para el transporte, la industria y la cotidianidad de los nariñenses.

Por medio de un oficio del 3 de marzo de 2026 y radicado bajo el número 2-2026-006406, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas notificó a los agentes distribuidores mayoristas de combustibles líquidos derivados del petróleo la “activación de contingencia” y la “habilitación temporal de abastecimiento desde Yumbo y/o Cartago para el departamento de Nariño” tal como lo establece el artículo 2 de la Resolución 01853 de 2024.

Dicha medida permitirá “la implementación del transporte terrestre en carrotanques desde las plantas de abastecimiento ubicadas en Yumbo y/o Cartago (Valle del Cauca) hacia el departamento de Nariño, para atender el abastecimiento mientras se normaliza el esquema ordinario previsto en el plan”.

Desde el 1 de marzo de 2026, el precio promedio del Acpm (diésel) en las 13 ciudades principales de Colombia se ubica en promedio de $11.001 por galón - crédito Colprensa

El origen del problema, según lo advierte el ministerio, radica en que “no se efectuó la entrega del volumen de diésel (Acpm) requerido para el abastecimiento del departamento de Nariño por parte de Ecopetrol S.A., a través de la Refinería de Cartagena – Reficar, conforme al esquema logístico definido en el Plan de Abastecimiento y desarrollado en las Resoluciones 00148 y 00208 de 2026”.

A esto se suma el mantenimiento en curso del poliducto Yumbo–Buenaventura a cargo de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., lo que “impide la disponibilidad de producto en la terminal de Buenaventura y, en consecuencia, la ejecución del esquema de cabotaje hacia Tumaco previsto en el plan vigente”. Esta triple coyuntura logística y operativa podría “afectar la atención regular de la demanda departamental” de diésel.

El papel del Ministerio de Minas

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aclaró enfáticamente que “el Ministerio de Minas no está reemplazando a Ecopetrol”. Puntualizó que “adelantamos, como es nuestro deber, un plan de contingencia ante el presunto incumplimiento de la estatal petrolera para garantizar el abastecimiento en el departamento de Nariño”. Así, el Gobierno refuerza que esta es una acción correctiva y temporal mientras se superan las limitaciones logísticas y se restablece el modelo normal de aprovisionamiento.

Se permitirá la implementación del transporte terrestre en carrotanques desde las plantas de abastecimiento ubicadas en Yumbo y/o Cartago - crédito Ministerio de Minas y Energía

Anterior a la medida, el Ministerio de Minas y Energía también abrió un procedimiento administrativo sancionatorio contra Ecopetrol S.A. por el presunto incumplimiento del plan de abastecimiento de diésel en Nariño. Mediante el documento radicado bajo el número 2-2026-006239, dirigido al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, la cartera formuló un pliego de cargos por la posible vulneración de la Resolución 01853 de 2024. El marco regulatorio establece que el abastecimiento de la planta ubicada en la Sociedad Portuaria Regional Tumaco, Pacific Port S.A., debía hacerse mediante entregas en las facilidades portuarias de Cartagena o desde puertos alternos en Bolívar, Atlántico y Magdalena, utilizando buquetanques y/o barcazas.

Las resoluciones emitidas en 2026 (00148 y 00208) incorporaron nuevas disposiciones sobre logística de abastecimiento, incluyendo el punto de incorporación de biocombustible, la marcación del producto en transporte marítimo, el tratamiento operativo del parámetro de lubricidad y la evaluación de los costos logísticos del trayecto entre Cartagena y Tumaco.

Consecuencias de la situación

Al respecto, el ministerio alertó sobre las consecuencias de esta situación al señalar que el presunto incumplimiento “podría configurar una afectación a la continuidad y regularidad en la prestación de un servicio público esencial, con impacto directo sobre el orden económico y social del departamento”.

Ricardo Roa Barragán es el presidente de Ecopetrol - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Dicho riesgo será debidamente analizado en el procedimiento sancionatorio, que se realiza con base en el artículo 32 del Decreto 4299 de 2005 y el Decreto 1073 de 2015, regulaciones que contemplan sanciones como amonestación, multa, suspensión del servicio o cancelación de la autorización para los agentes que infrinjan las disposiciones del servicio público de combustibles.

Notificación a la Dian

Adicionalmente, la Dirección de Hidrocarburos aseguró que notificará a la Dian y a las autoridades de control la activación del nuevo esquema temporal de abastecimiento. El proceso disciplinario seguirá las competencias establecidas en el Decreto 381 de 2012 y evaluará la naturaleza y gravedad de los hechos.

Qué dice Ecopetrol

Ecopetrol respondió a la situación y aseguró que mantiene el suministro de combustibles líquidos en todo el país bajo condiciones de normalidad, pese a los anuncios de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía sobre el abastecimiento en el suroccidente colombiano.

Según la compañía, el despacho desde sus refinerías “se está realizando con total normalidad, no solo por nuestro compromiso con el abastecimiento de combustibles al país, sino en un riguroso acatamiento a la normatividad y regulación aplicables”.

Por medio de un comunicado, la estatal detalló que dispone de los inventarios necesarios para cubrir la demanda de diésel, gasolina motor regular y gasolina extra en las cantidades requeridas para la región del suroccidente. La empresa reportó que, de acuerdo con los volúmenes solicitados por los diferentes agentes, cuenta actualmente con diez días de inventario de diésel, y seis días de gasolina motor regular y extra.

Ecopetrol dice que el despacho de combustible hacia Nariño se hace con normalidad - crédito Ecopetrol

“Actualmente están disponibles y asegurados 330.000 barriles de diésel en puertos alternos para atender la demanda nacional, así como el plan de contingencia activado el día de hoy por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía”, afirmó.

El suministro hacia el departamento de Nariño se efectúa conforme a las alternativas previstas en el Plan de Abastecimiento, indicó. Las autorizaciones para la distribución de producto importado a mayoristas se desarrollan siguiendo los lineamientos del Ministerio de Minas y Energía. La petrolera estatal reiteró que sus operaciones cumplen a cabalidad con la normatividad legal, regulatoria, ambiental y contractual vigente, incluyendo la Resolución 01852 de 2024 y los parámetros de calidad fijados en la Resolución 40444 de 2023, expedidas por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Invitación a la Dirección de Hidrocarburos

La empresa invitó a la Dirección de Hidrocarburos a “explorar alternativas con factibilidad de implementación a través del Plan de Abastecimiento del Departamento de Nariño, como lo es la autorización para movilizar producto mediante carrotanques a la planta de abastecimiento ubicada en Tumaco”. Ecopetrol reiteró que, ante cualquier alerta por parte de mayoristas que distribuyen gasolina importada y diésel nacional desde la terminal de Tumaco, “explorará alternativas, dentro de la normatividad aplicable, que permitan la entrega de volúmenes adicionales”.

Y concluyó que, en caso de ser notificada del procedimiento administrativo anunciado por la autoridad el 2 de marzo, ejercerá su defensa conforme al régimen legal y regulatorio. La compañía insistió en su “compromiso con el suministro y abastecimiento de combustibles en el país”.