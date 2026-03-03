Yuli Ruiz le dio cátedra a Alejandro Estrada sobre su comportamiento en ‘La casa de los famosos’: el actor pidió perdón

Yuli Ruiz enfrenta a Alejandro Estrada por sus posturas en La casa de los famosos Colombia y desata sinceridad total - crédito cortesía RCN

Una conversación extensa, directa y sin rodeos se vivió dentro de La casa de los famosos Colombia, cuando Yuli Ruiz decidió encarar a Alejandro Estrada por su comportamiento dentro del juego, especialmente por las confrontaciones que ha protagonizado con otros participantes al defender de manera reiterada a Alexa Torrex.

El diálogo, que quedó registrado en cámaras, dejó al descubierto tensiones acumuladas, reproches claros y un evidente arrepentimiento por parte del actor.

La charla inició cuando Alejandro intentó explicar por qué se había involucrado en discusiones que no eran directamente suyas: “La veo como la hija, como la hermanita chiquita…”, afirmó, refiriéndose a Alexa, pero la respuesta de Yuli fue inmediata y marcó el tono de todo el intercambio que tuvieron después: “No, bebé, tú tienes que bajarte de ese bus, actualízate. Con todo el respeto te lo digo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lejos de detenerse ahí, Yuli profundizó en su preocupación por la forma en la que Alejandro estaba jugando y cómo eso podía afectarlo dentro del reality.

El fuerte mensaje de Yuli Ruiz a Alejandro Estrada: “No puedes cargar con cruces ajenas” en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

“Pero no importa, bebé. No, yo no quiero que tú pierdas tu norte, ni yo tampoco lo puedo perder, bebé. Y quiero que te pongas en posición de juego. Y si tú eres tan inteligente, tú aquí no viniste a hacer el papá de nadie.Y te lo digo con todo el respeto”, le dijo, de manera firme la modelo paisa.

Alejandro, visiblemente afectado por el llamado de atención, reconoció que algo no estaba bien: “No, pero… por eso me siento mal”, respondió, mientras insistió en que su intención era hacerle ver a ella lo que había llegado a sentir después de los acontecimientos polémicos que ha protagonizado en el programa.

Fue así como uno de los momentos más críticos de la conversación giró en torno a un episodio ocurrido durante el último posicionamiento, cuando Alejandro terminó involucrándose en una acción que, según Yuli, no le correspondía.

“Perdóneme que se lo diga, pero se lo tengo que decir. El tema del huevo…”, introdujo ella. Alejandro respondió de inmediato: “Yo le dije a Alexa que no estaba de acuerdo”, pues el actor terminó entregándole un huevo a Torrex en la gala principal porque ella le pidió que se lo llevara para sacárselo a sus compañeros en medio de las réplicas y usarlo como método de defensa.

Alejandro Estrada admite su error tras polémica con Alexa Torrex y la conversación que tuvo con Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia - crédito @lacasadeloslaganosos2.0/tiktok

Sin embargo, Yuli fue clara en su inconformidad: “Eso se vio horrible, bebé, no me pareció. Si ella quiere algo para su posicionamiento, así sea mío, bebé, yo me encargo de cogerlo, no he de decir: ‘Alejo, tráigamelo’. Es que tú quién eres para yo mandarte de esa manera. Un hombre, un hombre metiéndose, entre comillas, en un problema de niñas. Eso se ve mal, a mi perspectiva”.

El actor aceptó el señalamiento: “No, yo sé. De eso le hablé a ella porque yo me sentí mal”. Incluso fue más allá y asumió su responsabilidad: “No, la cagué. Desde ahí yo ya venía mal”.

Yuli continuó explicando por qué la situación le generó incomodidad: “Yo le vi a usted algo ahí envuelto. Tú no me quisiste decir. Tampoco te presioné para que me contaras”. Alejandro explicó cómo vivió el momento: “Yo, yo dije: ‘Se lo voy a subir y se lo pongo en la tablita’… y no sé, al final no se hizo así”.

Al darse cuenta de que se trataba de una acción para el posicionamiento de Alexa y que estaba utilizando la relación de amistad y protección que tiene Estrada con ella, Yuli fue tajante y expresó lo que pensaba, esperando que el actor tomara conciencia de ello.

Yuli Ruiz le hizo fuerte reclamo a Alejandro Estrada - crédito cortesía RCN

“Cuando yo veo que era algo que era para el posicionamiento de Alexa, yo independientemente de lo que sea, yo sí pensé: ‘¿pero por qué? ¿Qué necesidad? Que lo cargue ella. O sea, mío, yo lo voy a cargar’”, le expresó Yuli a Alejandro.

El reclamo subió de tono cuando Yuli le hizo ver el impacto que su comportamiento estaba teniendo en el juego: “Indirectamente, te estás echando toda la casa a tus costillas por culpa de Alexa. Somos un equipo, pero yo en lo personal no abusaría de ti de esa manera. Cero. No, así tú seas mi pareja en el reality, cero”.

También hubo espacio para hablar de otro momento incómodo, relacionado con la despedida de Campanita ese mismo día, ya que en medio de la tensión que se generó en medio de la jornada, Estrada tuvo una acción que no fue del agrado de Ruiz.

“Otra cosa que no me gustó, bebé, fue como me hablaste cuando yo me estaba despidiendo de Campanita. No me gustó, bebé… yo me sentí muy incómoda, la verdad”, expresó Yuli. Alejandro admitió su reacción emocional: “Me dio mucha rabia eso”.

Las lecciones de sinceridad que dejó Yuli Ruiz a Alejandro Estrada - crédito cortesía RCN

La conversación cerró con una advertencia clara por parte de Yuli Ruiz, que resumió su postura dentro del juego: “No, bebé, tú no puedes cargar con cruces ajenas. Eso le pertenece a Alexa” y Alejandro, por su parte, reconoció que debía replantear su actitud: “Por eso… es como… no estoy tapándolo. Es a ti a la que no debo, digamos, hablarte así. Está claro”, mientras aseguraba que debía soltar las situaciones negativas del pasado.