En plena recta electoral, Petro activa campaña masiva de logros y enciende polémica por presunta participación política

El presidente Gustavo Petro ordena reforzar la difusión de los logros del Gobierno en todos los medios estatales y digitales - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS

En plena recta final hacia las elecciones presidenciales, una nueva decisión del Gobierno nacional abrió discusión en el escenario político. El presidente Gustavo Petro ordenó a ministerios, agencias y demás entidades estatales reforzar de manera inmediata la difusión de los resultados de su administración mediante campañas en televisión, radio, medios digitales y redes sociales.

La instrucción quedó plasmada en un memorando fechado el 23 de abril, en el que se pide actuar con carácter “expresa y urgente”. Allí se solicita que cada dependencia active estrategias de comunicación para exponer ante la ciudadanía los avances alcanzados durante este periodo presidencial.

La instrucción del Ejecutivo exige a las entidades estatales activar campañas urgentes para resaltar los avances del actual periodo presidencial - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El documento salió a la luz en medio de un ambiente tenso para la Casa de Nariño. En los últimos días, parte del debate público se ha concentrado en las declaraciones de Angie Rodríguez, exfuncionaria cercana al Ejecutivo y hoy directora del Fondo de Adaptación, que habló de presuntas irregularidades dentro del Gobierno.

Según el texto, las entidades deberán utilizar recursos contemplados previamente en sus planes de medios para producir comerciales, piezas audiovisuales y campañas institucionales. El objetivo oficial es que los ciudadanos conozcan de manera más amplia las acciones ejecutadas por el Estado. La estrategia contempla presencia en canales públicos, privados y plataformas digitales. También menciona el uso de espacios cívicos coordinados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), lo que ampliaría el alcance de los mensajes en distintas regiones del país.

“Atentamente me permito solicitarles que, de forma expresa y urgente, se promuevan los logros fundamentales de cada una de sus entidades a la opinión pública, generando comerciales televisivos y spots publicitarios, para eso, cada entidad debe disponer lo correspondiente para pauta publicitaria la cual debió estar contemplada en los planes de medios de cada una de las entidades”, señaló el memorando.

Aunque desde el Gobierno se insiste en que se trata de una acción normal de rendición de cuentas, el momento elegido generó cuestionamientos. La primera vuelta presidencial está programada para el 31 de mayo, por lo que toda campaña oficial en este periodo despierta observación política y jurídica. Sectores de oposición reaccionaron rápidamente. Uno de ellos fue el representante Andrés Forero, que vinculó la medida con una posible participación en política desde el aparato estatal, cuestionando el uso de recursos públicos en medio de la campaña electoral.

El memorando presidencial solicita campañas en televisión, radio y redes sociales para ampliar el conocimiento de la ciudadanía sobre la gestión estatal - crédito Presidencia

“Abierta y descarada participación de @petrogustavo y su gobierno en política. Al parecer la “revolución ética” de @IvanCepedaCast consiste en que su campaña se vea favorecida por la utilización inescrupulosa de recursos públicos”, afirmó el congresista.

Desde la Presidencia respondieron a esas críticas. Andrés Hernández, jefe de Comunicaciones Estratégicas del mandatario, negó cualquier intención electoral y sostuvo que la finalidad de la instrucción es únicamente informar sobre la gestión gubernamental.

“Ningún plan de medios va destinado hacer publicidad a un candidato, están destinados a mostrar los logros destinado gobierno, como lo haría cualquier gobierno, el problema radica en la poca difusión que los medios privados hacen a los mismos”, expresó el funcionario.

Andrés Forero, que vinculó la medida con una posible participación en política desde el aparato estatal - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Marckinson Pierre/Reuters

Más allá del choque político, el episodio revive una discusión recurrente en Colombia, los límites de la publicidad estatal. Cada año, distintas administraciones destinan recursos a campañas institucionales, pero en tiempos electorales esas decisiones suelen ser observadas con mayor rigor. En este caso, también será clave revisar cómo se distribuirá la pauta entre medios nacionales, regionales y digitales, así como los montos que terminarán ejecutándose. Ese detalle podría convertirse en otro foco de discusión durante las próximas semanas.

Con el calendario electoral avanzando y la polarización en aumento, la ofensiva comunicativa del Gobierno no pasará inadvertida. La discusión ya no solo gira sobre lo que quiere mostrar la administración Petro, sino sobre cuándo, cómo y con qué recursos decidió hacerlo.