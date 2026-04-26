Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers: hora y dónde ver en Colombia el juego 4 de los playoffs de la NBA

LeBron James lidera la heroica remontada de Los Angeles Lakers en Houston, colocándolos 3-0 arriba en la serie de playoffs de la NBA - crédito Carlos Ramírez/EFE

En una eliminatoria que parecia estar de cara a Houston Rockets por las bajas de Luka Doncic y de Austin Reaves, Los Angeles Lakers dieron la campanada llevandose los dos partidos iniciales en la Crpyto Arena, y luego protagonizando una espectacular remontada liderados por un LeBron James imparable en lo corrido de la eliminatoria.

El veterano jugador de 41 años logró que los Lakers se repusieran de un 95-101 con 41 segundos por jugar en el último cuarto, llevándose la victoria por 112-108 en el Toyota Center de Houston, colocándose con una ventaja de 3-0 en la primera ronda de los ‘playoffs’ de la Conferencia Oeste de la NBA.

A la espera del regreso del regreso de Doncic y Reaves, James terminó el partido con 29 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias en 45 minutos en la duela, dejando al borde de la eliminación a unos Rockets sin Kevin Durant, resentido de un esguince en su tobillo izquierdo.

Pese a ello, Rockets parecía tener encaminada su primera victoria en la serie a falta de 41 segundos por jugar, pero fue allí cuando Jabari Smith cometió una ingenua pérdida que Marcus Smart castigó con 3 puntos desde la línea de libres tras sufrir otra falta evitable.

Los Rockets volvieron a tener la posesión, pero LeBron logró recuperar el balón y conectó a continuación el triple que envió el choque a la prórroga, donde la experiencia de James y Smart decidió el 3-0.

Los nombres clave para el juego 5

DeAndre Ayton destaca en la pintura para Lakers con una actuación clave de 19 puntos y 11 rebotes en el tercer juego de la serie - crédito Troy Taormina/Imagn Images

LeBron James: Sin ninguna duda, la gran figura de la serie hasta el momento. En un estado físico impecable y con la experiencia acumulada que le permite leer los partidos como nadie, está a una victoria de lograr una de sus gestas más notables en la NBA, liderando a unos Lakers diezmados a unas potenciales semifinales de Conferencia.

DeAndre Ayton: el pivot que llegó como refuerzo para esta temporada dejó dudas durante la temporada regular, pero poco a poco fue creciendo en estos partidos de playoffs y completó una actuación destacada en la pintura. En el último partido consiguió 19 puntos y 11 rebotes.

Alperen Şengün mejora su rendimiento anotando 19 puntos y 8 rebotes, pero no logra evitar la derrota de Rockets en tiempo extra - crédito Troy Taormina/Imagn Images

Alperen Şengün: el pivot llamado a ser el factor decisivo de esta serie ante las bajas de Doncic y Reaves en Lakers tuvo una mejoría en el tercer juego con 19 puntos y 8 rebotes, pero su influencia en los Rockets sigue siendo insuficiente. Si quieren aferrarse a alguna esperanza de dar vuelta a la historia, necesitan que el turco saque su mejor versión a partir del juego 4.

Kevin Durant: Aunque Rockets lució mejor en el tercer partido, la ausencia de su principal tirador se notó en el primer partido. En el segundo, pese a disputar minutos y darle una mayor coherencia al ataque de Houston, no bastó para llevarse la victoria. La ausencia en el tercer partido le pesó a los de Texas, sobre todo en la prórroga. Su presencia o ausencia en el próximo partido será determinante.

El estado de salud de Kevin Durant en los Rockets es motivo de incógnitas de cara al juego 5 - crédito Jayne Kamin-Oncea/Imagn Images

Expectativas para el juego 5

Pese a las dudas con el estado de salud de Durant, Houston dio algunos indicios de mejoría con algunos ajustes de Ime Udoka con un ritmo más agresivo. Aunque la gasolina no les alcanzó en el tercer juego, podría bastar para forzar un juego 5 en Los Angeles.

Para ello, y más allá del estado de salud de KD, Şengün, Jabari Smith y Amen Thompson deben dar un paso al frente y tomar el control de la situación si quieren evitar ser barridos en la serie.

En cuanto a Lakers, claramente han rendido por encima de lo esperado y le han dado alguna tranquilidad a Doncic y Reaves para que sigan con su proceso de recuperación sin preocuparse por forzar. Aunque el esloveno no jugará en primera ronda, se espera que Reaves ya esté disponible para el próximo partido, lo que sumaría un argumento ofensivo a los angelinos que podría ser esencial para cerrar la serie.

Hora y dónde ver el juego 5 entre Rockets y Lakers por la primera ronda de los playoffs de la NBA en Colombia

El quinto juego de la serie se jugará el domingo 25 de abril a partir de las 7:30 p. m., y podrá seguirse a través de la plataforma Prime Video.