Congelan código fuente de softwares electorales para garantizar seguridad y transparencia en elecciones del 8 de marzo

El proceso incluyó la participación de organismos de control, auditores y misiones de observación nacionales e internacionales, quienes verificaron el resguardo físico y digital de los sistemas informáticos que se usarán en la jornada electoral

El congelamiento del código fuente
El congelamiento del código fuente se realizó bajo estricta vigilancia para preservar la integridad de los sistemas electorales. - crédito Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil realizó el congelamiento del código fuente de los softwares de preconteo, escrutinio, digitalización del formulario E-14 y consolidación de resultados electorales que se utilizarán en las elecciones de Congreso de la República y consultas presidenciales del próximo 8 de marzo.

El procedimiento se efectuó bajo estricta vigilancia de entidades nacionales e internacionales, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la transparencia en el proceso electoral.

El proceso contó con la presencia de representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, auditores de sistemas de organizaciones políticas, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la auditoría externa internacional IIDH/CAPEL y la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia). Estas entidades participaron en el procedimiento de entrega, registro y custodia de los softwares que serán utilizados el día de los comicios.

La Registraduría Nacional coordinó el
La Registraduría Nacional coordinó el resguardo y protección de los programas que procesarán los resultados de la elección. - crédito Reuters/Luis Jaime Acosta

Etapas del procedimiento tecnológico

La Registraduría detalló que el procedimiento incluyó varias etapas para garantizar la integridad de los sistemas. Primero, se realizó la identificación de los servidores donde estaban alojados los códigos fuente y ejecutables de cada plataforma. Luego, se generó una copia de los códigos fuente y ejecutables en un medio magnético.

A continuación, se procedió al registro del código hash de cada elemento del código fuente y ejecutable, lo que permite verificar la autenticidad de los archivos en cualquier momento. Estos archivos se comprimieron y protegieron con una contraseña de 24 caracteres, formada de manera conjunta por la Registraduría, la UT ILE 2026, dos auditores acreditados de agrupaciones políticas y la Procuraduría General de la Nación.

Custodia física y resguardo de la información

Finalizada la compresión de los archivos, el medio magnético con las copias y los códigos hash fue embalado en sobres de seguridad y colocado en cajas especialmente diseñadas para resguardo de información. El traslado y almacenamiento se realizó con acompañamiento de la Procuraduría hasta una bodega de almacenamiento de información, donde permanecerán bajo custodia hasta el día de la elección.

Los softwares de preconteo y
Los softwares de preconteo y escrutinio fueron copiados, protegidos y custodiados en medios seguros hasta el día de los comicios. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Verificación pública y garantía de integridad

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, subrayó que “el próximo domingo, a las 4 de la tarde, cuando se pongan en funcionamiento los softwares de preconteo, escrutinio y consolidación de los resultados electorales, se verificará que los códigos hash se mantienen y con esto hay absoluta claridad y certeza de que no se ha modificado ninguno de esos sistemas de información antes de iniciar el proceso”.

Transparencia y confianza en el proceso

La Registraduría indicó que este procedimiento constituye una medida adicional de transparencia para garantizar la fiabilidad y seguridad de los sistemas informáticos que respaldan el proceso electoral. El congelamiento del código fuente, la protección mediante contraseña compartida y la presencia de auditores y observadores de distintas instituciones buscan asegurar que los programas permanezcan inalterados hasta el inicio oficial del escrutinio.

Software involucrado en el congelamiento

El procedimiento incluyó los softwares de preconteo y escrutinio, así como los sistemas de digitalización del formulario E-14 y de consolidación y divulgación nacional de resultados. Todos estos componentes son esenciales para el procesamiento y publicación de los datos electorales.

Proceso detallado de la contraseña

La contraseña utilizada para proteger los archivos comprimidos se compuso de 24 caracteres, distribuidos de la siguiente forma: seis aportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, seis por la UT ILE 2026, seis por dos auditores acreditados de agrupaciones políticas y seis por la Procuraduría General de la Nación. Esta metodología garantiza que ningún actor pueda acceder de forma unilateral a los archivos protegidos.

Participación de la MOE y organismos internacionales

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la OEA y la MOE acompañaron todo el proceso, verificando cada paso y registrando la custodia de los soportes digitales. La auditoría externa internacional IIDH/CAPEL también estuvo presente, aportando su experiencia en la supervisión de procesos electorales en la región.

La MOE y otras misiones
La MOE y otras misiones internacionales participaron en la supervisión del proceso para reforzar la transparencia electoral. - crédito Colprensa

Seguridad informática y fortalecimiento institucional

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, el congelamiento del código fuente y la custodia del material informático representan una garantía de que los sistemas de información no serán modificados ni alterados antes ni durante el proceso electoral. Esta acción se suma a los controles implementados para reforzar la confianza en la integridad de los comicios y la publicación de resultados.

