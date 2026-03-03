Colombia

Reabren la autopista Medellín–Bogotá tras siete días de cierre por derrumbe: el tránsito será controlado por sentidos

La habilitación del corredor se realiza de manera gradual y bajo supervisión técnica, luego de concluir las labores de remoción de material y verificación de la estabilidad en la zona afectada

La emergencia se registró el
La emergencia se registró el 24 de febrero en el tramo Santuario–Caño Alegre, en jurisdicción de San Luis (Antioquia) - crédito Invías

El Ministerio de Transporte, a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), informó que el martes 3 de marzo fue habilitado nuevamente el tránsito vehicular en la vía Santuario–Caño Alegre, en jurisdicción del municipio de San Luis, Antioquia, luego de culminar las labores técnicas derivadas de un deslizamiento ocurrido el pasado 24 de febrero.

La reapertura se realizó bajo un esquema de control por sentidos y estará sujeta a las condiciones climáticas del sector.

La entidad precisó que la decisión se adoptó una vez concluyeron los trabajos de remoción de material, limpieza del corredor y verificación técnica de la estabilidad del talud.

La cartera aseguró que el tránsito fue habilitado a partir de las 2:00 p. m.,siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan”, priorizando la seguridad de los usuarios que se movilizan por este eje vial que comunica el centro del país con el noroccidente.

Reapertura con control de movilidad

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Transporte, la movilidad se realizará inicialmente mediante tránsito controlado, en lapsos de 15 minutos por cada sentido, en el horario comprendido entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.

El Invías explicó que durante la atención de la emergencia, los equipos técnicos y operativos trabajaron de manera continua para restablecer la movilidad en este corredor. La intervención incluyó la evacuación de un volumen significativo de tierra y rocas que cubrieron la calzada como consecuencia del deslizamiento.

El director general del Invías, Juan Guillermo Jiménez, señaló que “se mantendrá maquinaria amarilla y personal técnico en el sector para atender cualquier eventualidad y garantizar la movilidad, priorizando en todo momento la seguridad de los usuarios”. Asimismo, indicó que “se continuará con el monitoreo permanente del corredor para asegurar condiciones seguras y estables para quienes transitan por esta vía”.

Noticia en desarrollo...

