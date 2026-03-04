Colombia

El sueño mundialista ahora tiene precio de lujo: ver a Colombia en 2026 ya cuesta hasta 65 veces más que la boleta original

Lo que prometía ser una fiesta deportiva terminó marcado por cifras astronómicas que tienen a los hinchas haciendo cuentas y replanteando el viaje

El costo de las boletas
El costo de las boletas para ver a la selección Colombia en el mundial 2026 sube hasta 65 veces en el mercado secundario - crédito Cristian Álvarez/Colprensa

Faltan menos de 99 días para que ruede el balón en el Mundial 2026 y, mientras la ilusión deportiva crece en Colombia, el bolsillo de los hinchas enfrenta una realidad mucho más dura. Conseguir una boleta para ver a la selección se convirtió en una carrera contrarreloj marcada por cifras que sorprenden incluso a los más optimistas.

El fenómeno no es nuevo en grandes torneos, pero esta vez las dimensiones llaman la atención. La copa se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y el interés global disparó las solicitudes desde el primer día. De acuerdo con la FIFA, solo en las primeras 24 horas de venta oficial se registraron más de cinco millones de pedidos.

La venta oficial de boletas
La venta oficial de boletas para el mundial 2026 superó los cinco millones de solicitudes en solo 24 horas, según la FIFA - crédito FIFA

En ese contexto, el partido entre Colombia y Portugal se convirtió en el más codiciado por los aficionados. La expectativa por ver a la Tricolor frente a una potencia europea elevó la presión sobre el sistema de venta autorizado, que rápidamente se quedó corto frente a la demanda.

Los precios oficiales partían desde aproximadamente 150 dólares. Sin embargo, la historia cambió cuando las entradas comenzaron a agotarse. Con una oferta limitada y miles de hinchas aún buscando cupo, el mercado secundario tomó fuerza. Plataformas no oficiales empezaron a ofrecer boletos a valores que multiplican, y en algunos casos pulverizan, el precio inicial.

Hoy, una entrada puede costar hasta 13 veces más que su valor original y, en situaciones extremas, llegar a 65 veces esa cifra. En categoría 1, la más cercana al campo, los precios en reventa van desde 3.011 hasta 78.563 dólares, dependiendo de la dinámica de oferta y demanda. En categoría 2, los valores oscilan entre 2.841 y 3.587 dólares. Mientras tanto, las categorías 3 y 4 tradicionalmente las más asequibles, se mueven entre 2.059 y 6.433 dólares.

El partido entre Colombia y
El partido entre Colombia y Portugal es el más demandado y registra los precios más altos en reventa de entradas - crédito Reuters

El impacto no se limita al duelo frente a Portugal. El partido inaugural de Colombia ante Uzbekistán también registra incrementos significativos. En categoría 1, las entradas se ofrecen desde 602 hasta casi 9.000 dólares. Para categorías 2 y 3, el promedio ronda los 1.014 dólares, y en categoría 4 los precios van desde 921 hasta 2.740 dólares.

Ese compromiso se jugará en el histórico Estadio Azteca, en Ciudad de México, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. Allí, la expectativa por el debut cafetero ha impulsado la especulación en la reventa.

Algo similar ocurre con el encuentro frente al ganador del repechaje, que saldrá del cruce entre República Democrática del Congo, Nueva Caledonia y Jamaica. Para ese partido, las boletas de categoría 1 se encuentran entre 1.157 y 3.782 dólares. En categoría 2, los precios van de 922 a 2.275 dólares, mientras que en categorías 3 y 4 el promedio se sitúa alrededor de 1.056 dólares.

Las entradas originales partían desde
Las entradas originales partían desde 150 dólares, pero en plataformas no oficiales pueden encontrarse hasta por 78.563 dólares en categoría 1 - crédito Dado Ruvic/REUTERS

Este segundo juego tendrá como sede el Estadio de Chivas, en Guadalajara. Aunque no se trata del duelo más mediático del grupo, la tendencia alcista confirma que el fenómeno va más allá de un solo rival.

A medida que se acerca la fecha inaugural, la combinación de alta demanda y disponibilidad restringida consolida al mercado secundario como el principal motor del encarecimiento. Para muchos aficionados colombianos, asistir al mundial ya no depende solo de la planificación del viaje, sino de la capacidad de asumir costos que alcanzan niveles históricos y que generan críticas hacia la FIFA.

La ilusión de ver a la selección en una cita orbital permanece intacta. No obstante, entre cifras que escalan y plataformas de reventa que capitalizan la expectativa, el sueño mundialista tiene hoy un precio que pocos estaban preparados para pagar.

