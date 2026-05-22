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Qué pasará con el precio del dólar de acuerdo con el resultado de las elecciones de presidente en Colombia: subiría o bajaría dependiendo de quén gane

La estimación de Alianza Valores y Fiduciaria considera que el comportamiento de la divisa dependerá de la respuesta del mercado a los resultados electorales y a la orientación que adopte el nuevo gobierno

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El comportamiento del dólar en Colombia para 2026 y 2027 depende del resultado de las elecciones presidenciales y la orientación política del nuevo gobierno - crédito Luisa González/Reuters
El comportamiento del dólar en Colombia para 2026 y 2027 depende del resultado de las elecciones presidenciales y la orientación política del nuevo gobierno - crédito Luisa González/Reuters

Colombia, dólar, elecciones, 2026 y 2027 quedaron unidos en la proyección de Alianza Valores y Fiduciaria: según su análisis, la divisa podría moverse hasta $1.000 en apenas seis meses, con un rango que va desde $2.800 hasta $5.000 según cómo interprete el mercado el resultado de las presidenciales y la orientación política del próximo gobierno.

La firma ubicó ese ajuste en tres etapas. Antes de los comicios el tipo de cambio se ha mantenido entre $3.700 y $4.000; después de la segunda vuelta el mercado pondrá precio al desenlace político; y tras la posesión presidencial, la composición del gabinete y las primeras reformas terminarán de fijar el nivel de la moneda.

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El estudio, citado por Valora Analitik, planteó dos trayectorias opuestas para el primer semestre de 2027. Según la fiduciaria, si el mercado percibe continuidad de políticas heterodoxas, ataques a la institucionalidad o dudas sobre la regla fiscal, el dólar subiría a un rango de $4.500 a $5.000.

La otra posibilidad parte de una lectura inversa. Según el análisis, si se confirma un giro hacia la ortodoxia y baja la prima de riesgo por un cambio político, la divisa tendría un techo de $3.200 y un piso de $2.800.

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Comparación del caso colombiano con episodios electorales de América Latina

A pesar de la baja reportada este miércoles, el dólar todavía conserva un incremento acumulado en lo que va del año
El análisis identifica tres fases clave para el dólar en Colombia: previo a las elecciones, tras la segunda vuelta y después de la posesión presidencial y primeras reformas - crédito Fortune

La tesis no se apoyó solo en una hipótesis local. Según la Fiduciaria, devaluaciones de entre 20% y 30% en contextos electorales tensos no son escenarios extremos, sino movimientos ya vistos en América Latina.

Entre los antecedentes citados por la firma aparecen la elección de Luiz Inácio Lula en Brasil en 2002, con un movimiento de 66%; la de Ricardo Lagos en Chile en 2000, con 40%; y la de Gustavo Petro en Colombia en 2022, con 36%.

Así mismo, el informe sostuvo que cuando el mercado detecta riesgos sobre las reglas de juego o concentración de poder, la reacción cambiaria es “grande y rápida”.

La entidad financiera añadió una salvedad sobre el escenario más adverso. Según la firma, incluso con continuidad política, el dólar podría no superar $5.000 si el entorno internacional resulta favorable.

Para sostener esa idea, el análisis citó el caso de Argentina durante el kirchnerismo. Según el análisis, un ciclo de materias primas al alza y un petróleo por encima de USD 100 podrían funcionar como un “viento externo” capaz de amortiguar políticas internas heterodoxas.

El peso colombiano ya muestra presión por la incertidumbre electoral y por datos de Estados Unidos

La firma alertó que la continuidad de políticas heterodoxas y dudas sobre la institucionalidad podrían llevar la tasa de cambio entre $4.500 y $5.000 en 2027 - crédito Colprensa
La firma alertó que la continuidad de políticas heterodoxas y dudas sobre la institucionalidad podrían llevar la tasa de cambio entre $4.500 y $5.000 en 2027 - crédito Colprensa

Mientras el foco del informe está puesto en 2026 y 2027, el mercado cambiario ya registra movimientos recientes. Tiago Lacerda, analista de AXI, en declaraciones citadas por Valora Analitik, señaló que el peso colombiano perdió 5,5% frente al dólar en el último mes y se ubicó recientemente entre $3.735 y $3.787.

Según Lacerda, esa depreciación no responde a los fundamentos económicos, sino a una prima de riesgo asociada a la incertidumbre electoral previa a la primera vuelta.

Su lectura coincide con la idea central del informe de Alianza Valores y Fiduciaria: la política ya pesa sobre el precio de la divisa antes de la votación.

Si el mercado percibe un giro hacia políticas ortodoxas y menor riesgo, el dólar en Colombia podría ubicarse entre $2.800 y $3.200 el próximo año - crédito Dado Ruvic/Reuters
Si el mercado percibe un giro hacia políticas ortodoxas y menor riesgo, el dólar en Colombia podría ubicarse entre $2.800 y $3.200 el próximo año - crédito Dado Ruvic/Reuters

Rodrigo Lama, de Global66, sumó factores externos a esa presión. Según Lama, el índice de precios al consumidor de abril en Estados Unidos, de 3,8% anual, y un índice de precios al productor por encima de lo esperado redujeron las expectativas de recortes de tasas para 2026 y fortalecieron al dólar a escala global.

Lama añadió, al medio citado, que el conflicto en Medio Oriente mantiene el petróleo WTI por encima de USD 100. Según Global66, ese factor podría empezar a jugar a favor del dólar si la inflación sigue acelerándose.

La proyección inmediata de la compañía se movió dentro de un rango más estrecho que el planteado por Alianza para 2027. Según Global66, en un escenario adverso la tasa de cambio podría acercarse a $3.850, mientras que un entorno favorable para mercados emergentes la llevaría hacia $3.750, todavía bajo el efecto del panorama electoral colombiano.

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