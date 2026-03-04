Activista explicó por qué las declaraciones de De la Espriella contra Oviedo son homofóbicas: “Presenta la homosexualidad como algo defectuoso”

La conversación se enfoca en la importancia de que aspirantes a la Presidencia comprendan las implicaciones de sus palabras y en que la protección de la igualdad sea un principio irrenunciable en el debate democrático - crédito @LauraCVargas96 / X

En un diálogo en el canal de Youtube RichyTV, el aspirante presidencial Abelardo de La Espriella imitó la voz de Juan Daniel Oviedo, quien también es candidato presidencial, y afirmó: “No, pues a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose una media”. Luego, agregó: “Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, está jodido que lo arregle”.

La equiparación entre una preferencia menor y la presunta referencia a la orientación sexual de Oviedo causó indignación en algunos sectores sociales.

El comentario de Abelardo de la Espriella fue calificado por varios como discriminatorio “al ridiculizar la orientación sexual de Juan Daniel Oviedo y presentarlo como un defecto, comparándolo con una preferencia trivial”, según usuarios en redes sociales.

Acusaciones de homofobia y análisis legal

Para Laura Camila Vargas, periodista política, internacionalista y activista, “esto sí es homofobia y vamos a explicarlo con plastilina porque los abelardistas lo quieren hacer pasar como un gesto inocente”.

La polémica surgió después de la imitación en público, pues se consideró que no se trató solo de una broma, sino de un mensaje que pone en duda el reconocimiento igualitario hacia personas LGBTI en la esfera política - crédito @JDOviedoAr / X / Miguel López / AP Foto / captura de pantalla @LauraCVargas96 / X

La mujer aseguró que no sólo se trató de una imitación, sino de una declaración con impacto: “El problema no es solo que imite la voz de Juan Daniel Oviedo, el problema es lo que dice: ‘Lo mío se resuelve’. Lo que no me gusta de Juan Daniel está jodido, que lo arregle.’ No somos tontos. Abelardo se refiere a la orientación sexual de Oviedo y lo que hace es establecer una comparación”.

Vargas expuso: “Usar o no usar medias sería algo que se puede corregir, pero la orientación sexual de Oviedo sería un problema permanente. Ese contraste presenta la homosexualidad como algo negativo o defectuoso, no como una característica legítima de la identidad de una persona”.

Según la activista, la imitación de la voz acentuó la ridiculización y la deslegitimación pública.

Aclaró que estos comentarios no pueden entenderse como inofensivos, ya que “reviven un marco cultural muy viejo, la idea de que la homosexualidad es una desviación, un error moral o algo que debería corregirse”.

Resaltó el riesgo de que este discurso venga de “alguien que quiere llegar a la presidencia de Colombia”, en un país donde “la Constitución colombiana y la jurisprudencia de la Corte Constitucional... son claras. La orientación sexual está protegida contra la discriminación y las personas LGBTI tienen igualdad de derechos”.

El protagonista de la polémica no dudó en responder - crédito JDOviedo Ar / X

Vargas advirtió sobre el impacto de estos discursos en el debate democrático, especialmente por parte de quienes buscan liderar un país tan diverso como Colombia. Indicó: “Aquí habitan cientos de miles de ciudadanos Lgbti. Esas poblaciones diversas siguen enfrentando múltiples formas de violencia y discriminación”. Para la periodista, es fundamental que un presidente “reconozca esa realidad y garantice sus derechos, no sugerir que su identidad es algo jodido de arreglar”.

Consideró que la postura de Abelardo de la Espriella responde a “intentar conseguir respaldo entre los sectores más conservadores con homofobia abierta”. Subrayó: “Un aspirante presidencial debería representar ese estándar democrático, no burlarse de él. Lo que dijo Abelardo revela lo que es su visión de país”.

La manera en que un futuro mandatario comprenda y respete la diversidad definirá el rumbo democrático colombiano. Si las autoridades consideran que algunos ciudadanos valen menos por su identidad u orientación, la legitimidad de esa representación queda profundamente cuestionada, finalizó explicando la activista.

El senador David Luna respalda a Juan Daniel Oviedo tras polémica en redes sociales

David Luna manifestó su apoyo a Juan Daniel Oviedo tras un comentario de Abelardo de la Espriella que generó controversia

El abogado y candidato presidencial imitó el acento de Oviedo y lanzó la frase: “No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”, lo que motivó críticas por parte de quienes consideraron el comentario discriminatorio, ya que Oviedo ha manifestado públicamente su orientación sexual.

La reacción de David Luna incluía la pregunta: “¿En pleno siglo 21 y todavía con trazos de homofobia? Ay, Dios. Toda mi solidaridad con Juan Daniel Oviedo, todo mi apoyo”, que difundió a través de un video en redes sociales, según informó Infobae.

El episodio motivó respuestas de sectores políticos de Colombia y la frase de De la Espriella circuló ampliamente por redes sociales, alimentando la polémica.