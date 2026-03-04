Así reaccionaron políticos petristas a decisión del CNE de aprobar la fusión de Colombia Humana y el Pacto Histórico: “Mejor tarde que nunca”

Gustavo Bolívar, Isabel Zuleta y David Racero se pronunciaron por decisión del CNE con la fusión de los partidos políticos - crédito Carlos Ortega/EFE-Mariano Vimos/Colprensa-Colprensa/Montaje Infobae

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia aprobó la fusión de Colombia Humana con el Pacto Histórico, decisión que representa un cambio significativo en el panorama político nacional.

Tras varios meses de trámites y obstáculos legales, la integración de ambas fuerzas políticas fue confirmada oficialmente, consolidando al Pacto Histórico como el partido con mayor representación en el país.

Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), manifestó su satisfacción en redes sociales: “Celebro la decisión del CNE de permitir la fusión de Colombia Humana con el Pacto Histórico. Ahora somos el partido más grande de Colombia”.

Bolívar enumeró las tareas que considera esenciales para la nueva etapa, entre ellas, cohesionar las bases, impulsar el proceso de afiliación, establecer normas claras para la democracia interna y definir un código de ética que excluya prácticas corruptas.

Gustavo Bolívar celebró fusión de Colombia Humana y Pacto Histórico y planteó agenda para el nuevo partido - crédito @GustavoBolivar/X

“Definir las reglas de la democracia interna y adoptar un código de ética serio que impida la llegada y permanencia de corruptos y politiqueros”, señaló.

Isabel Zuleta, senadora y también integrante del Pacto Histórico, destacó el logro tras una prolongada espera y situaciones que, según su opinión, buscaron dificultar el proceso.

“Mejor tarde que nunca: el CNE aprueba la fusión de Colombia Humana al Pacto Histórico”, expresó en su cuenta de X. Para Zuleta, la resolución del tribunal electoral pone fin a meses de incertidumbre y enredos jurídicos.

“Después de meses de dilaciones para sembrar incertidumbre y provocar enredos jurídicos, se logró lo que siempre defendimos: la unidad de los sectores alternativos, en las calles y en la movilización, ahora tiene una sola personería jurídica”, apuntó.

Isabel Zuleta celebró aprobación de la fusión entre Colombia Humana y Pacto Histórico tras meses de incertidumbre - crédito @ISAZULETA/X

La senadora subrayó que la consolidación del partido único otorga mayor respaldo al Gobierno del Cambio y permite profundizar reformas impulsadas desde la administración actual. Zuleta también reconoció el esfuerzo de la militancia durante la espera.

“Con esta demora la militancia de la Colombia Humana y sus líderes políticos sufrimos, esta noticia es sobre todo para ellos y ellas que han sostenido el proceso a pesar de los ataques”, afirmó.

David Racero, representante a la Cámara del Pacto Histórico, celebró el desenlace del proceso de integración. “Por fin se dio la fusión definitiva del Pacto”, escribió. Racero relató que el trámite se prolongó más de ocho meses y que, a pesar de cumplir con todos los requisitos, enfrentaron decisiones cambiantes por parte del CNE.

“El CNE cambió decisiones que en el pasado había tomado con otros partidos para intentar frenar nuestra fusión. Pero cumplimos en derecho. Y la ley nos facultaba para fusionarnos”, precisó Racero.

David Racero destacó la fusión definitiva del Pacto Histórico tras ocho meses de trámites - crédito @DavidRacero/X

Por su parte, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, celebró la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que avala la fusión de Colombia Humana en el Pacto Histórico.

“Era nuestro derecho a asociarnos, nuestro derecho a ser un partido unitario”, expresó la congresista, quien calificó el proceso como una conquista tras una campaña marcada por obstáculos legales y amenazas.

Según Carrascal, la coalición enfrentó demandas, revocatorias de listas y cambios de última hora en la publicidad electoral. “No pudimos competir en igualdad de condiciones”, afirmó la dirigente, quien detalló la exclusión de Iván Cepeda de la consulta prevista para el 8 de marzo.

Mafe Carrascal celebró el respaldo del CNE a la unidad de la izquierda en Colombia - crédito @MafeCarrascal/X

El CNE autorizó la integración de listas, validando la intención de unidad manifestada desde 2023 por el movimiento fundado por Gustavo Petro.

“Han tratado de instalar narrativas mentirosas sobre nuestra financiación”, denunció la representante, quien rechazó acusaciones sobre doble militancia y defendió la legitimidad del proyecto. “La Colombia Humana fundó al Pacto Histórico”, subrayó Carrascal, al invitar a la ciudadanía a participar en la consulta del 8 de marzo.

La decisión del CNE representa un respaldo institucional al bloque político, que busca consolidarse como la principal fuerza de izquierda en Colombia. “Me siento muy feliz y muy orgullosa”, concluyó la congresista, destacando la relevancia de la resolución para el futuro electoral del país.