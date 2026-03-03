Reconocida presentadora, periodista y abogada afirma que la virgen María la salvó luego de que los médicos le dieran 30 días de vida

Las vivencias espirituales guiaron decisiones durante enfermedades graves, crisis familiares y reconexiones emocionales, convirtiéndose en una fuente constante de fortaleza y sentido para superar la adversidad - crédito captura de pantalla Historias Paranormales con Esteban cRUZ / Youtube

Zahira Benavides relató cómo sus experiencias con la virgen de la Consolación de Táriba y la virgen de Fátima transformaron su vida, brindándole fe y fortaleza en los momentos más difíciles, según su testimonio.

La periodista y abogada venezolana narró sus experiencias oníricas en diálogo con el antropólogo, periodista e investigador paranormal Esteban Cruz, en el pódcast Historias Paranormales, que marcaron un cambio en su salud, relaciones y perspectiva espiritual, aspectos que hoy comparte como eje de su historias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cuando tenía 19 años, cuenta ella, enfrentó un diagnóstico grave por bulimia y anorexia. Recuerda en el pódcast que: “Nos sentamos frente a la imagen de la virgen de la Consolación de Táriba… yo la miro y yo siento que ella me ve”.

Durante aquel periodo, la situación familiar era tensa y se negó a ser hospitalizada. Su madre, devota de la virgen, la llevó a la iglesia de su ciudad natal para rezar. Benavides relata: “La virgen me está mirando. La virgen me está haciendo como una cara de rostro amable”.

El relato de Zahira Benavides muestra cómo las experiencias místicas y la devoción mariana pueden convertirse en fuentes profundas de resiliencia personal ante situaciones límite y en catalizadores de cambio duradero para quienes las protagonizan - crédito captura de pantalla Historias Paranormales con Esteban Cruz / Youtube

Tres meses después, tras oraciones y tratamientos, los resultados confirmaron que su cuerpo se había recuperado: “Yo estaba totalmente sana… ha ocurrido un milagro”. A partir de entonces, prometió: “Virgencita, yo voy a cambiar mi rumbo y voy a ser otra”. Estas vivencias marcaron el inicio de su vínculo con la fe, aunque también atravesó periodos de duda.

En años posteriores, Benavides vivió un proceso de transformación espiritual al alternar entre iglesias católicas y cristianas.

Pasó trece años en una comunidad cristiana, donde respetó el distanciamiento con la figura de la Virgen, aunque confiesa que nunca perdió la devoción mariana: “Yo siempre entraba a la iglesia cristiana y yo siempre me encomendaba y decía: ‘Virgencita, yo estoy acá, pero quiero que sepas que no es que te olvide’”.

Tras una crisis matrimonial y problemas laborales, sintió nuevamente un vacío espiritual.

Al enfrentar una nueva dolencia y la separación, su fe resurgió: “Yo estaba cojeando en la religión, estaba cojeando en la fe… Perdóname. Perdóname, pero yo quiero que tú me cojas de la mano. Tú eres mamá, tú eres guía en la vida, en este planeta. Yo no te he olvidado”.

Un episodio inquietante ocurrió cuando una imagen de la Virgen apareció misteriosamente en su casa y se desintegró tras caerse. Benavides lo interpretó como un presagio, y casi de inmediato, se desencadenó una crisis familiar. “Tan grande fue mi fe en ese momento de decirle: ‘Perdóname, soy una hija ingrata, pero recógeme’”, afirma.

Virgen de Fatima. La periodista y abogada comparte cómo su vínculo con la devoción mariana derivó en un proceso de transformación profunda. Experiencias luminosas y resiliencia acompañan su trayecto personal, inspirando nuevas perspectivas sobre la fe - crédito EFE

Subraya la constante sensación de acompañamiento: “Yo sentía la fuerza… esa fuerza inexplicable que te levanta todos los días, sales a trabajar como si nada. Yo tenía la fuerza por la Virgen”. Ante la adversidad, desarrolló una convicción interior que la sostuvo.

El relato adquiere nuevos matices con las visiones oníricas de la Virgen de Fátima. Benavides describe la intensidad de estos encuentros: “En el sueño, la veo viva en un ataúd. Ella se me levanta y se me pone de frente… y me dice: ‘Claro que estoy viva’”.

Después de reconciliarse con su esposo, soñó que estaba en un templo desconocido: “Estoy sentada en una de las sillas de la iglesia y la veo a ella sentada… era superimponente, también luminosa”.

Otra figura luminosa, con “la cabeza cubierta como los papas”, se acercó a la Virgen y le susurró al oído. Benavides sintió una profunda tristeza en la figura mariana y, finalmente, pudo mirarla a los ojos y escuchar el mensaje: “Tú no estás sola”.

La experiencia fue tan vívida que, al buscar imágenes en internet, identificó el lugar como el santuario de Fátima en Portugal, aunque asegura que nunca lo había visitado antes.

Tras compartir estos detalles con su esposo, asoció la figura que acompañaba a la Virgen con el papa Juan Pablo II: “Fue el día de mi revelación. Fue exactamente ese día… doy fe que es Juan Pablo II”.

Visita del papa Juan Pablo II a Colombia, ocho meses despúes de la tragedia de Armero y la toma al Palacio de Justicia, en 1086 - crédito Redes Sociales / captura de memoria, Archivo Noticias Caracol

Resalta la fuerza de la voz maternal de la Virgen: “La voz era suave, es una voz con fuerza… pero es una voz dulce, una voz de mamá”. Benavides subraya el sentido de protección recibido: “Cuando ella me extiende su mano y me dice: ‘Tú no estás sola’, es como cuando una madre le habla a un hijo… Yo soy tu protectora, yo te lo voy a dar todo”.

En sus sueños también ha visto imágenes de alto contenido simbólico: “Eso me ha pasado ya como siete veces, que veo un maremoto gigante, cómo atrapa todo. Es una cosa impresionante”, explica, aunque aclara que estos sueños no contienen instrucciones directas de la Virgen.

A partir de esas vivencias, la vida cotidiana de Benavides experimentó un cambio radical. Ahora afronta los problemas con serenidad: “Ahora me tomo todo con calma. Siempre tengo una palabra de fe y de tranquilidad para las personas. Siempre”.

Destaca que el contacto espiritual le permitió ayudar y consolar a otros: “Cuando hablo, lo hablo desde mi creencia, pero también desde una facultad que la Virgen te la da. Te genera esa tranquilidad, te genera esa paz. Nada me perturba, nada”.

Observa una armonía especial en su entorno familiar y social. Resalta la fuerza de la oración como fuente de consuelo y transformación: “El poder de una oración de una mamá es una cosa increíble… y estoy sin duda alguna, te puedo dar fe que la misma que le pasó a este chico en esa circunstancia… la oración de mi madre”.

Sobre las manifestaciones posteriores a las visiones, explica que no percibe fenómenos físicos extraordinarios, pero sí recibe advertencias internas: “Me llegan las voces: ‘Prohibido entrar a tu casa’. Y no entra… esa voz es una orden para mí”.

Finalmente, invita a abrirse y ser receptivos ante estos relatos: “Que la gente lo perciba, sea mucho más receptiva… sí existe y que la Virgen está más viva que tú y yo juntos”. Afirma vivir la fe como una misión de ayuda y tranquilidad para su entorno, en el que predominan la paz, la gratitud y la disposición a orar.

Los testimonios de Zahira Benavides, atravesados por la devoción a la Virgen de la Consolación de Táriba y la Virgen de Fátima, evidencian que incluso en los momentos más difíciles es posible encontrar guía y sentido dando un paso más en el camino de la fe.