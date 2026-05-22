Así se originó la confrontación entre pueblos indígenas Nasa y Misak en Cauca: comunidades responsabilizan a la Agencia Nacional de Tierras

Juan Felipe Harman Ortiz, director de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, solicitó dialogo entre los pueblos índigenas Nasa y Misak - crédito ANT

Un enfrentamiento violento entre comunidades indígenas en Silvia, Cauca, dejó al menos siete personas fallecidas y más de 110 heridas, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa.

El conflicto, ocurrido desde el 21 de mayo en la zona rural de La Ensillada, responde a una disputa territorial intensificada tras decisiones recientes de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre títulos de propiedad en la región.

PUBLICIDAD

El origen de la batalla campal entre indígenas Nasa y Misak se remonta a tensiones históricas por la titularidad y reconocimiento de “predios ancestrales”.

La violencia estalló luego de una resolución de la ANT en diciembre de 2023, que clarificó títulos coloniales a favor del resguardo Nasa de Pitayó, lo que generó interpretaciones enfrentadas y bloqueos en la zona.

PUBLICIDAD

Los hechos ocurridos en La Ensillada responden a tensiones no resueltas entre los pueblos Nasa y Misak tras decisiones recientes de la Agencia Nacional de Tierras, que clarificó títulos en diciembre de 2023 - crédito Cristian Garavito/Presidencia

Ante esto, el director de la ANT, juan Felipe Harman Ortiz, afirmó que “la Agencia Nacional de Tierras reconoció un título histórico que no supedita ni suspende un título que es un resguardo inalienable e imprescriptible como lo es el resguardo de Guambía. Eso tiene que quedar absolutamente claro”.

Además de señalar que “los conflictos en ese escenario se resuelven de carácter político en la interlocución y en el diálogo entre las comunidades, pero en efecto, el llamado que hacemos es a consolidar ese pacto de convivencia en el Cauca, convencidos de que hay Cauca para todas las expresiones sociales y políticas de este departamento. Esperamos de forma oportuna aportar a este proceso de diálogo que lleve a que, pues, se puedan reafirmar las condiciones de territorialidad sobre la cultura y la identidad de los pueblos indígenas del Cauca”.

PUBLICIDAD

Los Misak responsabilizan al resguardo Nasa de Pitayó de invadir territorios del resguardo de Guambia bajo el amparo de la resolución de la ANT, situación que, según el resguardo Misak citado por El Tiempo, causó el desplazamiento de unas 250 familias y bloqueos en vías locales.

Los Nasa, por su parte, defienden la legitimidad de los títulos coloniales reconocidos por la ANT y rechazan la validez de acuerdos interétnicos previos.

PUBLICIDAD

Pedro Sánchez Suárez encabezó en Popayán un consejo de seguridad extraordinario para coordinar la respuesta del Gobierno ante la crisis entre comunidades indígenas en Silvia, Cauca - crédito Ministerio de Defensa/X

El estallido violento implicó a centenares de comuneros armados con machetes y elementos improvisados.

Los enfrentamientos se concentraron entre el resguardo Nasa de Pitayó y el resguardo de Guambia (Misak).

PUBLICIDAD

Disputa histórica por la tierra y antecedentes del conflicto

La rivalidad por la tierra entre los pueblos Nasa y Misak tiene raíces coloniales. Ambos resguardos han compartido el territorio de Silvia, Cauca, pero sin lograr acuerdos duraderos sobre ocupación y propiedad.

La disputa gira en torno al predio El Alto Méndez, en el páramo de La Ensillada, donde ambas comunidades presentan títulos o escrituras como justificación de su reclamo.

PUBLICIDAD

Acuerdos interétnicos firmados en 1981 y 2005 intentaron fijar límites y normas de convivencia, aunque su legitimidad es hoy disputada.

El gobernador del resguardo Nasa de Pitayó, Edinson Pacho, sostuvo a El Tiempo que dichos acuerdos “no tienen validez porque no contaron con el respaldo de la asamblea de Pitayó”.

PUBLICIDAD

Comunicado Oficial de la Cric sobre la "masacre" entre pueblos indigenas en el Cauca - crédito Comunicado Cric

Los Misak aseguran que agotaron las vías institucionales antes de movilizarse, solicitando a la ANT y al Ministerio del Interior la revisión de resoluciones, sin obtener respuesta. Las tensiones aumentaron especialmente en los procesos de formalización y ante la ausencia de consultas o acuerdos comunitarios.

Decisiones institucionales y respuesta estatal

La intervención de la Agencia Nacional de Tierras fue determinante. En diciembre de 2023, bajo la dirección de Gerardo Vega, la entidad emitió una resolución que reconoció la vigencia del título colonial del resguardo Nasa de Pitayó.

PUBLICIDAD

Según la ANT, “la clarificación de los títulos de Mosoco, Pitayó y Yaquivá […] no puede, por sí sola, despojar o limitar el territorio de Guambía”.

La medida ha sido interpretada de modo opuesto por ambas comunidades. Para los Nasa, ratifica su posesión ancestral; los Misak afirman que incentiva la exclusión y el despojo, aunque la ANT sostiene que no desconoce los derechos del resguardo de Guambia.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) solicitó que se facilite un corredor humanitario para el traslado de indígenas heridos en medio de confrontaciones - crédito @CRIC_Cauca/X

Harman Ortiz,afirmó en un video difundido en redes sociales que “Los conflictos territoriales en el Cauca no se resuelven por la vía del enfrentamiento violento.”

Autoridades nacionales, incluido el Ministerio del Interior, y organizaciones de asistencia humanitaria nacionales e internacionales, intervinieron tras los hechos. El alcalde Juan Carlos López expuso en diálogo con Caracol Radio: “Esto no lo resuelve el alcalde, es un asunto del orden nacional”. El Ministerio de Defensa autorizó el envío de tropas y la Agencia Nacional de Tierras implementó una estrategia comunicativa para apaciguar los ánimos.

Bloqueos, asistencia y dinámica de la crisis

Durante los enfrentamientos, se registraron bloqueos y acciones directas que afectaron a municipios cercanos, dificultando la atención médica y la ayuda humanitaria. La labor de la Cruz Roja y organismos de socorro se vio muy obstaculizada por la topografía y el clima, agravando la emergencia.

En medio de la crisis, autoridades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y personal médico lograron acceder temporalmente para atender a los heridos.