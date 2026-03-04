Bogotá se alista para una semana de marchas por el 8M: estos serán los puntos de encuentro y las actividades programadas

Distintos colectivos y organizaciones sociales convocan marchas y plantones por el 8M en Bogotá durante la semana del 2 al 8 de marzo de 2026 - crédito María José González/EFE

Las calles de la capital volverán a ser escenario de consignas, pancartas y encuentros colectivos durante los primeros días de marzo. En la antesala del 8M, distintos colectivos y organizaciones sociales convocaron plantones y marchas que se extenderán entre el 2 y el 8 de marzo de 2026, con recorridos que atravesarán varios puntos estratégicos de la ciudad.

La agenda oficial, divulgada por la alcaldía, anticipa una semana de alta movilización ciudadana. Las autoridades recomiendan a quienes transitan a diario por zonas como Santa Fe, La Candelaria, Suba, Usaquén, Barrios Unidos y Teusaquillo planear sus trayectos con tiempo, pues podrían registrarse cierres parciales y ajustes en rutas de transporte público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La agenda oficial de movilizaciones en Bogotá prevé recorridos por Santa Fe, La Candelaria, Suba, Usaquén, Barrios Unidos y Teusaquillo, según la Alcaldía - crédito Camila Díaz/Colprensa

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es el eje de estas convocatorias. La fecha fue reconocida oficialmente por las Naciones Unidas en 1977 como una jornada de reivindicación de derechos laborales y de igualdad de género. En Bogotá, además, se consolidó como una de las movilizaciones sociales más numerosas del año. Según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, en los últimos años miles de personas salieron a las calles para sumarse a las actividades del 8M.

El primer encuentro programado fue el lunes 2 de marzo. A las 5:00 p. m., la plazoleta de Usaquén fue el punto de concentración del plantón denominado Por la vida de las mujeres. De acuerdo con la información oficial, la actividad buscó visibilizar demandas relacionadas con la protección de la vida, la integridad y los derechos de las mujeres. Este espacio abrirá la semana de manifestaciones y marcará el inicio de los actos conmemorativos.

La jornada más temprana tendrá lugar el viernes 6 de marzo. Desde las 6:00 a. m., en la calle 72 con avenida Caracas, en la localidad de Barrios Unidos, se desarrollará el Plantón por el respeto a nuestros derechos. Por tratarse de un corredor vial clave y cercano a estaciones de TransMilenio, la Secretaría Distrital de Gobierno advirtió que podrían presentarse afectaciones en el flujo vehicular y en la operación del sistema.

Para esta concentración, el distrito anunció acompañamiento de gestores de convivencia. El objetivo, según explicó la administración, es garantizar el derecho a la protesta y, al mismo tiempo, evitar bloqueos prolongados que alteren de forma significativa la movilidad de quienes se desplazan por el sector.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se consolida como una de las movilizaciones sociales más numerosas del año en la capital - crédito Ministerio del Trabajo

Un día después, el sábado 7 de marzo, se realizará la Marcha 8M Movilización abolicionista. La cita es a la 1:00 p. m. y el recorrido está previsto desde el Concejo de Bogotá hasta el Congreso de la República. Esta movilización hace parte de las actividades previas al 8 de marzo y se suma a las expresiones ciudadanas que cada año toman el centro político de la ciudad para exigir avances en materia de derechos y equidad.

Finalmente, el domingo 8 de marzo se llevará a cabo la Marcha Día Internacional de la Mujer Trabajadora: movilización y protesta en cada territorio. Aunque al cierre de la agenda oficial no se habían confirmado la hora ni los puntos exactos de concentración, se prevé que las actividades se desarrollen en varias localidades, como ocurrió en años anteriores.

La Secretaría Distrital de Gobierno insistió en el llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de los canales oficiales y organizar sus desplazamientos con antelación. La recomendación es especialmente relevante para quienes deban movilizarse por el centro ampliado y por corredores troncales del sistema de transporte.

La Secretaría Distrital de Gobierno recomienda a los ciudadanos mantenerse informados y planear desplazamientos debido a cierres parciales por movilizaciones del 8M - crédito Colprensa

Más allá de los impactos logísticos, la semana estará atravesada por un mensaje de memoria y reivindicación. Las movilizaciones del 8M no solo convocan a organizaciones feministas, también a estudiantes, trabajadoras, sindicatos y colectivos ciudadanos que encuentran en esta fecha un espacio para visibilizar demandas históricas.

Con una agenda que combina plantones tempranos, marchas en el corazón político de la capital y concentraciones en distintos barrios, Bogotá se prepara para varios días de movilización. La ciudad, como cada año, deberá equilibrar el ejercicio del derecho a la protesta con la dinámica cotidiana de millones de personas que comparten las mismas calles.