Salario mínimo de 2026: cifras de desempleo confirman que “las apariencias engañan” y que habría problemas para conseguir trabajo

El desempleo en Colombia cayó a su nivel más bajo para un mes de enero desde 2001, con una tasa de 10,9% al inicio de 2026, según reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). No obstante, las cifras no serían del todo positivas debido a una menor participación en la fuerza laboral y una desaceleración en la generación de empleo, de acuerdo con entidades como Bancolombia y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif). Esto, pese a que la cifra supone 0,78 puntos porcentuales menos que la registrada doce meses antes.

Ambas instituciones aseguran que, si bien la caída del desempleo es significativa, el resultado se debe en gran parte a una reducción de la participación en el mercado laboral y a un menor dinamismo en la creación de empleos formales. El crecimiento del empleo, en su mayoría, se concentró en el sector público y en ciertas actividades profesionales y manufactureras. Las dos señalan que la informalidad permanece alta, que sectores como comercio y servicios presentan retrocesos y que el aumento del salario mínimo (23,7%) podría convertirse en un obstáculo para la generación de empleo formal en los meses siguientes.

Por un lado, en las 13 principales áreas metropolitanas de Colombia, la tasa de desempleo para enero alcanzó un mínimo histórico para ese mes, al situarse en 10,6%. La cifra representa una disminución de 0,5 puntos porcentuales (pp) respecto a enero de 2025. Por otro lado, la informalidad laboral fue del 55%, frente al 56,1% registrado un año atrás, lo que refleja una mejora, aunque persiste un alto nivel de trabajadores en condiciones informales.

Se resalta que la creación neta de empleo totalizó 324.000 nuevos puestos en enero de 2026, un descenso considerable frente a los 878.000 empleos que se generaron en el mismo mes de 2025, de acuerdo con los datos de ambas entidades. El sector público, actividades profesionales, administrativas y la manufactura aportaron en conjunto 461.000 ocupados adicionales. En contraste, áreas como comercio, alojamiento, servicios públicos y entretenimiento mostraron caídas, lastrando el saldo neto.

De igual manera, se resaltó que el empleo formal creció en 404.000 puestos, mientras que los empleos informales se redujeron en 80.000 respecto a enero de 2025, según Bancolombia. La entidad advierte que “el fuerte incremento del salario mínimo para 2026 podría deteriorar el mercado laboral al generar desincentivos a la contratación formal”. No obstante, apuntó que “este efecto sería parcialmente compensado por la mayor contratación pública”.

La proyección del banco apunta a una tasa urbana de desempleo de 9,0% al cierre de 2026, sostenida por la contratación estatal y la tendencia hacia la formalización.

Fortalezas, advertencias y proyecciones

Bancolombia sostiene que “los resultados de desempleo con los que inicia el año siguen reflejando el buen desempeño de la ocupación, sostenido por la creación de empleo en el sector público, en línea con la dinámica de la economía, aunque con informalidad persistente”.

El análisis de la entidad resalta que, si bien las cifras muestran un descenso notable del desempleo, la baja en la participación laboral puede limitar los ingresos de los hogares y condicionar el bienestar futuro. Destacó la importancia de monitorear cómo los cambios en las reglas laborales, especialmente el salario mínimo, y la evolución de los distintos sectores productivos pueden incidir en la estructura del empleo.

Alertas sobre participación y recomposición de empleo

Anif catalogó como positivo el descenso del desempleo a 10,9% en enero de 2026, una reducción de 0,8 pp frente a 2025, pero enfatizó que esto responde a una disminución en la Tasa General de Participación (TGP) de 0,52 puntos y a la estabilidad de la tasa de ocupación.

Según un informe denominado “Las apariencias engañan: resultados de empleo para enero 2026“, los resultados para enero, en su serie original, indican una Tasa de Desocupación (TD) del 10,9%, 0,8 pp inferior a la registrada en el mismo mes de 2025 (11,6%).

La institución remarcó que la contracción en la participación laboral tiene efectos que “limitan el nivel de ingreso de los hogares y comprometen los aportes a seguridad social. Además, amenaza el pleno uso de los factores de producción que terminan por limitar la capacidad productiva del país, sobre todo ante la creciente demanda interna”. Advirtió sobre la tendencia decreciente en la creación de nuevos empleos a comienzos del año y sobre una transformación en el tipo de ocupaciones disponibles.

Teniendo en cuenta que en 2025 se crearon 878.000 empleos en enero, mientras que en 2026 la cifra bajó a 324.000, Anif expuso que "el impacto sobre los empleadores particulares fue agudo: pasaron de 422.000 empleadores en enero de 2025 a apenas 1.700 en enero de 2026, una reducción vinculada a la subida del salario mínimo".

“La situación no parece ser favorable para obreros ni trabajadores particulares, grupo para el cual el salario mínimo es ampliamente vinculante, pues su participación, que consistía en cerca del 50% de los empleos creados el año anterior, se redujo a 5,2% en 2026”, añadió el centro de pensamiento.

El informe también señala la recomposición del mercado laboral, con un mayor peso de trabajadores por cuenta propia y empleadores, colectivos que con normalidad enfrentan condiciones de informalidad. Anif identificó que el salario mínimo funciona como una barrera para la formalización, lo que dificulta la creación de empleo formal y favorece cambios en la estructura de ocupaciones.